"OPOZICIJA NE RAZUME POTREBE SOPSTVENE DRŽAVE"! Miloš Vučević: Srbija se voli uvek, i kada se na izborima gubi

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević poručuje da se "Srbija ne voli samo kada se pobeđuje na izborima", već da se "Srbija voli uvek i kada se na izborima gubi" i dodaje da "nažalost, naša opozicija to ne razume".

"Njima Dom Narodne skupštine nije hram srpske demokratije, oni su mu okna srpskim barjakom razbijali. Nije im ni skupštinska govornica mesto gde se iznose argumenti, za njih je reč o podijumu za iznošenje frustracija, besmisleno urlikanje, za nasilništvo i skaradnosti svake vrste", navodi Miloš Vučević i dodaje:

"Nikada nisu razumeli potrebe sopstvene države i nikada je nisu doživeli kao našu zajedničku kuću. Za njih nema dovoljno jeftinih predstava, ukoliko je plen u vidu narodnih resursa dovoljno skup. Zna to narod, zato ih i neće. Otud silni porazi na svim nivoima godinama unazad. Znaju to i oni, zato i pokušavaju da unize srpske institucije od najvišeg ugleda. Neće im to poći za rukom. Uniziće samo sebe".

Bonus video:

06:15 Milos Vučević