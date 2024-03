SAVET EVROPE SMATRA DA JE TZV. KOSOVO UPITNA DRŽAVA! Latinović: Predstoji snažan monitoring od strane međunarodnih organizacija

Bivša ambasadorka pri Oebsu Branka Latinović, povodom sutrašnjeg sastanka Političkog komiteta Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope na kom će se glasati o preporuci izvestioca Dore Bakojani da tzv. Kosovo bude primljeno u ovu organizaciju, kaže da je u preporuci tzv. Kosovo stavljeno pod navodnike, što znači da se našla neka formula u skladu sa Briselskim sporazumom i da navodnici znače da je to upitna država.

- Data je preporuka koja u osnovi ide na to da se prihvati zahtev Kosova da bude primljeno u SE i da Komitet ministara u najskorije vreme donese odluku u skladu sa preporukama. Jedna olakšavajuća okolnost za vlasti u Prištini bila je ta što na papiru imaju dobar pravni okvir koji su im radili strani stručnjaci. To je bio jedan od elemenata koji je ’povukao’ izvestioce da im to bude jedan od argumenata da daju preporuku - kaže Latinović za Kosovo onlajn.

Osim jednog ispunjenog uslova za prijem Prištine, oko manastira Visoki Dečani, ona ukazuje da su data i pismena obećanja da će predsednica, predsednik Vlade i Skupštine prištinskih institucija ispuniti ostale uslove a koji su u vezi sa pregovaračkim procesom koji se vodi pod posredstvom EU.

- Treba imati u vidu da se u samom izveštaju preporučuje snažan monitoring, što znači da će obaveze koje je Kosovo preuzelo biti pod snažnim monitoringom odgovarajuće komisije ili će se možda otvoriti misija Saveta Evrope u Prištini koja će to da nadgleda, kontroliše i da opominje, i tu postoje odgovarajući kontrolni mehanzmi - kaže Latinović.

Ukazuje da ovo nije izolovan proces, već da treba da se posmatra u kontekstu političkog zamaha u regionu vezanog za geopolitička dešavanja na kontinentu u vezi sa ratom u Ukrajini i težnjom da se čitav region stavi pod snažnu kontrolu međunarodnih organizacija, uključujući i ubrzanje procesa integracija u EU.

- Kosovo se pridružilo Banci za razvoj SE i imalo mogućnost dobijanja sredstava, pa je njihova parlamentarna delegacija učestvovala u radu PSSE, sve su to bili snažni signali da se može očekivati da će Kosovo u odgovarajućoj fazi podneti zahtev za učlanjenje i da će se to naći na dnevnom redu, što je sada slučaj - kaže Latinović.

