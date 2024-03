NIKOLIĆ: Kurti sa saradnicima glumi neslaganje oko ZSO, kupuje vreme pred izbore

Politikolog Uroš Nikolić izjavio je za Kosovo onlajn da različiti stavovi koji dolaze iz Samoopredeljenja po pitanju ZSO upućuju na raskol unutar stranke, ali ne isključuje mogućnost da Aljbin Kurti sve glumi kako bi se pitanje ZSO što duže odlagalo zbog predstojećih izbora.

"Da pokret Samoopredeljenje nije baš najkoherentniji pokazalo se prethodnih meseci, da ne kažem i godina i već je dolazilo do nekih disonantnih tonova, ali i cepanja stranke. Jedan od najbližih saradnika Aljbina Kurtija Haki Abazi napustio je pokret Samoopredeljenje i okrenuo se protiv Kurtija u jednog od njegovih najžešćih kritičara", naglasio je Nikolić.

Dodaje da je, ipak, moguće da Kurti sa saradnicima fingira tu igru i glumi neslaganja oko ZSO da bi se taj proces rastezao.

"Kurti igra te perfidne igre i nije isključeno da je tako i po pitanju tih disonantih stavova u Samoopredeljenju i različitih varijanti da li će ići na Ustavni sud ili neće. To može biti igra gde bi oni unutar pokreta glumili dobrog i lošeg policajca da bi se opstruisali ti procesi, a ne zaboravimo da se Kosovo bliži izborima", kazao je Nikolić.

Prema njegovom mišljenju, Kurti se pokazao kao žilav političar i težak protivnik Srbije koji koristi svaku priliku da manevriše i izvuče maksimalnu korist za sebe.

"Kada je bio pritisnut od zapadnih partnera, samo je primenio odluku Ustavnog suda iz 2016. i posle osam godina vratio zemljište manastiru Visoki Dečani. Sada na osnovu toga možda uspe da istrguje da Kosovo dobije članstvo u Savetu Evrope. Zaboravljamo da je ZSO potpisana pre punih 11 godina godina, a ništa od toga što je Srbiji trebalo da ide u korist oni nisu primenili", ističe naš sagovornik.

Kada je u pitanju ZSO, posle odluke o Dečanima, Nikolić ističe da taj proces toliko dugo traje, pa se tu mogu očekivati razne zamke.

"Imali smo situacije gde su se pojedine nemačke fondacije nudile da one uređuju nacrt, pa su Privremeni organi u Prištini tvrdili da će oni napraviti svoj nacrt ZSO, što je u potpunoj suprotnosti sa onim što je izvorno potpisano u briselskom sporazumu. Svakakve opcije su u igri. Sve je neka vrsta igre sa ciljem psihološkog pritiska na Srbe koji žive u stalnoj neizvesnosti i nikad ne znaju šta nosi novi dan. Svaka nova situacija vodi u tihi egzodus. To je očigledno Kurtijeva strategija", smatra politikolog.

Nikolić podseća da u Samoopredeljenju ima ekstremista sa rigidnim stavovima koji ne popuštaju ni po jednom pitanju što takođe može dovesti do sukoba unutar stranke.

"Naspram njih, isturaju neke sa malo ublaženijim stavovima koji bi oko ZSO pristali na manje od onog što je Srbija pristala briselskim sporazumom. Kurti i u njegovom natezanju sa zapadnim partnerima koristi tu taktiku da agresivno ide na maksimalističke ciljeve, pa onda, ako to ne može da ostvari, on popusti. Tim podizanjem praga i odustajanjem od maksimalističkih ciljeva koji su od starta bili nerealni, on uspeva da postigne ono što je od početka hteo, pa to izgleda kao neki kompromis. Sve što se dešava u Samoopredeljenju vidim kao predstavu, a da li će tu stvarno biti nekih sukoba, to ćemo videti u predizborno vreme. Ukoliko ga neko od značajnijih funkcionera koji i jesu davali disonantne tonove napusti ili zaista izađe iz pokreta, to će značiti da je to realan sukob. Ali ukoliko i dalje međusobno šalju dijametralno suprotne poruke, a svi ostaju u toj partiji, to bi značilo da je to fingirano. Niko ne može da me ubedi da je jedan enverista poput Aljbina Kurtija veliki demokrata koji dopušta da u njegovom Samoopredeljenju cveta hiljadu ruža. Kakav je na području celog Kosova, takav je i u svojoj partiji. Nema tu unutarpartijeske demokratije", zaključio je Nikolić.

Kurir.rs/Kosovo online