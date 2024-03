NEBENZJA O SEDNICI SB UN O BOMBARDOVANJU SRJ 1999: Sraman dan za Savet bezbednosti, nisu hteli da čuju istinu

Današnji dan je sraman za Savet bezbednosti UN jer "zemlje članice koje su bombardovale SR Jugoslaviju 1999. godine, nisu htele da govore o tome", poručio je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja.

„Naš predlog nije bio odbijen kada smo predložili održavanje sednice. Saznali smo da će ovo pitanje biti stavljeno na proceduralno glasanje tek danas u 12 časova. Ja to smatram još jednom epizodom diplomatske agresije Francuske u Savetu bezbednosti“, rekao je Nebenzja novinarima u Njujorku.

On je dodao da je ovo bio tužan i sraman dan za SB UN jer NATO članice koje su 1999. godine nanele, kako je naveo, strašne patnje narodu bivše Jugoslavije, jednostavno nisu htele da pričaju o tome.

On je naveo da je jedan od razloga za to možda i to što se zemlje koje su bombardovale SRJ plaše svoje zakonske odgovornosti, dodavši da te zemlje nisu htele da čuju istinu.

Na pitanje da li Rusija priprema neki novi korak, ruski diplomata je rekao da postoje redovni sastanci SB UN o situaciji na KiM, ali da će razmisliti o daljim koracima.

(Kurir.rs)