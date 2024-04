PREDSEDNIK VUČIĆ: Strateški razgovor s Makronom i jedan od najvažnijih do sada, a imao sam ih 19! Evo šta će biti teme

BEOGRAD - Predsednik SrbijeAleksandar Vučić najavio je danas da će sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom imati važne razgovore 8. aprila u Parizu.

"To će biti strateški razgovor sa Makronom i jedan od najvažnijih do sada, sa njim sam imao 19 razgovora do sada", rekao je Vučić na vanarednoj sednici Vlade Srbije. ; Naveo je da će sa njim u Pariz putovati i ministar finansija Siniša Mali, a da će jedna od važnih tema biti namenska industrija Srbije.

"Srbija neće ni jednu svoju fabriku namenske industrije da proda nekom da bi on imao 50 odsto učešća", rekao je Vučić i dodao da domaća vojna inudstrija proizvede isto ili više raketa kao i Francuska.Tema razgovora sa francuskim predsednikom biće i nuklearna energija, bez koje, po njegovoj oceni, Srbija neće moći u budućnosti da zadovolji potrebe za alektričnom energijom.

"Nemamo nikakvu šansu kada je u pitanju potrošnja električne energije, ukoliko uskoro ne krenemo u rešavanje tog problema", kazao je Vučić i zatražio da se pripremi sva legislativa bez koje neće moći da se grade nuklearna postrojenja, za šta će biti potrebno mnogo novca.

Vučić je rekao da će se na sastanku u Parizu razgovarati i o veštačkoj inteligenciji, informaciono-komunikacionim tehnologijama, inovacijama, start apovima...

"Nastavljamo i ubrzavamo saradnju u nabavci erbasovova i helikoptera. Očekujemo od sledeće Vlade da ima hrabrost da se izjasni o budućnosti Srbije. Kinezi u svetu a Francuzi u Evropi su jedini sposobni za leteće taksije i leteće automobile i to će biti jedna od tema", istakao je on.

Vanrednoj sednici Vlade prisustvuje predsednica Skupštine i dosadašnja premijerka Ana Brnabić, ministri, pripadnici bezbednosnog sektora, vojske, policije i direktori javnih preduzeća.