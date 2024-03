"OVO ĆE BITI MNOGO VIŠE OD LOKALNIH IZBORA" Stručnjaci analiziraju istraživanje javnog mnjenja: SNS i Nestorović beleže porast!

Srpska napredna stranka u periodu od decembarskog izlaska na birališta beleži sve veći rast i na novim beogradskim izborima može da računa na još ubedljiviju pobedu, pokazuje najnovije istraživanje javnog mnjenja, u koje je Kurir imao uvid, a koje je sprovela institucija programski bliža opoziciji.

Rezultati istraživanja, koje inače nije naručila nijedna stranka, ukazuju da bi lista oko SNS sada osvojila 47 odsto glasova u Beogradu, što je za oko osam odsto više nego što je dobila na decembarskim izborima.

foto: Zorana Jevtić

S druge strane, glavna opoziciona grupacija, koalicija Srbija protiv nasilja, beleži pad od 1,5 odsto glasova. Koalicija NADA, koju čine Novi DSS Miloša Jovanovića i POKS, ostala je na šest odsto, koliko je i osvojila prošle godine. U opozicionom bloku jedino je novi pokret Branimira Nestorovića “Pravi mi” u porastu, jer bi sad za njega glasalo devet odsto birača.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali celokupnu političku situaciju bili su prof. Vladimir Vuletić, sociolog, potom Dejan Vuk Stanković, politički analitičar i Đorđe Vukadinović politički analitičar.

Vuletić je komentarisao predviđanja, pa je rekao da su ovi beogradski izbori, veći od samo lokalnih:

- Ne bih komentarisao predviđanja jer ne znamo o čemu se radi, ali ono što mogu da kažem su neka predviđanja koja sam imao odmah nakon raspisivanja novih izbora. Ona se tiču nekoliko ključnih stvari. Prvo, jasno je da će se polarizovati biračko telo jer su ovi izbori mnogo više nego samo lokalni. Jasno je da sve one stranke koje nisu prošli cenzus u decembru, da će malo ko sada glasati za njih. Sada imamo veliki rezervoar glasova onih stranka za koje će se birači teško ponovo opredeliti. To su faktički sve stranke, osim ovih koje su prošle. Druga stvar je gospod Nestorović, moram priznati, mislio sam drugačije, ali on je uspeo da funkcioniše nakon svega onog što se desilo. On je uspeo da sačuva poziciju nesvrstanosti, odnosno linije preko koje je i dobio glasove, nemam ništa protiv da će verovatno on jačati.

03:25 OVO ĆE BITI MNOGO VIŠE OD LOKALNIH IZBORA Stručnjaci analiziraju istraživanje javnog mnjenja: SNS i Nestorović beleže porast!

Vukadinović je rekao da ga čudi rast SNS i Nestorovićevog pokreta:

- Slažem se sa kolegom, ali isto tako, pričaćemo o beogradskim izborima, a ne o istraživanju koje niko od nas nije radio. Moguće da je to tako, ali ne smemo sa time da baratamo kao da je činjenica. Dve nedelje pred decembarske izbore se sve izmešalo, Nestorović nije bio ni na horizontu, pa je došlo do toga da mu je stranka eksplodirala. Dakle, razna dešavanja se zbivaju nedelju dana, pa čak i par dana, pred izbore, a kamoli sada kada do njih ima dva meseca. Bilo kako bilo, mi ne znamo ni da li će biti tih izbora. Čudi me baš ovoliki rast i SNS, ali i Nestorovićeve stranke. Neću da kažem da uopšte nema rasta, ali nisam siguran da je baš u tolikim procentima. Dakle, ne verujem da je SNS porastao za osam odsto i da je Nestorović maltene duplirao. Svakako, nemam sumnje da je vlast favorit.

Stanković je spomenuo dve velike greške koja je načinila koalicija protiv nasilja:

- Da li je u tih nekoliko procenta rasta SNS uračunato i fuzionisanje SPS, pa onda koalicija koja se najavljuje za beogradske izbore. Čini mi se da je skroman pad koalicije protiv nasilja s obzirom na to koje dve velike greške su načinili posle izbora. Prvo, pokušali su da intervenišu izborni proces na jedan brutalan način, a to je da organizuju demonstraciju kada insinuiraju na krađu, a tražili su izbore, kontrolisali ih i prihvatili uslove. U tim uslovima praviti kopiju 1996. i 1997. godine je pucanje u sopstvenu nogu. Onda su u uslovima pritisaka na Kosovu i uvođenja Sankcija Rusiji otišli kod Viole fon Kravon.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

06:25 DA LI SU JUNSKI BEOGRADSKI IZBORI DOBRA ODLUKA? Eksperti tvrde: Vučić izbio glavni adut opozicije, neće biti reprize 2020. godine