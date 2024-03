"IZVRŠEN VELIKI PRITISAK NA ČLANICE SB UN" Diplomata: Istina o bombardovanju nije smela da se čuje! PRETILI U ČAK I SANKCIJAMA?!

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odbio je juče raspravu o 25 godina od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, pošto za dnevni red nije glasao dovoljan broj ambasadora država članica.

Za predlog rasprave, koji je predložila Rusija, glasale su tri članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, dok je preostalih 12 bilo uzdržano.

Glasanju je prethodila duga rasprava između ambasadora Rusije i Francuske, Nebezje i Nikolasa de Rivijea koji su izneli oprečne stavove o potrebi da se o bombardovanju NATO 1999. godine raspravlja pred ovim telom.

"Rusija je ovo predložila bez konsultacija sa Srbijom koja je stavljena pred svršen čin. Rekao sam srpskim diplomatama da ovakva sednica neće biti održana...", rekao je francuski ambasador.

Branko Branković, diplomata i nekadašnji ambasador pri Ujedinjenim nacijama, i Zoran Anđelković, bivši predsednik Izvršnog veća KiM, gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su govorili o jučerašnjoj sednici SB.

- On kaže, oni sa nama nisu konsultovali, to je glupost. A posebno, jer sam čuo zašto ne može da se održi sednica. Francuski predstavnik je prvo rekao da nije u programu Saveta bezbednosti za prvo tromesečje odnosno da nije predviđeno da bude ova tema. To je on rekao zvanično na sastanku. Tačka dva, on traži da predstavnik Kosova bude prisutan. Nema šta da traži tamo. On je u stvari bio određen da bude taj koji će tu stvar da ruši od strane Amerikanaca i drugih. Ali svi ti formalni takozvani razlozi, pogotovo njegova izjava da Rusi sa nama nisu konsultovali je smešna stvar jer se znalo da će uraditi sve da se ne dobije devet pozitivnih glasova. Što je nažalost, tako i ispalo - rekao je Branković i dodao:

- Užasni su pritisci na zemlje članice Saveta bezbednosti, povremeno i ucene kako i na koji način će da glasaju. Prema tome, ubeđen sam da osim Alžira koji se nije dao, na ostale je izvršen užasan pritisak od strane Amerike, Velike Britanije i Francuske. Oni ih vitlaju, oni čak znaju da prete ekonomskim sankcijama, samo da bi se na Savetu bezbednosti uradilo onako kako oni misle. Zašto? Posle svega onoga što se događa u Ukrajini, moralo je da stane na Bliskom Istoku jer je Savet Bezbednosti praktično doneo odluku o primirju. Oni nisu mogli da dozvole da se čuje još ovakva stvar, jer to što Savet Bezbednosti diskutuje to ceo svet čuje. Tako da kad se sve to sabere, ovo je smišljeno.

Anđelković se složio sa Brankovićem i naveo da je ovo ipak blaga pobeda Srbije.

- Ova činjenica da je glasano na Savetu bezbednosti, da je ta tema bila prisutna u javnosti, jeste, ako mogu tako da kažem, neka blaga pobeda Srbije. Prema tome, 25 godine NATO bombardovanja je bila prisutna u toj zgradi, a time i izveštaj tih članica Saveta bezbednosti svojim zemljama. A inače, nije bilo uopšte za očekivati da oni dozvole da se o ovome raspravlja. Naravno, i zbog pitanja koje je Branković govorio, ali i zbog toga šta da kažu oni u svoju odbranu? Uopšte, poslije argumentacije francuske da Kosovo nije pozvano, pa nije Kosovo bombardovano pre 25 godine. Bombardovana je Savezna Republika Jugoslavija, tj. Srbija dominantno, prema tome Kosovo je barem i tada i sada po rezoluciji 1244 teritorija Republike Srbije, po odluci tog upravo tela koje je juče govorilo da nije Kosovo pozvano. Znači, tu je stvar potpuno čista i jasna - naveo je Anđelković.

