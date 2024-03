MILOŠ JOVANOVIĆ PRETIO POSLANICIMA SNS, ONI MU ŽESTOKO UZVRATILI! Orlić: Pustili ste Kurtija, braću Mazreku i 2.000 krvoloka OVK

Lider Novi DSS Miloš Jovanović pretio je danas u Skupštini poslanicima naprednjaka, ali mu oni nisu ostali dužni već su mu žestoko uzvratili.

- Male su kazne, odmah da vam kaže, od tri do 15 godina. Da vam odmah kažem i to, kad dođemo na vlast, tih 15 ćemo pretvoriti u 30. Ovo što radite podleže i krivičnoj-pravnoj odgovornosti i od nje, kunem vam se, pobeći nećete - kazao je Jovanović.

foto: Narodna skupština printscreeen

Poslanik SNS i advokat Vladimir Đukanović je potom rekao:

- Oni vam pričaju o patriotiznu i rodoljublju, oni čija supruga je predvodnik nevladine organizacije koju finansira Rokfeler fondacija koja se eksplicitno zalaže za nezavisnost Kosova i oni koji daju Proglasu podršku gde se apsolutno svi zalažu za nezavisnost Kosova. Takvi vam danas pričaju o patriotizmu, rodoljublju i ne znam čemu.

Poslanica SNS Biljana Pantić Pilja kazala je Jovanoviću da su im usta puna Kosova i Metohije, a potom naglasila:

- Zarad istine, u prethodnom sazivu, vi ste, vaša poslanička grupa imali u stalnoj delegaciji u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope člana i zamenika člana. Nijednom niste otišli, ni član ni zamenik člana, u isti taj Strazbur gde svaki put na dnevnom redu bilo pitanje Kosova i Metohije. Tamo vas je valjda sramota da ustanete i da kažete kako žive Srbi na KiM, da pljunete na Aljbina Kurtija zato što ste ga pustili pa ne možete sad tamo da pričate protiv njega. E tu se vidi kakva su vaša dela. Vi tako branite KiM. Tako što u svojoj disertaciji ne kažete da je NATO agresija nego intervencija.

foto: Narodna skupština printscreeen

Jovanoviću je odgovorio i Vladimir Orlić.

- On na pitanje što niste ništa uradili tokom pogroma 2004. godine, znate šta je rekao, pa nećete valjda da šaljemo tenkove, niste valjda to očekivali, niste valjda to očekivali od mene. E toliko o njegovom patriotizmu... Branio je njihovu sramnu odluku. Vašu zajedničku sramnu odluku da pustite Aljbina Kurtija, da pustite braću Mazreku, da pustite dve hiljade krvoloka OVK da nam posle narod ubijaju. Znate kako je branio, potrebom da se razvijaju dobri odnosi sa Zapadom. Bednici i kukavice najobičnije. Je l' to vredno kandidature za gradonačelnika Beograda koji će da bude podržan od ovih sa kojima ste se slizali. Samo pogledajte... onaj što je napisao da će da budu ove tablice koje ste pokazivali malopre, 2011. Taj što je i rekao da će da budu i lična dokumenta i lične karte 2011. Taj vam je sada koalicioni partner. Svi ovi koji kažu da od A do Š hoće francusko-nemački plan da sprovedu, a ne valja vam Aleksandar Vučić koji kaže - ne nećemo, za nas postoje crvene linije - rekao je Orlić.

Kako je kazao, "mi nećemo, jer za nas postoje crvene linije".

- Naše su crvene linije bile i ostale: nema priznanja tzv. Kosova, ni ovako ni onako, ni direktno ni indirektno, nema stolice za njih u UN, nema mesta u pripadajućim međunarodnim organizacijama. Ne valja vam taj Aleksandar Vučić, ali vam valjaju ovi koji kažu "živela Viola fon Kramon". Eno ga Ćuta, čujete ga sada, "živeo Aljbin Kurti i živelo nezavisno Kosovo"... Orevuar geniji - poručio je Orlić.

Kurir.rs

Bonus video:

00:53 ORLIĆ UŽIVO ZA KURIR O ODLAGANJU SEDNICE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA: Ako lista MI ne da podršku većini pokazaće se kao NEODGOVORNI!