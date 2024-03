RUSIJA NE ODUSTAJE! Ponovo traži sednicu Saveta bezbednosti UN o NATO agresiji na našu zemlju

Rusija je zatražila sazivanje sednice Saveta bezbednosti UN o agresiji NATO na Jugoslaviju i čeka odgovor predsedavajućeg Saveta bezbednosti, izjavio je prvi zamenik stalnog predstavnika Ruske Federacije pri UN Dmitrij Poljanski.

- Rusija je juče (25. mart) u zvaničnom pismu zatražila od japanske misije koja predsedava da u bliskoj budućnosti sazove sednicu Saveta bezbednosti UN povodom 25. godišnjice agresije NATO na Jugoslaviju. Očekujemo zvaničan odgovor - rekao je on.

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije ranije je poručilo da je Moskva ogorčena nekorektnim i neprofesionalnim ponašanjem Francuske, koja je 25. marta, zajedno sa zapadnim saveznicima, sabotirala održavanje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj 25. godišnjici NATO agresije na SR Jugoslaviju.

Ruska Federacija, kako je navedeno, namerava da uspe u tome da se sednica u nekom trenutku održi, budući da je to bitan istorijski momenat za ceo Balkan.

- Nameravamo da se zalažemo da dođe do održavanja sednice Saveta bezbednosti UN o NATO agresiji protiv Jugoslavije u ovom ili onom obliku. To nije bio samo jedan trenutak u istoriji, to je prekretnica koja je uticala na to da situacija na Balkanu danas bude onakva kakva jeste - navodi se u zvaničnom saopštenju ministarstva, piše TASS.

Rusija je, inače, još početkom marta predložila održavanje sednice, a Japan kao predsedavajući Saveta bezbednosti podržao tu inicijativu i zakazao sednicu.

Pre samo nekoliko dana i Ruska državna duma, odnosno oba doma ruskog parlamenta usvojila su nacrt dokumenta koji će predstaviti u Ujedinjenim nacijama.

Većina članova Saveta sinoć je, međutim, glasala protiv stavljanja na dnevni red ove teme, a jedino su Rusija, Kina i Alžir želeli da se pred Ujedinjenim nacijama govori o NATO agresiji, dok je ostalih 12 članica bilo suzdržano, preneo je RT Balkan.

