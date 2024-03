PREDRAG LACMANOVIĆ ZA KURIR: Ana Brnabić je prava osoba za borbu sa pritiscima u izazovnoj atmosferi u parlamentu

Novoizabrana predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, koja je na tu poziciju došla nakon sedam godina koje je provela na čelu Vlade Srbije, potpuno je sposobna da se izbori sa svim pritiscima koje nova pozicija nosi, pre svega imajući u vidu izazovnu atmosferu u parlamentu koju stvaraju predstavnici opozicije, ocenjuje za Kurir izvršni direktor agencije za istraživanje javnog mnjenja "Faktor plus", Predrag Lacmanović.

- Brnabić je dugo bila na visokoj poziciji i sada je dobila jednu prilično izazovnu funkciju, međutim, ne zavisi samo od nje kako će funkcionisati parlament. verujem pak da je sposobna i da je prava osoba za tu funkciju u ovom trenutku u kakvom se Srbija nalazi, te kakav pristup ima opozicija prema aktuelnoj vlasti. Da li će parlament biti funkionalan i da li će sve ići glatko, mislim da neće, ali to ne zavisi samo do nje. Ona je ovde postavljena kao jedna čvrsta ličnost koja se i izgradila u takvu osobu obavljajući jedno od najviših znanja godinama unazad, dosta je pritisaka već podnela tokom svih ovih godina i mislim da joj pritisak koji će sada imati od strane opozicionih stranaka nije stran. Jednostavno, mislim da će moći da podnese sve to i da će se dobro boriti sa svim situacijama u kojima se bude našla - smatra Lacmanović.

foto: Kurir televizija

Dodaje i da ćemo tek videti kako će opozicija na dalje da nastupa u skupštini.

- Trenutno im je opstrukcija rada jedna od taktika, te samim tim su tenzije velike i pralament ne može da funkcioniše kako bi trebalo. A za mir u kući je potrebno da postoji koliko toliko razuma sa obe strane - ukazuje Lacmanović.

Podseća i da nakon dugogodišnjeg obavljanja funkcije predsednice Vlade Srbije, Brnabić, kao i cela vlada, ima niz uspeha iza sebe.

foto: Printscreen/Instagram

- Ona lično je najviše prepoznata po digitalizaciji, reformi e-uprave i smanjivanju birokratskog aparata, što smo mi kao građani osetili, da su neke papirološke stvari poput vađenja ličnih dokumenata, daleko lakše i brže. Dok se nekada čekalo u redovima da se srede dokumneti, sada to ide dosta lakše. Istovremeno, uspeh je i sama činjenica što se toliko dugo održala na čelu vlade jer je to pokazalo da je dobar saradnik, pre svega prvom čoveku države Aleksandru Vučiću, a ako je njoj ukazao toliko povrenje, to je jedan veliki uspeh - zaključio je Lacmanović.