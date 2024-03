ŽESTOKA RASPRAVA U PROGRAMU UŽIVO! Vlast i opozicija ušli u klinč: ODIHR vam je kao SVETO PISMO! Što se štrecate kada ga spomenem?

Novi izbori u glavnom gradu Srbije održaće se 2. juna odlukom predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Zoran Vuletić, predsednik Građansko-demokratskog foruma, Aleksandar Šešelj, potpredsednik SRS I Vladimir Marinković, osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva i član GO SNS, gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su raspravljali o spornim prethodnim izborima, ali i onima koje slede.

- Mi ovde razgovaramo kao da živimo u normalnoj državi. Ovde je ceo svet video Arenu i sabirni centar u Areni šta se događalo. Da su preseljavani ljudi iz opština u kojima nisu bili raspisani izbori i delom iz Republike Srpske. Da su aktivisti SNS razvozili ljude da im pokazuju gde žive, gde su im adrese, gde su prijavljeni, pošto oni ljudi tu žive, ali ne znaju da tu žive. Šta imaju amneziju kad su počeli da žive u Beogradu, pa ne znaju gde im je adresa, a takođe su daleko od osoba koja znaju gde im je biračko mesto. Gde sve nisu prijavljivali ljude, hiljade ljudi. Da li je 40 hiljada ili 5 hiljada, nije važno. Uhvaćeni su u marifetluku i sada raspisuju ponovo izbori - rekao je Vuletić i dodao:

foto: Kurir Televizija

- Ovde ljudi nisu poludeli. Ceo svet je to video i onda kaže ne možemo da dozvolimo da nam se neko meša sa strane. Pa ko se meša sa strane? Da li smo rekli da hoćemo da idemo u EU? Da li ova vlada vodi Srbiju ka EU? Ni Vučić, ni SNS, nijednog trenutka nisu rekli mi hoćemo da prekinemo evrointegracije. Ako nećeš da ih prekineš, onda moraš da dobiješ rezoluciju EP, izveštaj ODIHR-a, zato što je to dvosmerna ulica i komunikacija koju je nemoguće prekinuti. Nisu to nekakvi stranci, nego su ljudi iz globalnog sistema kome mi želimo i težimo da se priključimo. Ja ću podsetiti, da se zbog takve krađe izbora i desio 5. oktobar kada su uhvaćeni na delu.

- Možete da mi kažete šta je to ODIHR? - upitao je Šešelj.

- Znate vi jako dobro šta je, nisam ja ovde na propitivanju - rekao je Vuletić.

- Zaista ne znam, kažite molim vas šta je ODIHR? - upitao je ponovo Šešelj.

11:08 ŽESTOKA RASPRAVA U PROGRAMU UŽIVO! Vlast i opozicija ušli u klinč: ODIR vam je kao SVETO PISMO! Zašto se štrecate kada ga spomenem

- Pa zašto pominjete ODIHR? Zašto tretirate izveštaj ODIHR-a, ako za vas to nije ništa? Zašto se vi štrecate od ODIHR-a? - uzvratio je Vuletić.

- Ne štrecam se, verujem da ne znate šta je ODIHR - rekao je Šešelj.

- Pa okej, ne znam - rekao je Vuletić.

- Zašto vi govorite o toj rezoluciji Evropskog parlamenta kao da je Sveto pismo? Oni donose na desetine tih rezolucija na mesec dana. Budite pošteni prema ovom narodu i ovim građanima. Američki kongres donosi na dnevnom nivou po 50 do 100 rezolucija. Svaki kongresmen kao što i svaki evroposlanik može da predloži rezoluciju. Vi sada govorite o toj rezoluciji kao da je to nešto što nas ovde da uplaši, prestraši, a znate i sami da ti ljudi koji su potpisali i koji su podneli, odnosno su sponzori te rezolucije, da su sve to ljudi koji su protivnici Srbije i koji rade protiv interesa Srbije i protiv našeg teritorijalnog integriteta - rekao je Marinković.

foto: Kurir Televizija

- Argumentujte to. Šta to znači, protivnici Srbije rade protiv nas - upitao je Vuletić.

- To su najbliži sponzori Aljbina Kurtija i svega onoga što se događa na Kosovu. Viola fon Kramon i Lukas Mandl. Nemojte naivno tako da ulazite i da mislite da oni žele dobro našem narodu - rekao je Marinković.

- Što ne prekinete evrointegracije - upitao je Vuletić.

- Zašto bismo mi prekinuli zbog nekoliko evroposlanika koji pripadaju nekom liberalnom, levom, zelenom krilu? Zašto bismo se mi obazirali? Mnogi sada pominju Mihaila Rota, kao da je i on nešto značajan u nemačkoj politici. Čovek koji je bio u rangu ministra, sad je predsednik odbora za spoljne poslove. On je degradiran i on je sad počeo u poslednje vreme da se bavi Srbijom i unutrašnjim pitanjima Srbije. Kako vam nije jasno šta je agenda - rekao je Marinković.

foto: Kurir Televizija

Šešelj je potom objasnio šta je to ODIHR.

- Često se spominje u javnosti, a verujem da građani Srbije uopšte ne znaju šta je to. To je posebno telo OEBS-a, Evropske organizacije za bezbednost i saradnju, koja nema veze sa EU. Koja je na neki sporedan način prati izbore u svim evropskim zemljama i čije su izveštaji i odluke apsolutno bez ikakvog uticaja. Niti i na bilo koji način obavezuju bilo koju zemlju, uključujući i Srbiju. Dakle, članstvo u OEBS-u i članstvo u EU, nisu stvari koje su povezane. Da li ćete naći falinke u svakom izbornom procesu u Evropi i u svetu? Sasvim sigurno - rekao je Šešelj i dodao:

foto: Kurir Televizija

- Pogledajte licemerje koje je prisutno, na primer, danas u Nemačkoj, gde imate pokušaje da se politička stranka koja je u najvećoj ekspanziji zabrani. Dakle, vi imate proteste u Nemačkoj svakog vikenda koju vlast ove koalicije vodi protiv AFD-a koja je stranka usponu tamo. Zamislite u Srbiji Vučić da pravi proteste subotnim redanjem protiv opozicije pozivajući da se opozicija zabrani. Zamislite to. Mi smo svetlosnim godinama udaljeni od takvih uopšte potencijalnih situacija. Mi smo uzor demokratije za Nemačku i njima slično danas u Evropi - rekao je Šešelj.

