IVICA DAČIĆ: Dužni smo da građanima obezbedimo ono za šta su glasali, a to je politika u kojoj je Srbija na prvom mestu

Dužni smo da građanima obezbedimo ono za šta su glasali, a to je politika u kojoj je Srbija na prvom mestu i svako ko se bude našao u novoj vladi imaće to kao prvi zadatak. Siguran sam da će sastav vlade najbolje odgovoriti na ovaj zahtev o kojem govorim, da će svako u svom resoru biti dovoljno stručan i vredan da doprinese našem zajedničkom cilju, poručuje u intervjuu za Kurir ministar spoljnih poslova i predsednik SPS Ivica Dačić.

Naglašava da je SPS uvek bio važan deo tog zajedničkog posla, te da će tako biti i sada, bez obzira na to, kako kaže, ko će od socijalista da preuzme neki od resora.

- Politika nije samo matematika, mnogo je važnije da imamo okupljene različite političke opcije oko istog cilja, i to je dosad bio recept koji je Srbiju vodio napred - istakao je Dačić.

Kad već govorimo o sastavu nove vlade, ostajete li u istom ministarstvu ili vas čeka neka druga funkcija? Koja?

- Personalna rešenja u novoj vladi su sekundarna stvar. Ono što je glavno je naša zajednička politika za zaštitu naših najvažnijih državnih interesa i mi tu politiku imamo već godinama, za nju dobijamo ogromno poverenje građana. Premijera će dati partija koja je dobila najviše glasova na izborima, a to je SNS, i to je prirodna stvar. Ko će od nas biti u kom resoru, manje je važno.

Pominje se mogućnost da SPS i SNS zajedno nastupe na predstojećim beogradskim izborima. Kako bi to trebalo da izgleda?

- Mi smo već izrazili našu spremnost za zajednički nastup. Znate, svi mi imamo partijske interese, kako da naši programi budu što bolje sprovedeni u život. Ali kod odgovornih političara i partija, kakvi smo Vučić i ja, i naše stranke, za mnoge stvari važnije od partijskog interesa je da ostvarimo interese države ili, u ovom slučaju, Beograda. U tome se suštinski razlikujemo od opozicije koja ne može ni da razmišlja o budućnosti Beograda ili Srbije ako pre toga ne ostvari neki svoj partijski i lični interes.

Bili ste predsednik Skupštine u pretprošlom mandatu, ali tada je situacija u parlamentu bila mirnija i potpuno drugačiji sastav. Šta mislite, kako će se Ana Brnabić snaći? Koji je vaš savet za nju?

- Nemam nikakve sumnje da će Ana Brnabić biti jak i autoritativan predsednik parlamenta. Ona ima dovoljno političkog iskustva kao ministar i predsednik vlade da obavlja ovu odgovornu dužnost, a uz to ima lične kvalitete koji garantuju da će parlament da radi efikasno i u demokratskoj atmosferi. Bio sam godinama poslanik, dve godine i predsednik parlamenta, i ponosan sam na to vreme zato što je Narodna skupština u centru našeg političkog života, tu sede ljudi koji su direktno izabrani od naroda. Šteta je što opozicioni poslanici često ne razumeju kolika je čast i odgovornost biti narodni poslanik, pa onda dobijamo njihovu opstrukciju, čak i nasilje. Znam da će Ana znati kako da sačuva dostojanstvo parlamenta i da omogući da on radi efikasno i u demokratskoj atmosferi.

Komitet za politička pitanja i demokratiju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope dao je pozitivno mišljenje povodom zahteva Kosova da postane član te organizacije, a konačna odluka treba da se donese u aprilu. Smatrate li da će postati član te institucije, te šta će to konkretno značiti za nas, a pre svega za Srbe za Kosovu i Metohiji? Hoće li to i kako će uticati na dalji dijalog Beograda i Prištine? I kako ćemo na to odgovoriti? Pominjao se izlazak iz te institucije...

- Savet Evrope, kao organizacija, nalazi se na velikoj prekretnici. Da li će da prekrši sva svoja pravila i svoja temeljna dokumenta samo da bi ispunio jedan aktuelni politički interes svojih uticajnih članica. Ako Priština bude primljena, to će biti početak kraja Saveta Evrope, ne zato što Srbija to kaže, nego zato što to čekaju svi separatisti u Evropi kao presedan za svoju težnju za međunarodnim priznanjem. Na to mi upozoravamo. Zašto Dora Bakojani ne pusti Severni Kipar u Savet Evrope, ili Kataloniju. Evo, katalonski separatisti su ušli u vladu Španije, nisu više tako strašni. Zašto ne pomogne njima da uđu u Savet Evrope? Nemamo na to odgovor. I ne treba nam. Imamo preče brige od toga da li će Savet Evrope da preživi, nama je jedino važno da sačuvamo Srbiju, našu državnu suverenost i teritorijalnu celovitost, onako kako nam garantuju sve međunarodne organizacije i njihovi temeljni dokumenti - od UN do Saveta Evrope. Zato ćemo se do kraja boriti protiv kršenja našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta.

Kada pominjemo dijalog Beograda i Prištine, ima li izgleda da se on u skorije vreme nastavi na konstruktivan način ili se samo vrtimo ukrug pokušavajući pod okriljem Evrope da rešimo to pitanje? I ima li uopšte EU i želje i kapaciteta da to pitanje reši, ili je neophodno konkretnije učešće SAD?

- Posle ovih odluka u Savetu Evrope, ja ne vidim o čemu možemo da razgovaramo. Isti oni koji posreduju u dijalogu i uveravaju nas da idemo prema kompromisu, s druge strane na silu uteruju Prištinu u Savet Evrope. Ne možete u isto vreme da igrate ulogu neutralnog posrednika i da budete pokrovitelj neviđenog kršenja međunarodnog poretka. Mi nećemo da odustanemo od odbrane Srbije i našeg suvereniteta, i ako to bude smetnja za dalje razgovore, onda ne vidim o čemu bi uopšte moglo da se razgovara. Oni koji guraju Kosovo u Savet Evrope morali su da znaju kako će to da utiče na dijalog koji vodimo više od deset godina, a to su isti ljudi, iste države. Sa svima njima mi razgovaramo, ali ne dobijamo odgovore na osnovna pitanja. Kako zaštita teritorijalne celovitosti za neke države važi, a za neke ne važi? Kako je moguće da se 11 godina ne ispuni jedna jedina obaveza Prištine da formira Zajednicu srpskih opština? I još se, pored toga, Priština nagrađuje viznom liberalizacijom i ulaskom u Savet Evrope.

foto: SPS

Tema bombardovanja SR Jugoslavije od strane NATO 1999. odbačena je i na prošloj sednici SB UN, iako to pitanje Rusija uporno stavlja na sto. Mislite li da postoji mogućnost da ta tema dođe na dnevni red SB UN ili je ovo pak neki vid pukog prepucavanja Rusije sa zapadnim zemljama?

- Mi smo bili zainteresovani za održavanje te sednice, ja sam bio spreman da u svakom trenutku otputujem u Njujork i da govorim na njoj. Srbiji je i posle 25 godina važno da kaže da se radilo o nelegalnoj agresiji na suverenu zemlju i to ne može da se promeni ni za 250 godina, koliko god to nekima bilo teško da čuju. Međutim, te sednice neće biti voljom zapadnih zemalja, koje ne žele da se čuje istina o nelegalnoj agresiji na našu zemlju. Nama nije bila namera da učestvujemo u okršajima velikih sila, to nam ne treba. Ali Kosovo i Metohija jeste aktuelno pitanje i posle 25 godina, agresijom na Srbiju učinjen je veliki i loš presedan u međunarodnim odnosima čije posledice se osećaju i danas. Da nije aktuelna, ne bi Gervala Švarc došla iz Prištine da kao neki "padobranac" luta hodnicima UN pokušavajući da uđe u salu Saveta bezbednosti, dok je obezbeđenje UN ispraća iz zgrade gde ne mogu da budu prisutni oni koji nisu članovi UN.

Rekli ste da ste razočarani zbog neodržavanja sednice, a da li ste zaista imali drugačija očekivanja?

- Mi vrlo dobro znamo preko čega se sve prelamaju bitke velikih i nismo imali nerealna očekivanja. Baš zato smo bili spremni u svakom trenutku da učestvujemo u radu Saveta bezbednosti jer ne želimo da se zaboravi činjenica da smo kao suverena država bili izloženi agresiji koja je kao posledicu imala secesiju jednog dela naše teritorije i veliki broj nevinih žrtava i materijalnih razaranja.

O Trampu kao predsedničkom kandidatu Ko god bude pobedio u Americi, biće naš sagovornik i partner Ameriku očekuju predsednički izbori. Jesu li i naše oči uprte u Vašington, odnosno, koliko će ishod izbora uticati i na kosovsko pitanje i generalno na odnos SAD prema Srbiji? Vaš koalicioni partner Dragan Marković Palma otvoreno navija za Donalda Trampa. A vi? - Dragan Marković Palma ima taj mali luksuz da može javno da navija za bilo koga, ja taj luksuz nemam. To ne znači da nemam očekivanja i želje kako će se završiti izbori u Americi, ali to je moja privatna stvar i nema veze s poslom koji radim. Srbija je ozbiljna i demokratska država, uvažena u svetu i mi smo uložili ogroman trud da naša zemlja stekne taj ugled. Predsednik Vučić i ja najbolje znamo koliko je bilo teško da vratimo Srbiju kao poštovanog sagovornika za one stolove na kojima se odlučuje o nama. Pre toga su odlučivali bez nas i zato je naša startna pozicija bila ispod nule. Ko god bude pobedio u Americi, biće naš sagovornik i partner, mi moramo da radimo sa SAD kao sa jednim od najvažnijih partnera, bez obzira na to što se ne slažemo u svemu. Ni Srbija ni bilo koja druga zemlja na svetu ne može da ostvari svoje interese bez saradnje sa SAD, to ne može ni velika Kina ili Indija, a kamoli Srbija.

O porodičnom talentu za pevanje Ne treba da me potcene Nedavno se pokazalo da vam je maltene čitava porodica talentovana za pevanje, po čemu ste vi uveliko poznati. Ko je, po vama, najbolji u tome, ko bi mogao da vas u tom smislu nasledi, a da isključimo snajku? - Prepuštam mladim snagama da se dokazuju i da budu najbolji. Ja sam samo rekreativac, ali ne bih im savetovao da me potcene pre vremena.

