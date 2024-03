DAN ODLUKE: Sužen manevarski prostor Beograda, Prištinu guraju u Savet Evrope! Evo šta se očekuje od sednice

Tzv. R. Kosovo bi, po svoj prilici, uskoro mogla postati član Saveta Evrope, ocena je sagovornika Kurira koji ukazuju da je, ukoliko do toga dođe, to s jedne strane legitimizacija kosovske državnosti. Manevarski prostor Beograda je sužen, ukazuju sagovornici.

Naime, danas će se na Odboru za politička pitanja i demokratiju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (SE) raspravljati o prijavi Kosova za članstvo u toj panevropskoj organizaciji, a održaće se i glasanje o usvajanju izveštaja glavne izvestiteljke za prijem Kosova Dore Bakojani.

foto: Nenad Kostić

Kako je ocenio šef srpske diplomatije Ivica Dačić, ova sednica SE sazvana je da bi se tzv. R. Kosovo obezbedila nezavisnost, te da je iz međunarodne zajednice traženo od Prištine da formira Zajednicu srpskih opština na KiM, ali da se od toga odustalo i da je pokrenuta procedura o prijemu Prištine u SE. Naveo je i da će pozitivno mišljenje Bakojanijeve naići na odobravanje, pošto je, kako je rekao, najveći broj zemalja pod uticajem Zapada priznao nezavisnost tzv. R. Kosovo.

- S druge strane, mora se voditi računa o međunarodnom položaju Srbije. Ono što je sigurno je da Kosovo neće moći da uđe u Ujedinjene nacije sve dok imamo naš čvrst stav, naše rukovodstvo, s predsednikom Vučićem na čelu, a to je da mi nikad nećemo priznati nezavisnost Kosova - istakao je Dačić.

Sužen

Šefica stalne delegacije Skupštine Srbije u Parlamentarnoj skupštini SE Biljana Pantić Pilja istakla je da je manevarski prostor Beograda vrlo sužen pred današnji sastanak Političkog komiteta PSSE.

foto: Shutterstock

- Bakojanijeva će da predstavi svoj izveštaj i stav koji je, nažalost, promenila u odnosu na pre dve nedelje. Biće diskusije i očekuje se glasanje, a za izglasavanje izveštaja biće dovoljne dve trećine glasova. Imajući u vidu da u PSSE više nisu ni delegacija Rusije, a od januara ni delegacija Azerbejdžana, manevarski prostor Srbije je dosta sužen što se tiče broja naših prijatelja u PSSE - rekla je ona za Kosovo online.

foto: Printscreen

Većina

Politički analitičar Boško Jakšić za Kurir ocenjuje da su sve šanse na strani Kosova po pitanju članstva u SE.

- Na osnovu nekih prethodnih glasanja, jasno je da raspolažu dovoljnom većinom. No, kao i sve, i to ima i dobru i lošu stranu. Naime, ulazak Kosova u SE na neki način je legitimizacija kosovske državnosti, a s druge strane bi članstvo Kosova u SE bila dobra vest za kosovske Srbe jer je to najozbiljnija evropska organizacija koja se bavi ljudskim pravima i ima svoj posebni sud, Evropski sud za ljudska prava, te bi kosovski Srbi automatski dobili pravo da se žale tom sudu, a Kosovo bi moralo da prihvati obavezu da poštuje prava manjina, te je to povoljnija strana - ukazao je Jakšić.

foto: Kurir televizija

Eventualni izlazak Srbije iz SE, ukoliko Kosovo u njega bude primljeno, Jakšić ne vidi kao dobru odluku i veruje da do nje neće doći.

- Ako bi se dogodilo da oni jednog dana uđu u UN, je l' bi to značilo da mi treba da izađemo iz UN? To je kapitulacija i odustajanje od političke i diplomatske borbe koja se vodi u raznim forumima. Verujem zato da neće doći do toga da izađemo iz SE - konstatovao je Jakšić za naš list.

Volja

Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost smatra da ulazak Kosova u SE zavisi od volje zapadnih zemalja, i to ne samo EU već i SAD.

- Ukoliko Zapad pokaže jasnu volju da se Albancima izađe u susret, ne treba imati nikakvu dilemu da će to biti sprovedeno. I ako bude sporadičnih glasova koji će se usprotiviti, to neće promeniti suštinu jer voljom ključnih zemalja Zapada može sve u Evropi da se sprovede u delo - jasan je Graovac.

foto: Foto: Gradske info

Ističe i da je eventualni ulazak Kosova u SE za nas još jedna potvrda toga da dogovori sa Zapadom nemaju neku vrednost ni garanciju da će biti ispoštovani dogovori, te da se njihova strategija svodi na to da na ovaj ili na onaj način, milom ili silom, kosovsku samoproklamovanu državnost treba utvrditi i učvrstiti, a Srbiju naterati da se s tim složi.

- Suštinski ništa drugo se neće promeniti, Kosovo neće postati država, već će njegov ulazak u SE više govoriti o našem odnosu sa Zapadom i Evropom i njihovoj nespremnosti da ispoštuju dogovore - zaključio je Graovac.

Petr Bistron Kosovo je konstrukcija koja ne može da preživi Šef spoljnopolitičkog odbora poslaničke grupe Alternativa za Nemačku (AfD) u Bundestagu Petr Bistron ocenio je za Kosovo onlajn da savelikom zabrinutošću posmatra procese povodom zahteva Kosova da postane član SE i navodi da se vrši ogroman pritisak na sve države da te tendencije podrže. - Želja je da se Kosovo uvede u sve moguće međunarodne organizacije. Mi smo odlučno protiv, Kosovo nije država, to je konstrukcija koja ne može da preživi. To je protektorat NATO i EU. Vidimo veliki potencijal za dalju eskalaciju, ako se ostane na ovom putu - kazao je Bistron, koji je zamenik člana Stalne delegacije Bundestaga u Parlamentarnoj skupštini SE.

Branka Latinović Kosovo pod navodnicima, znači da je to upitna država Bivša ambasadorka pri OEBS Branka Latinović ukazala je da je u preporuci za članstvo u SE Kosovo stavljeno pod navodnike, što znači da se našla neka formula u skladu s Briselskim sporazumom i da navodnici znače da je to upitna država. - Data je preporuka koja u osnovi ide na to da se prihvati zahtev Kosova da bude primljeno u SE i da Komitet ministara u najskorije vreme donese odluku u skladu s preporukama. Jedna olakšavajuća okolnost za vlasti u Prištini bila je ta što na papiru imaju dobar pravni okvir koji su im radili strani stručnjaci. To je bio jedan od elemenata koji je "povukao" izvestioce da im to bude jedan od argumenata da daju preporuku - rekla je za Kosovo onlajn.