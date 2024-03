POSLANIK SNS ODBRUSIO BORKU STEFANOVIĆU: Bulatović: Licemeri! Do juče ste sve najgore pričali o Mariniki, a sada je ovde grlite!

I današnja sednica Narodnog parlamenta protiče u burnoj atmosferi. Poslanik naprednjaka Dejan Bulatović obraćajući se Borku Stefanoviću, poslaniku Stranke slobode i pravde, kazao je da stranačke kolege Marinike Tepić o njoj nisu imali nimalo lepo mišljenje, a danas je podržavaju.

foto: BETA/Amir Hamzagić

Naime, poslanik SNS Dejan Bulatović, koji je ranije bio potpredsednik SSP, oštro je odbrusio poslaničkoj grupi SSP da su licemeri koji su do nedavno pričali sasvim drugačije jedni o drugima nego što danas čine.

- To je vaša Marinika Tepić. Problem je što je dobro poznajem. Ta osoba u vašoj stranci, kada sam ja bio potpredsednik, tada ste me svi podržavali. Rekli ste mi da sam u pravu, zajedno sa Borkom Stefanovićem, koji mi je rekao da sam sve u pravu, kada je Marinika Tepić u pitanju, da je najveći lažov, da je najveći probisvet, hoštapler...I ti koja dobacuješ iz Zrenjanina, i ti si to rekla. Svi ste rekli da sam u pravu a vidite ovo licemerje, Borko se grli sa Marinikom Tepić, a ovde su poruke gospodine Stefanoviću, ovde su poruke kako ste govorili o vašoj koleginici - rekao je Bulatović obraćajući se poslanicima SSP-a.

foto: Zorana Jevtić

Tu se nije zaustavio, već je nastavio.

- A pogledajte onu Jelenu Milošević iz Niša. Pa, ti mi duguješ pare do dana danas, nisi mi isplatila ono što si uzela od mog domaćinstva. Sram vas bilo bre. Onaj tamo iz Kragujevca, Jekić, jedan belosvetski izdajnik , on priča nekom,,, a tebi ću tek da pokažem šta si uradio. Sram te bilo. Pa, molio si socijaliste u Kragujevcu da pravite koaliciju, pa su vam rekli da meće sa vama da imaju ništa. To samo pokazuje kakvi ste nemoralisti - konstatovao je Bulatović.

