SIGURAN SAM DA ĆEMO 2. JUNA OSTVARITI JOŠ BOLJI REZULTAT NA IZBORIMA: Ministar Siniša Mali za Kurir o izlasku na birališta

Ministar finansija Siniša Mali u intervjuu za Kurir, između ostalog, priča o formiranju nove vlade, ali i o tome da li ćemo ga videti u fotelji premijera. Otkriva i šta je kazao Ani Brnabić nakon što je saopšteno da je kandidatkinja za predsednicu parlamenta. Mali govori i o pokretu za narod i državu i tome da li će biti formiran pred beogradske izbore, ali i mogu li predstojeći izbori u glavnom gradu da budu iznenađenje.

Kada će Srbija dobiti novu vladu? Je li moralo ovoliko da se čeka?

- Republika Srbija je na korak od dobijanja nove vlade, i ne smatram da se dugo čekalo, jer mislim da je od toga koliko je trajalo sastavljanje vlade važnije da ona bude sastavljena od ljudi koji će dati svoj maksimum, koji će biti sposobni da donose važne državne odluke u godinama koje su za Srbiju izuzetno izazovne, i u ekonomskom i u političkom smislu. Osim toga, čekaju nas veliki i važni projekti, treba da završimo projekat Ekspo 2027 i da na pravi način iznesemo celu tu priču, tako da moramo da imamo najbolji tim. Za naš dalji put je od presudne važnosti ne samo da očuvamo postignute rezultate već i da rastemo i razvijamo se.

Znate i sami da se u javnosti pominjete kao jedan od kandidata za predsednika vlade, pa hoćete li sesti u premijersku fotelju?

- Uvek sam više fokusiran na rad i rezultate nego na funkcije i to svi koji me poznaju vrlo dobro znaju.

Možda imate želju da na čelu vlade vidite nekog drugog? Koga?

- Uveren sam da će, mimo bilo kakvih želja, predsednik Aleksandar Vučić doneti najbolju odluku ko treba da vodi buduću vladu Srbije. To svakako treba da bude neko ko će biti dostojan te funkcije i ko će opravdati poverenje i čast koji mu budu ukazani.

Da li je i vas iznenadila odluka da Ana Brnabić više ne bude u izvršnoj vlasti, već kandidat za šeficu parlamenta? Šta ste joj rekli?

- Ana je pre svega moj veliki prijatelj, ali i ozbiljan profesionalac. Baš kao i ja, svesna je da je najbolja funkcija za vas ona na kojoj možete imati rezultate. Ona ima odlične rezultate u vođenju Vlade Srbije u ovim teškim godinama, potpuno je opravdala poverenje i ispunila očekivanja i zato sam uveren da će se odlično snaći i na čelu parlamenta. Poželeo sam joj sreću i uspehe u novim izazovima koji su pred njom. Znam da će biti odlična u svemu što radi, pa i u tome. Rad i trud se uvek vide i nađu svoj put do rezultata.

Beogradski izbori će biti 2. juna, jeste li vi bili od onih funkcionera koji su vršili pritisak na predsednika Vučića da se ipak ne izlazi na birališta?

- Srpska napredna stranka je uvek spremna za izbore jer radimo konstantno, a ne samo u kampanjama. Mislim da je dobro što se opet ide na izbore jer je Beogradu, kao glavnom gradu Srbije i gradu koji sa 40 odsto učestvuje u ukupnom srpskom BDP, potreban pun politički legitimitet bez trzavica, nedoumica, dilema. Čeka nas veliki posao i potrebna je stabilna vlast, koja zna šta radi, kuda vodi grad i šta su ciljevi. Za opoziciju je to nedostižno.

Mogu li predstojeći beogradski izbori da budu iznenađenje?

- Izbori uvek mogu biti iznenađenje u teoriji. U praksi sam ipak siguran da rezultati igraju presudnu ulogu. Mi rezultate imamo i zato mislim da je važno da se podsetimo kako je Beograd izgledao u vreme Đilasa, a kako izgleda danas. Opozicija želi da zaustavi rast i razvoj Beograda i Srbije i svima treba da bude jasno da od Ekspa i svih velikih projekata ne bi bilo ništa ukoliko bi oni došli na vlast.

U kolima s Vučićem Te naše vožnje često rađaju neke dobre ideje foto: Printscreen TikTok Kad ste se poslednji put vozili s predsednikom Vučićem kolima? O čemu ste pričali, šta ste pevali? - Te naše vožnje često rađaju neke dobre ideje, a uglavnom analiziramo šta je sve u Beogradu i Srbiji urađeno i šta nas čeka u budućnosti. Za nas je vožnja kolima, ako mogu tako da kažem, opušteniji način rada, kada pravimo planove kako da našu zemlju učinimo još lepšom i boljom za život. Naravno, muzika je uvek tu i često nešto pevušimo.

Čini li vam se da će 2. juna biti maltene referendumsko izjašnjavanje?

- Činjenica je da će građani 2. juna birati između toga da li žele da se Beograd dalje razvija i da raste ili da se vratimo u prošlost, u vreme Đilasovih replika Terazija i Đilasovog "Velikog brata". Dajući nam svoje poverenje 17. decembra, građani su potvrdili da vodimo odgovornu politiku. Verujem da će tako biti i 2. juna i siguran sam da ćemo ostvariti i bolji rezultat nego na prethodnim izborima.

S obzirom na to da vlada još nije formirana i na pomeranje izbora na 2. jun, da li će se to odraziti na realizaciju većih projekata u okviru Ekspa 2027?

- Radovi na Ekspo gradilištu u Surčinu odvijaju se po predviđenoj dinamici i planu, i to što vlada još nije formirana ni na koji način ne utiče na projekte koje sprovodimo. Što se tiče Ekspa, Srbija će tokom održavanja te manifestacije biti centar sveta, domaćin za više od 100 zemalja i oko tri miliona posetilaca. I zato nemamo vremena za gubljenje. Svesni smo posla i odgovornosti koja nam je data, jer sve mora biti završeno do kraja 2026. godine. Sam Ekspo je dokaz da se naša zemlja promenila nabolje i da je napredovala. To je naš najveći razvojni potencijal, motor razvoja naše zemlje, i tu šansu ne smemo i nećemo propustiti.

Hoće li do beogradskih izbora biti formiran pokret za narod i državu? Koga vidite u njemu?

- Ideja je da Veliki pokret za narod i državu okupi sve ljude kojima je stalo do naše Srbije i do njene bolje budućnosti. Dobrodošli su svi koji našu zemlju vide kao slobodnu i stabilnu zemlju, kojima je stalo da odbranimo nacionalne i državne interese, ali i koji žele još brži ekonomski rast. Zato se nadam da će ta fenomenalna zamisao predsednika Aleksandra Vučića što pre zaživeti.

Država je u više navrata pomagala i privredi i građanima, hoće li biti još pomoći i kome?

- Živimo u turbulentnim i zahtevnim vremenima, ali, bez obzira na izazove na koje nailazimo, pokazujemo da smo uvek spremni da pomognemo građanima i privredi. Država je pokazala i dokazala da je spremna i za najgore scenarije koji mogu biti izazvani eventualnim pogoršanjem međunarodnih ekonomskih i geopolitičkih prilika. Pomažemo našoj privredi i građanima, a kontinuitet te pomoći pokazuje snagu naših javnih finansija i odgovornost. Od početka pandemije do danas pomogli smo privredu i građane kroz različite mere novčane podrške u ukupnoj vrednosti od oko 9,4 milijarde evra. Kad god je bilo potrebno, reagovali smo odmah i odlučno. Razrađujemo scenarije i donosimo mere prateći šta se dešava, ko je najugroženiji i kome je pomoć najpotrebnija.Tako pokazujemo koliko je država odgovorna, ali i koliko su jake naše javne finansije.

Beogradski maraton Trčaću zajedno sa 150 zaposlenih iz Ministarstva finansija Hoćemo li vas ponovo videti na Beogradskom maratonu u aprilu? Stižete li da vežbate? - I ove godine ću trčati na Beogradskom maratonu, i to kao deo tima Ministarstva finansija, u kome će biti više od 150 zaposlenih. Želeli smo da kao kolektiv damo jedan lep primer, a drago mi je i što sam podstakao svoje saradnike na tu aktivnost. Još kao gradonačelnik Beograda sam počeo da učestvujem na maratonu u našoj prestonici i to su mi i dalje baš lepe uspomene. Zato bih pozvao sve Beograđane, građane Srbije, ali i strance da nam se pridruže 28. aprila. Inače, za mene je trčanje najbolja antistres terapija i zato se trudim da redovno trčim. Danas brzo živimo i važno je da nađemo nešto što će nam pomoći da se lakše suočimo sa izazovima koji stoje pred nama, da se oslobodimo stresa i budemo efikasniji. Ja sam svoj ventil pronašao u trčanju.