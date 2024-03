POTRESNA ISPOVEST ŽENE KOJOJ SU UZELI ČETVOROGODIŠNJE DETE: Govorio je NEĆE MENE NIKO ODVESTI, a onda...Ne mogu sebi da oprostim!

Miroslava Lazić, hraniteljica jedne devojčice ispričala je u emisiji "Ni pet ni šest" na Kurir televiziji kako je nažalost doživela da četvorogodišnjeg brata te devojčice - koji je takođe bio kod nje u hraniteljstvu - uzmu usvojitelji iz Švedske i tako ga razdvoje od sestre bez njene saglasnosti.

Miroslava je bila hraniteljka četvorogodišnjeg dečaka i njegove starije desetogodišnje sestre.

Kako tvrdi deca su bila srećna kod nje i ona ih je veoma zavolela, a onda je stigao zahtev za usvajanje od strane porodice iz Švedske:

- Ako bi ih usvojili oboje ja ne bih imala ništa protiv, ali oni su hteli samo dečaka. Hteli su da ih razdvoje, a sa tim se nisam mogla saglasiti. Dečak nije hteo da ide i stalno je govorio "Neće mene niko odvesti!" Ja sebi neću moći da oprostim što tada nisam poznavala zakon i procedure. Mislila sam da je sve to po zakonu.

Period adaptacije od trenutka kada su usvojitelji došli po dete trajao je samo pet dana.

- Oni su ga u tom periodu adaptacije koji je trajao samo pet dana, stalno vodili negde. U Beograd, pa Novi Sad i tako dalje. Kupovali su mu igračke. Onda bi ga vraćali i on je bio ubeđen da će se vratiti.

Iako je jedan od uslova da se usvoji dete iz strane zemlje to da solidno poznaju jezik naroda koji u njoj živi Miroslava je od usvojitelja čula samo:

- Dobar dan. Samo sam to čula da su rekli. Saznala sam posle da ni posle tri godine boravka tamo on nije naučio švedski. Ja se sa njim od kad su ga odveli nikada više nisam čula. Nije mi dobro kad na to pomislim.

