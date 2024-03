"ĐILAS IMA "BAGOVE", OPOZICIJA HOĆE SCENARIO SEVERNE MAKEDONIJE" Dejav Vuk Stanković: Gde to ima da manjina uslovljava većinu?

Prvi pretpostavljeni datum novih izbora u Beogradu - 28. april odbačen je u startu. Opozicija je većala kratko i efikasno da bi ga procenili "nedoličnim potezom vlasti kojim koristi raspust i odlazak ljudi iz Beograda, za sopstveni izborni trijumf".

Da istrgne argumente iz ruku opozicije, vlast menja termin - izbori se održavaju 2. juna. Ni tu nešto ne valja. Odgovor Srbije protiv nasilja koji je usledio bio je ekspresan, ali i konfuzan. Traže lex specijalis sa privremenim važenjem koji bi omogućio da se zahtevi opozicije ispune pre dana izbora, ukupno sedam stavki, ali i ključna tačka - formiranje prelazne vlade u kom bi opozicija predlagala ministre u dva resora - za državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i za unutrašnje poslove.

Vlast kaže "ne može na vlast bez pobede", opozicija odgovara: "ne može pobeda na pokradenim izborima", a mi pitamo: "Kako će se dogovoriti do 2. juna? Koji se zahtevi mogu ispuniti, a koji ne? Kada će se formirati vlada i ko će biti premijer?

Na ova i druga pitanja u emisiji Usijanje odgovarali su Vojislav Šešelj ,predsednik SRS, Dejan Vuk Stanković, politički analitičar i Đorđe Todorov iz Centra za društvenu stabilnost.

- Mi na ovim izborima nastupamo u koaliciji sa Naprednjacima i Socijalistima verovatno. Sad ne nastupamo, dakle, kao opozicija već kao vlast. Da sam bio u poziciji da odlučujem ja ne bih popuštao toj prozapadnoj opoziciji. Ali nažalost mi nemamo toliku snagu da možemo da odlučujemo i idemo na izbore 2. juna - rekao je Šešelj i dodao:

- Opozicija je sve bezobraznija. Kad joj se pruži mali prst ona traži celu ruku. Njen glavni zahtev je da se privremena vlada formira. Od pada komunizma pre 34 godine mi smo samo jednom imali privremenu vladu i to posle 5. oktobra. Tada su Amerikanci potkupili sve policijske generale i vlada je bila disfunkcionalna. Sad nemamo takvu situaciju i ne preti opasnost da mafija preuzme vlast. Zašto bi onda imali privremenu vladu.

Todorov je ocenio da je nastup opozicije problematičan:

- Problematičan je nastup opozicije. Oni su prvo zloupotrebili proteste građana koji su se zbog toga i ugasili. Lupali su u skupštinskim klupama. U jednoj konfuznoj atmosferu došli smo do izbora i oni su osvojili glasova koliko su osvojili. Neko će reći premalo, a neko previše. Uglavnom to je nedovoljno da formiraju većinu. S druge strane gledajući ono što su kandidovali to je previše glasova - rekao je Todorović.

03:01 ĐILAS IMA BAGOVE, OPOZICIJA HOĆE SCENARIO SEVERNE MAKEDONIJE Dejav Vuk Stanković: Gde to ima da manjina uslovljava većinu?

Vuk Stanković je konstatovao da opozicija priželjkuje scenarijo Severne Makedonije

- Gde to ima da poltička manjina uslovljava političku većinu da dobije dva ministarstva. Dragan Đilas ima neke bagove što bi se reklo ovim kompjuteraškim jezikom. Ono što sam uspeo da shvatim jeste da oni traže onaj scenario koji je bio u severnoj Makedoniji kada su Gruevskog sklanjali. Oni hoće da pronađu nekog njihovog Zajeva. Hoće kombinaciju ukrajinskog i makedonskog scenarija.

