DA LI SE SPREMA HAOS U BEOGRADU? Opozicija sa priče o bojkotu prešla na pretnje da će nasilno sprečiti održavanje izbora

Koalicija Srbija protiv nasilja dovela je do apsurda ime pod kojim se mesecima unazad predstavlja javnosti. Posle uličnih protesta, pokušaja upada u Skupštinu grada Beograda i agresivnih načina opstrukcije rada parlamenta, na red su došle pretnje da će sprečiti održavanje novih beogradskih izbora koje su sami tražili.

Ovaj ekstremni stav o ukidanju jedne od najvažnijih demokratskih procedura prihvatili su i lider Novog DSS Miloš Jovanović, kao i pojedinci iz Proglasa, poput Filipa Ejdusa, koji je o tome govorio u poslednjem "Utisku nedelje".

Planiraju blokade

Opoziciji ovakve vrste poruka služe za podizanje tenzija, nesumnjivo uključuju upotrebu sile i nedopustive su u demokratskim društvima, ocenjuju sagovornici Kurira. Inače, poziv na rušenje izbornog procesa među prvima je ponudio lider Demokratske stranke Zoran Lutovac, poručivši početkom marta da opozicija nema samo opciju izlaska ili bojkota izbora:

- Imamo i opciju izbora neće biti. Kad kažem izbora neće biti, postoje mnogi načini građanske neposlušnosti koji mogu da spreče njihovo održavanje. U međuvremenu, ovu opciju javno su zagovarali i ostali opozicionari, ali ne otkrivajući na koji način misle da spreče glasanje.

Nešto konkretniji je bio Vladeta Janković, kandidat Dragana Đilasa za gradonačelnika Beograda 2022.

- Kad kažem bojkot, ne mislim na bojkot uzdržavanja od glasanja, nego takozvani aktivni bojkot, koji je jedna ozbiljna stvar i podrazumeva blokadu biračkih mesta, ulične konfrontacije... To je neizbežno u takvim situacijama - izjavio je Janković za N1.

Besni gubitnici

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da bi za opoziciju bilo delotvornije da "grupacija besnih gubitnika" bojkotuje izbore i tako otvori prostor za "bolju i pošteniju opoziciju" koju Srbija zaslužuje.

- Bojkot je legitimna pogrešna politička odluka ukoliko isključuje nasilje bilo u institucijama, bilo na ulici. Dakle, mogu da verbalno forsiraju "Kalimero princip", prenemažu se po svojim medijima koliko hoće, simuliraju žrtve, razvijaju fabulu o krađi u koju ni sami ne veruju, ali nasilje je apsolutno nedopustivo. Možda bi čak bilo dobro za stvar opozicije da grupacija besnih gubitnika bojkotuje i sama sebe baci u "živi pesak političke propasti". Srbija zaslužuje bolju i pošteniju opoziciju i kad-tad će se ona pojaviti. Ova i ovakva je eliksir večnosti vlasti SNS sa sve "uticajnim" Proglasom - ocenio je Stanković.

Sociolog Vladimir Vuletić kaže da su takvi pozivi u skladu sa strategijom koja je odavno vidljiva u krugovima opozicije.

- Oni postavljaju nerealne uslove, za koje unapred znaju da niko ne može da prihvati jer su suprotni legitimitetu i onome što je na prethodnim izborima ostvareno, a onda stvaraju tenzije i osećaj nesigurnosti u društvu. U suštini, ometaju funkcionisanje države i društva i to je njihov cilj. Više nije cilj da se bore za vlast, nego da onemoguće da ova vlast realizuje stvari koje je većina ljudi podržala na izborima. Pitam se koliko ljudi iz opozicije podržava ove metode - objašnjava Vuletić.

Ruski model

Subverzivne akcije uništavanja kutija

Za Vuletića nema sumnje da opozicione pretnje podrazumevaju nasilje. - To ne može bez korišćenja nekih metoda sile, bilo da je pasivna ili aktivna. Uostalom, već smo videli pokušaj da se uđe nasilno u Skupštinu grada i uzme izborni materijal. Ako onemogućavate održavanje izbora, onda znači da nameravate da stanete na vrata i sprečite birače da fizički uđu na biračko mesto ili da srušite glasačku kutiju. Videli smo sad i u Rusiji neke načine na koji se pokušavaju onemogućiti izbori, poput onog ubacivanja mastila u kutiju. Svakako su to neke subverzivne akcije, ali ja to ne očekujem. Oni nemaju ni organizacionih sposobnosti da takvu nameru sprovedu, a nemaju ni podršku. Spremnost aktivista da tako nešto rade ipak je ograničena - zaključuje Vuletić.