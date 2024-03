"NE MOGU DA POBEDE DEMOKRATSKI, TO JE UZROK NJIHOVIH FRUSTRACIJA" Ana Brnabić o napadima na aktiviste SNS

Predsednica Vlade u tehničkom mandatu Ana Brnabić večeras je gostovala u emisiji "Hit Tvit".

Govoreći o "građanskom hapšenju" pripadnika SNS, kao i o fizičkim napadima na dve aktivistkinje, ona je ocenila da je u pitanju - nasilje.

- Vi od strane opozicije, koja govori da je protiv nasilja, od strane tajkunskih medija, ne samo da niste čuli ni jednu osudu, već samo relazivizaciju, kao da je to ok - kaže Brnabić.

- U utorak se dogodilo nasilje nad Slavicom Vujačić, koja je pogođena nečim u glavu jer je nosila ranac na kojem je pisalo Aleksandar Vučić. Isto popodne napadnuta su dva člana na Zvezdari - rekla je Brnabić i dodala da je zatim bio i incident na Voždovcu.

- Kada oni to rade, to je mnogo lepo, fino, cveta sunce. Ali kad aktivisti SNS-a to rade, onda ih treba tući i maltretirati.

- Šolakovi mediji su postali fabrika mržnje i to je mržnja koja kulja svaki dan, svaki sat. Iz njihovih medija i štampe, portala i elektronskih medija kreira se atmosfera pogodna za nasilje i linč - rekla je Brnabić.

Kako kaže, to se danas ponovilo u Kikindi i to još gore. Dodaje da su našli za shodno da neki huligani šaraju po vratima ljudi za koje znaju da su za SNS.

Brnabić je rekla da sve što se dogodilo bilo je jurenje po ulicama. Dodaje da njima smeta što su to aktivisti SNS, kako kaže, njima smeta sve što su uspeli da urade, jer ne mogu da ih pobede demokratskim izborima.

- Ne mogu da nas pobede demokratski, na izborima, iz toga proizilazi frustracija, iz frustracije mržnja - ocenila je Brnabić.

Kurir.rs