"BRNABIĆ ĆE OBAVLJATI FUNKCIJU ODGOVORNO I POSVEĆENO" Sagovornici "Usijanja" o trodnevnom zasedanju Skupštine (VIDEO)

Ana Brnabić izabrana je za predsednicu skupštine Srbije.

Jedini predloženi kandidat je dosadašnja predsednica Vlade Srbije i potpredsednica Srpske napredne stranke Ana Brnabić. Podršku njenom izboru dale su partije vladajuće koalicije i manjinske stranke, dok opozicija poručuje da neće glasati za Brnabićevu i nije ni glasala.

U skupštinskoj sali i danas su se mogle čuti mnogobrojne optužbe, a poslanici su jedni drugima međusobno govorili da su kriminalci, izdajnici, budale, lopovi, kukavice, govorilo se o prošlosti, o KiM, a opozicija je ponovno spočitavala grupi stranaka okupljenih oko vladajuće koalicije da su pobedu izvojevali zahvaljujući krađi na izborima.

I trećeg dana nastavljene su primedbe opozicionih poslanika na način rada privremenog predsedavajućeg Skupštine Srbije Stojana Radenovića zbog prava na replike, povrede Poslovnika i oduzimanje vremena. Poslanici opozicije lupali su poslovnikom o klupe dok je govorio poslanik Vladimir Orlić, dok su mnoga izlaganja bila prekidana galamom u sali.

Kakvu poruku nam šalju ova tri haotična dana u parlamentu? Šta možemo da očekukemo od narednih zasedanja?

Na ova i druga pitanje odgovaraju Đorđe Milićević ministar za dijasporu,Dejan Vuk Stanković - politički analitičar i Zoran Vuletić - predsednik Građanskog demokratskog foruma.

Stanković je navodio razloge zbog čega je vladajuća stranka preporučila Ana Brnabić na funkciju na kojoj se od danas nalazi.

- Što se tiče angažmana Ane Brnabić u izvšnoj vlasti to je podložno različitim interpretacijama kao i za svakog političara. Ona je očigledno očvrsnula u tim političkim debatama u medijima što je prepoznato i očigledno neko misli da svojim veštinama i političkom prepoznatljivošću može da simbolizuje parlament - rekao je Stanković i dodao:

- Ta funkcija u ovakvoj situaciji kada deluje da su pripadnici vlasti i opozicije maltene u rovovima. Brnabić će po svemu sudeći morati da pokaže određene diplomatske veštine. Ona dosta često nastupa žestoko i to će biti neka vrsta izazova za nju da se upusti u to, da ponekad toleriše i neku tešku reč koja joj se uputi sa druge strane. Opozicija po mom mišljenju pravi jednu grešku zato što nije umerenija. Ovaj modus komunikacije gde vi žestoko udarate po vlasti nosi jedan problem za njih jer ima pripremljen propagandni set u medijima i na kraju krajeva bolje to rade od njih.

Milićević je čestitao novoj predsednici parlamenta na izboru.

- Koristim priliku da čestitam na izboru predsednici. Nastavljamo dalje i u narednim danima imaćemo izbor vlade. Ubeđen sam da će Ana Brnabić obavljati funkciju odgovorno, ozbiljno i posvećeno. Ključna stvar je da skupština zaista bude ono što je u njenom nazivu - Narodna skupština. Nakon formalnog izbora Ana Brnabić je rekla da je spremna za dijalog - rekao je Milićević i dodao:

- Ovo što se dešava u parlamentu nije počelo pre tri dana. Reč je o dužem haotičnom periodu. Tu se ništa nije promenilo. To pre svega gledam kao nemoć opozicije. Odgovornost za funkcionisanje parlamenta je na svim poslanicima, kako iz vlasti tako i opozicije. Tu se vodi demokratska rasprava i sučeljavaju mišljanja kako bi došli do kvalitativno najboljih rešenja. Ovde smo slušali od opozicije nešto što je snaga sile koja ne može da nadvlada snagu argumenata.

Vuletić je ocenio da je Ana Brnabić loše rešenje za datu funkciju, i pohvalio poteze vlasti koji su prema njegovom uverenju proevropska politika:

- Slušali smo opštu galamu u skupštini tri dana. Neki su dizali tablice RSK. Ja ću da kažem šta o tome mislim. Dobro je što su usvojene te tablice. Dobro je što je dogovoreno sa Aljbinom Kurtijem da funkcioniše taj saobraćaj. Loše je što to niste pre godinu dana uradili i to bi trebalo da bude tema za skupštinu. Dobro je što se nekako u tišini rešava taj platni promet i što je 2013. srpska vlast prihvatila Briselski sporazum. Milsim da je to dobra svat, ali implementacija nije dovoljno efikasna - rekao je on.

Tokom emisije Vuletić i Milićević su suprotstavljali stavove, što je na momente dovodilo do uzavrele atmosfere. Najpre je tokom Vuletićevog izlaganja Milićević protestovao zbog njegovog povišenog tona:

- Kao prvo nemojte da dižete glas na mene, ja se vas ne plašim!

Vuletić je uputio kritiku Milićeviću na račun Socijalističke Partije Srbije:

- Sa vama građani gube vreme. Izgubili smo sa vama 30 godina.

- Ko je za to odgovoran - upitao je Milićević na šta je Vuletić odgovorio:

- SPS je najodgovorniji.

- Ma nemojte. Svaka vam čast. To vi kažete - reagovao je Milićević.

- Pa vi ste nas doveli u ovu poziciju - insistirao je Vuletić.

Na ovu konstataciju Milićević je burno odreagovao:

- Kako vas nije sramota? Hoćete 99 da spominjete. Hoćete Rambuje da spominjete?!

- Naravno da hoću - rekao je Miletić.

Kako je tekla rasprava pogledajte u videu:

