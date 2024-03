JEDINI SRBIN KOJI JE U SOČIJU POSTAVIO PITANJE PUTINU: Digao sam TRI PRSTA, a on me prozvao! Ovo je rekao, PUNO MI SRCE! VIDEO

"Kada sam postavio pitanje ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, uopšte nisam imao predstavu da će on meni tako lepo odgovoriti, sa takvom toplinom i sa takvom ljubavlju. To se vidi čak i po njegovom izrazu lica, da on ima poseban odnos prema Srbiji, kao što je on i sam rekao".

Ovo je u razgovoru za Sputnjik rekao teolog i pravnik Miloš Tanasković, jedini Srbin koji je ruskom predsedniku postavio pitanje na Svetskom omladinskom festivalu u Sočiju.

foto: Printskrin Tik Tok Sputnjik

On je o svojim utiscima i detaljima koji su doveli do dijaloga sa Vladimirom Putinom govorio novinarki Sputnjika Anđeliji Drvendžiji.

- Kada smo bili na sastanku sa Putinom, svi su hteli da postave pitanje njemu, svi su na različite načine pokušavali da on obrati pažnju na njih. Ja sam naravno, kao svaki pravi Srbin, rešio da podignem tri prsta. I u jednom trenutku kada sam držao ruku podignutu, ja sam se setio da nas je mitropolit Amfilohije često blagosiljao sa sastavljena tri prsta, i ja sam rešio da tako držim ruku podignutu. Nije prošlo ni dva minuta, a Putin je rekao: "Molim vas, dajte ovom dečku mikrofon". Tako da, uz Božju pomoć, ja sam uspeo da postavim pitanje - sa uzbuđenjem se priseća Tanasković detalja koje nisu svi videli.

Naveo je i da je želeo da naglasi da je iz Srbije, jer smo vekovima bili u odličnim odnosima sa Rusijom.

Miloš Tanaskovic priča da je u Moskvu došao 2015. godine po blagoslovu mitropolita Amfilohija da upiše Moskovsku duhovnu akademiju. Posle završene akademije, produžio je svoje obrazovanje na magistraturi teologije i magistraturi prava.

foto: Zorana Jevtić

- Meni je jako bilo važno da mu kažem da smo imali jednog zajedničkog bliskog prijatelja, arhimandrita Metodija, koji je živeo u Valamskom manastiru, na severu Rusije. Znam da su oni bili dobri prijatelji zato što smo jednom prilikom boravili u isto vreme u tom manastiru. Taj manastir se zove Severna Sveta gora, taj manastir je jako važan za Rusiju - naglasio je Miloš.

Pitanje koje je postavio Vladimiru Putinu ticalo se njegovih poseta Srbiji i odnosa sa ocem Metodijem, odnosno toga koliko je uspeo da se upozna sa srpskom kulturom i koliko je ona bliska ruskoj, a odgovor predsednika Ruske Federacije glasio je:

foto: Printscreen TikTok

- Znate to, verovatno i bolje nego ja. Odnosi izmedu Rusije i Srbije su posebnog karaktera. Imaju istorijski duboke korene. Uvek sa naročitom toplinom govorim o tome, jer su tokom vekova, to želim da istaknem, Srbi bili najpouzdaniji saveznik Rusije. Mi to znamo, pamtimo i cenimo - rekao je Putin.

Milošu je, kako piše Sputnjik, bilo puno srce da čuje tako lepe reči koje je Putin uputio njemu i našem narodu.

(Kurir.rs/Priredio: R.K./Sputnjik)