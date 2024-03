"JEDAN DRŽAVLJANIN SRBIJE JE PRISUSTVOVAO TOM DOGAĐAJU" Dačić: Nema naših državljana na spisku poginulih u Moskvi, za sada

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predsedavao je jutros sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost, a nakon nje obratio se ministar spoljnih poslova i prvi potpredsednik Vlade Ivica Dačić.

- Prema informacijama, do sada nije prijavljeno, od nadležnih službi, nismo dobili dodatno obaveštenje, ostajemo pri izjavi od sinoć a to je da među građanima koji su nastradali nema naših državljana. Postoji informacija da je jedan naš državljanin bio prisutan na tom događaju, reč je o kulturnom događaju. Nema naših državljanja na spisku poginulih i povređenih. To ne znači da ne može doći do promene, imajući u vidu da je taj broj poginulih drastično povećan - rekao je Dačić i naglasio da je situacija u Srbiji stabilna.

Grupa terorista, podsetimo, otvorila je vatru u holu i koncertnoj sali nakon čega je podmetnula požar i pobegla. Hospitalizovano je 107 osoba od kojih se polovina nalazi u teškom stanju.

Najnovije informacije o terorističkom napadu u Moskvi možete da pročitate ovde, u našem blogu uživo.