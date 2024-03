PREDSEDNIK VUČIĆ: Moje srce, energiju, glavu, ideju ne mogu da pobede, jer je moja ideologija Srbija (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć u emisiji "Prva tema", gde je govorio o najvažnijim pitanjima za građane naše zemlje.

"Moje srce, energiju, glavu, ideju ne mogu da pobede, jer je moja ideologija Srbija", napisao je predsednik Vučić na Instagramu uz video snimak iz ove emisije.

"Jesam li im rekao i obećao da me neće pobediti? Jesam li, mnogo puta, je li tako? Jesam rekao da ću sam da se sklonim? Jesam im rekao da neću da menjam Ustav i da neću da se kandidujem ponovo za predsednika Republike? I oni znaju da kada to kažem, da će to tako i da bude. Rekao sam im, ako hoćete ranije da se dočepate vlasti i da uništite Srbiju, pošto vam je politika krađa toalet-papira i sve ovo što slušamo danima, od Dinka Gruhonjića i od Ane Lalić i svih ostalih, pa što me ne ubijete?

To što ćete vi mene da hapsite, zbog toga što vam se ne dopadam, a ja dinara nisam ukrao, a vi multimilioneri. Ja nemam nikakav problem, pobediću vas iz svakog zatvora jer vi moju snagu, moje srce, moju energiju, moju glavu, moj mozak da pobedite ne možete, moju ideju i moju ideologiju. Moja ideja je Srbija. Ne možete da pobedite, znam koliko ste loši za ovu zemlju", rekao je sinoć predsednik.