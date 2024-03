VUČIĆ O SITUACIJI NA KiM: Očekujem loše vesti! Dosta su nas varali tobožnji prijatelji, menjamo pristup! Tolike budale više nismo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da očekuje loše vesti po pitanju situacije na KiM.

Na pitanje da li očekuje reakciju međunarodne zajednice posle razgovora sa Miroslavom Lajčakom, predsednik Vučić je rekao:

"Očekujem samo loše vesti za nas i o tome ću da govorim narednih dana. Objasniću kako su nas varali i lagali neki tobožnji prijatelji, a tiče se članstva Kosova u Savetu Evrope".

"Rekli smo im šta ćemo ako se to dogodi pošto oni misle da imaju pravo na tumačenje sporazuma na lažan način. Biće mnogo teško za nas, jer nečija namera je da tera srpski narod što dalje od KiM. Istovremeno da onima koji proteruju Srbe obezbede potpuni legitimitet za te akcije".

foto: Zorana Jevtić

"Mi snažimo sebe koliko god da smo mali".

"Netko beše Strahinjiću bane, a mi smo neko, za razliku od onih koji su niko".

"Menjaćimo doktrine i pristup. Više nema da nas dovedu pred svršen čin".

"Možete na silu da provodite sve, ali morate da priznate da ste proveli na silu. Da li ćemo mi nekad morati nešto na silu da prihvatimo? Možda ćemo morati. Na drugačiji način ćemo da razgovaramo. Uvek smo spremni za razgovor, ali sada sa drugačijim pristupom".

"Kad vas neko prevari jedanput, to se dobrim ljudima dogodi, verovali su nekome na reč. Kad vas neko prevari drugi put, možda ste mu verovali previše. A ko se to nastavi, onda to govori o vama. Tolike budale više nismo".