DRAMA U SRPSKOJ CRKVI NA FLORIDI! Sukobili se parohijani, prisustvovao i sveštenik: Intervenisala policija (FOTO, VIDEO)

U parohiji Sveti Sava u Nort Portu na Floridi prošlog vikenda došlo je do sukoba na izborima za novu crkveno-školsku upravu između dve grupe parohijana od kojih su jedni na strani sveštenika Aleksandre Saše Đurđevića, a drugi protiv njega. Zbog sukoba intervenisala je i policija!

Redakciji Kurira javili su se nezadovoljni parohijani koji tvrde da je ovo samo poslednji u nizu incidenata između njih i sveštenika. Prethodni sukob je izbio krajem prošle godine na izborima za crkvenu upravu koji su poništeni posle žalbe koju je Đurđević uputio vladici istočnoameričkom Irineju. Grupa parohijana smatra da su im uskraćena prava koja imaju kao vernici.

Na prošlonedeljnim izborima crkvena Skupština izabrala novo rukovodstvo gde su prisustvovale obe strane, ali jedna nije mogla da glasa jer im je sveštenik pravo glasa, prema njihovim tvrdnjama, oduzeo. Na istom zasedanju kažu da je bilo 60 članova iz grupe parohijana koje je sveštenik, prema navodima vernika, proglasio "nedostojnim" i 35 članova koji su podržali sveštenika. Zorica Čikota, obratila se Kuriru i tvrdi da je kažnjena jer se opirala volji sveštenika.

- Govorim u ime 80 odsto parohijana koji imaju probleme otkada je cveštenik Đurđević došao u parohiju. On se ne ponaša kao duhovnik, narod deli na podobne i nepodobne, koristi ispovedanje parohijana koje kasnije javno prepričava, a onda nas kritikuje da se ne pričešćujemo. Sveštenik je nedoličnim ponašanjem doprineo da u crkvu ne dolazi 80 odsto vernika i to oni koji su je svojim novcem i trudom izgradili. Iz crkve je izbacio i folklornu grupu odraslih i dece do 12 godina, ali samo one dece čiji su roditelji izabrani u upravu u decembru prošle godine, nakon čega je promenio bravu na ulaznim vratima. Prinuđeni smo da vodimo decu u Mađarski klub i plaćamo zakup 50 dolara po osobi pored crkve koju smo izgradili - navodi Čikota.

Nezadovoljni parohijani kažu i da su se obratili Srpskoj pravoslavnoj crkvi eparhiji istočne Amerike.

- Obratili smo se i patrijarhu SPC njegovoj svetosti Porfiriju, i trenutno čekamo odgovor. Sveštenik radi sve protiv naroda i crkvenog zakona. Potreban nam je novi odbor, da uradimo sve da se ljudi vrate u crkvu i da se izgradi jača crkvena zajednica jer se bojimo da ćemo je izgubiti.

I parohijani crkveno-školske Opštine Sveti Sava, Nort Port Florida poslali su pismo Kuriru u kome tvrde da ih je proglasio "ostalim vernicima bez prava glasa".

- Poslao je pismo svakom ponaosob, sa unapred smišljenom namerom da nas isključi iz bilo kakvih crkvenih aktivnosti, pa i prava glasa prilikom održavnja skupština. Na ovakvo mišljenje šveštenika uložili smo prigovor predsedniku Uprave Crkve, lično Aleksandru Đurđeviću kao potpisnicima istog. Po jedan primerak smo dostavili Eparhijskoj komisiji u Njujorku, i primerak istog patrijarhu Porfiriju, na koje jos uvek čekamo odgovor.

Srpska pravoslavna crkva Kurir je povodom incidenta u parohiji Svetog Save u Nort Portu uputio pitanja Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC), ali do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovore.

Pozvali smo i sveštenika Aleksandra Sašu Đurđevića, koji nije želeo da komentariše incident i gore navedene tvrdnje grupe parohijana.

S druge strane vernici koji podržavaju sveštenika Đurđevića kažu da je u aprilu tačno sedam godina kako je on došao u ovu crkvu.

- Za sve to vreme on je naporno radio i zato je naša crkva danas jedna od najlepših u Americi. Svako može da dođe i uveri se kako to izgleda. Optužbe koje dolaze na njegov račun nisu utemeljene.

Jedan predstavnika od crkvenog odbora kaže za Kurir da jedna grupa parohijana ne pomaže crkvu i pravoslavlje.

- Na prošlonedeljnoj sednici dok sam čitao ko nema pravo glasa počela je glama i svađa ko smo mi da dajemo pravo glasa. Upitnik za određivanje parohijana sastavljen je i dat vladiki na odobrenje i blagoslov. Nakon što smo dobili blagoslov mi smo ga pročitali. Imamo 15 njih koji nisu parohijani zbog dela protiv pravoslavlja, sveštenika i crkve, punopravnih 69, dok je ukupno 238.

- Oni su pokušali da ospore sednicu i da odlože. Pozvali smo policiju jer smo videli da nam takvim ponašanjem neće dozvoliti da je održimo. Policija je došla i rekla nam da imamo dve opcije - da otkažemo sednicu i zakažemo za drugi put na šta bismo morali da čekamo minimum mesec dana ili da ovi koji prave probleme njih 20 napusti sednicu ili će ih oni uhapsiti. Sveštenik nije dozvolio tako nešto na crkvenom posedu i dozvoljena nam je treća opcija da oni ostanu i da probamo da održimo sednicu što smo i izgurali na mišiće.