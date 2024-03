AKO SE PO JUTRU DAN POZNAJE, KAKVE NAS SEDNICE TEK ČEKAJU: Novi potpredsednici Skupštine Srbije za Kurir

Todnevna rasprava u Skupštini Srbije, nakon koje je u sredu, 20. marta, sa 153 glasa "za" izabrana Ana Brnabić za predsednicu parlamenta, bila je prilično žestoka i puna incidenata koje su izazvali predtavnici dela opozicije, sa liste "Srbija protiv nasilja" i iz koalicije NADA.

Šta na osnovu ovako burnog početka možemo očekivati u ovom mandatu Skupštine, ali i kako će se Ana Brnabić nositi sa izvesnim provokacijama i opstrukcijama, Kurir je pitao novoizabrane potpredsednike parlamenta.

foto: Kurir televizija

Sandra Božić, SNS

Prava osoba na pravom mestu

- Ana Brnabić je prava osoba na pravom mestu i predstavlja najbolji izbor za predsednika Skupštine. Od početka je pozivala na smirivanje tenzija, o čemu je i govorila u toku zasedanja. Opozicija je na ovaj poziv odgovorila prvo brutalnim lažima i ličnim napadima na nju, a zatim su je gađali papirom. Takvo ponašanje sigurno da ne vodi smirivanju tenzija, međutim, pojedinci iz opozicije moraju da shvate da je na njima da prihvate poziv i da diskutuju i da se dogovaraju o radu Skupštine. Sigurna sam da sala u kojoj se skoro jedan vek održavaju sednice ne pamti ovako drsko i bezobzirno ponašanje poslanika, ali o tome su dali i opet će dati sud građani Srbije. Ne sumnjam da će Ana Brnabić na najbolji mogući način voditi sednice. Reč je o ženi koja je uspešno vodila vladu u tri mandata i nema sumnje da će ovaj zadatak obavljati u najboljem interesu svih građana.

foto: Zorana Jevtić

Snežana Paunović, SPS

Svi smo odgovorni za svoje ponašanje

- Nadam se da će se atmosfera popraviti, odnosno postati dostojna Narodne skupštine. Tenzije ne donose ništa konstruktivno, demonstracija bilo kog vida frustracije šteti svima. Ana Brnabić je u svojoj dosadašnjoj karijeri pokazala da ume da se izbori sa izazovima i, kao što sam rekla i u diskusiji, verujem da će sasvim uspešno urediti rad Skupštine u skladu sa Poslovnikom. Naravno, ne zavisi sve od Ane Brnabić, za svoje ponašanje smo apsolutno odgovorni svi, na taj deo ona neće i ne može imati uticaja, ali verujem da će većina kolega razumeti važnost i ulogu pozicije narodnog poslanika i odgovorno se ponašati.

foto: Foto: Facebook/C:E:T platform

Elvira Kovač, SVM

Nisam optimista

- Iskreno se nadam da će većina i opozicija, bez obzira na velike razlike, ipak naći zajednički jezik. Videli smo da je predsednica Skupštine Ana Brnabić pružila ruku opoziciji, na njima je kako će da odgovore. Trenutno nisam optimista, ali bi bilo dobro da zajedno povratimo ugled ovoj instituciji. Moramo jačati institucije i rešavati konkretne probleme građana, nastaviti infrastrukturne projekte, donositi dobre zakone i kontrolisati efikasnu primenu istih. Ana je sjajna, verujem da će se mnogo raditi i na parlamentarnoj diplomatiji.

foto: Privatna Arhiva

Edin Đerlek, SPP

Građani zaslužuju normalnu atmosferu

- Jako je važno da se tenzije smire, građani zaslužuju normalnu atmosferu u Skupštini, u kojoj se donose najvažniji zakoni i odluke kako za državu, tako i za one koji su nam dali poverenje da ih predstavljamo. Međutim, bojim se da to neće biti slučaj i da će nastaviti sa opstrukcijama i vanrednom atmosferom, što nije dobro ni za državu ni za građane, ali ni za tu istu opoziciju koja nastupa u takvom maniru, nesvesna da u takvom ambijentu ni njihovi stavovi ne mogu doći do izražaja i da time sami sebi skaču u stomak, što je pokazatelj nedostatka etike i političke zrelosti. Što se tiče Ane Brnabić, imao sam sa njom izuzetnu saradnju u vladi, uverio sam se u njene sposobnosti i verujem da će dati sve od sebe da obezbedi u Skupštini jednu konstruktivnu atmosferu i dijalog.

foto: Nenad Kostić

Jovan Janjić, Mi - Glas iz naroda

Video sam spremnost Ane Brnabić za saradnju

- Mi jesmo opozicija u parlamentu, i to ostajemo. Ali mi nismo opozicija državi, nego opozicija vlasti. Stav naše poslaničke grupe, pokreta Mi - glas iz naroda, jeste da negujemo kulturu dijaloga, a to znači da se zalažemo da se otvoreno kaže ono što se misli, uz poštovanje dostojanstva ličnosti kojoj se obraćate, dostojanstvo parlamenta, kao i dostojanstvo države. Razgovarao sam sa gospođom Anom Brnabić i video sam spremnost za saradnju. Dobra volja mora postojati sa obe strane. Mora se imati u vidu volja građana iskazana na izborima. Potrebno je da te interese artikulišu i predstavnici te političke opcije za koju se glasalo, ali i to da se uvaže predstavnici vlasti, odnosno predstavnici drugog političkog tabora.

Kurir.rs/A.Ć.

