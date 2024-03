ANALITIČARI: Brnabićeva će umnogome doprineti stabilizaciji političkih odnosa u parlamentu i reformi te institucije

Novoizabrana predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, koja je na tu poziciju došla nakon sedam godina provedenih na čelu Vlade Srbije, i te kako je sposobna da se izbori sa svim pritiscima koje nova pozicija nosi i nema sumnje da će umnogome doprineti stabilizaciji političkih odnosa u parlamentu, složni su sagovornici Kurira.

Izvršni direktor agencije za istraživanje javnog mnjenja "Faktor plus" Predrag Lacmanović ukazuje za Kurir da je Brnabićeva dugo bila na visokoj poziciji, te da je i sada dobila prilično izazovnu funkciju.

- Verujem da je sposobna i da je prava osoba za tu funkciju u ovom trenutku u kakvom se Srbija nalazi, te kakav pristup ima opozicija prema aktuelnoj vlasti. Da li će parlament biti funkcionalan i da li će sve ići glatko, mislim da neće, ali to ne zavisi samo do nje. Ona je ovde postavljena kao jedna čvrsta ličnost, koja se i izgradila u takvu osobu obavljajući jedno od najviših zvanja prethodnih godina, dosta je pritisaka već podnela tokom tog perioda i mislim da joj pritisak koji će sada imati od opozicionih stranaka nije stran. Jednostavno, mislim da će moći da podnese sve to i da će se dobro boriti sa svim situacijama u kojima se bude našla - smatra Lacmanović.

Dodaje i da ćemo tek videti kako će opozicija nadalje da nastupa u Skupštini.

- Trenutno im je opstrukcija rada jedna od taktika, te samim tim su tenzije velike i parlament ne može da funkcioniše kako bi trebalo. A za mir u kući je potrebno da postoji koliko-toliko razuma sa obe strane - ukazuje Lacmanović.

Podseća i da nakon dugogodišnjeg obavljanja funkcije predsednice Vlade Srbije, Brnabićeva, kao i cela vlada, ima niz uspeha iza sebe.

- Ona lično najviše je prepoznata po digitalizaciji, reformi e-uprave i smanjivanju birokratskog aparata, što smo mi kao građani osetili, da su neke papirološke stvari, poput vađenja ličnih dokumenata, daleko lakše i brže. Dok se nekad čekalo u redovima da se srede dokumenti, sada to ide dosta lakše. Istovremeno, uspeh je i sama činjenica što se toliko dugo održala na čelu vlade jer je to pokazalo da je dobar saradnik, pre svega prvom čoveku države Aleksandru Vučiću, a ako je njoj ukazao toliko poverenje, to je veliki uspeh - zaključio je Lacmanović.

Faktor stabilizacije

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković za Kurir ocenjuje da novoizabrana predsednica Narodne skupštine, dojučerašnja premijerka Srbije Ana Brnabić, može da uvede red u parlament, te zahvaljujući višegodišnjem iskustvu na jednoj od najvažnijih funkcija u državi nastavi da doprinosi daljem razvoju institucija.

- Ana Brnabić je osoba koja poseduje, pored iskustva, i ljudske kvalitete koji treba da odlikuju predsednika Narodne skupštine, te je ona ličnost koja sa svim svojim uspesima može da bude vrlo značajna i kao faktor stabilizacije, ako postoji minimum dobre volje s druge strane. Takođe, ona je osoba koja bi iz postojećeg stanja sleda stvari mogla da bude faktor koji bi poprilično doprineo uravnoteženom razvoju institucije u budućnosti - jasan je Petričković.

Govoreći o uspesima Vlade Srbije u godinama dok je Brnabićeva bila na njenom čelu, on navodi:

- Za tih sedam godina premijerske funkcije naša država je uspela da privuče kapitalne investicije u zemlju, da poveća broj zaposlenih, odnosno da smanji stopu nezaposlenosti, učinjen je poprilično veliki pomak u putnoj infrastrukturi, što je pritom uslov za trgovinu i ekonomiju, uspostavljeni su značajni diplomatski odnosi i urađeno je dosta na pozicioniranju Srbije u svetu uprkos pritiscima sa Zapada, te je trasiran reformski pravac i put zemlje.

Odgovorna

Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost za Kurir ocenjuje da dolaskom Ane Brnabić na mesto predsednice Narodne skupštine iz premijerske fotelje može da se očekuje stabilizacija političkih prilika u tom najvišem državnom telu.

Kako Graovac ističe za Kurir, može da se očekuje, pre svega, da se pokaže visok stepen odgovornosti, imajući u vidu činjenica da je Brnabićeva odgovorna žena.

- Ona je to i pokazala, da je posvećena svom poslu i da se trudi da se usavršava i radi na najbolji način. Možemo očekivati da će i ovom poslu biti posvećena i da će se truditi da ga najbolje obavlja i na prvom mestu da unapredi rad parlamenta tako što će dati lični doprinos tome da se stabilizuju političke prilike i politički odnosi u samom parlamentu. To neće zavisiti sve od nje, već i od političkih činilaca u parlamentu, ali koliko je u njenoj moći, ne sumnjam da će dati svoj doprinos tome da političko delovanje bude i pristojnije i kulturnije. Na kraju, ne treba zaboraviti da dolazi sa autoritetom nekoga ko je bio višegodišnji premijer, što će doprineti i odgovornijem ponašanju poslanika - kaže Graovac.

Podseća i da su najveći uspesi vlade Ane Brnabić stabilnost koja je postignuta u zemlji.

- Na prvom mestu ekonomska - znatno povećanje životnog standarda građana, plata, penzija, minimalne zarade - a tu su i brojni infrastrukturni projekti koji su realizovani i koji su u planu, a iznad svega bih izdvojio to što se vlada pod njenim mandatom, uz podršku predsednika Republike, aktivno uključila u borbu protiv bele kuge i u promovisanje pronatalitetne politike, gde su već sada izdvojena znatna sredstva za unapređenje. To je proces koji će morati da nastavi i naredna vlada, a udaranje temelja te politike izuzetno je važno za budućnost Srbije - zaključio je Graovac.

Ocena sagovornika Kurira Deset ključnih uspeha Vlade Srbije dok je Ana Brnabić bila na njenom čelu: 1. Digitalizacija 2. Reforma e-uprave i smanjivanje birokratskog aparata 3. Dolazak kapitalnih investicija u zemlju 4. Smanjena stopa nezaposlenosti 5. Brojni infrastrukturni projekti 6. Uspostavljeni značajni diplomatski odnosi 7. Urađeno dosta na pozicioniranju Srbije u svetu uprkos pritiscima 8. Ekonomska stabilnost 9. Znatno povećanje životnog standarda građana, plata, penzija, minimalne zarade 10. Unapređenje i promovisanje pronatalitetne politike

