"BALKAN JE NAJAKTIVNIJE SEIZMIČKO PODRUČJE U EVROPI!" Šef "Evromediteranskog seizmičkog centra" za Kurir o NAJRIZIČNIJIM zemljama

Juče je Tajvan pogodio najjači zemljotres u poslednjih 25 godina, magnitude 7,4 stepena po Rihterovoj skali. Potres je odneo mnoge živote, ali I napravio veliku materijalnu štetu.

Prethodno je zemljotres jačine 5 stepeni po Rihterovoj skali potresao i Tursku,a treslo se i u Crnoj Gori gde je zabeležen zemljotres jačine 4,4 stepena i to nakon potresa koji je bio 14. marta.

Tektonska pomeranja su sve češća, pa se potresi mogu osetiti i u susednim državama, samim tim i u Srbiji. Upravo iz tog razloga novinar redakcije Kurir Saša Dobrijević ragovarao je sa Remijem Bosu – šefom „Evro mediteranskog seizmološkog centra“

Intervju prenosimo u celosti:

Videli smo zemljotrese u Crnoj Gori i u Tajvanu i sad se priča da je ovo rizično vreme za zemljotrese u celom svetu. Šta kažu stručnjaci? - Ovi zemljotresi nisu povezani. Ono što jasno znamo što se tiče zemljotresa u Crnoj Gori, jeste da je najveći bio 14. marta tako da je ovaj poslednji povezan sa tim potresom. To je bilo jako smirivanje tla, takozvani after šok. Uvek se može očekivati još potresa u roku od 4 nedelje od glavnog zemljotresa. Ono što mi kao stručnjaci možemo da uradimo jeste da predvidimo potencijalne šanse za te potrese. To se bazira na informacijama tektonskih kretanja u prošlosti. Što se tiče Balkana to je najaktivnije seizmičko područje u Evropi. Kad se pogleda u prošlost, bilo ih je i do magnitude 7 stepeni po Rihteru. Na primer u Dubrovniku je bilo negde oko sedam stepeni, zatim u Crnoj Gori 1979. godine i to 6,9 stepeni, takođe zemljotres u Skoplju 1963. godine koji je razorio grad. Zemljotres od 6 stepeni može da razori grad ako je epicentar blizu. Tako da je ovo balkansko područje izuzetno podložno zemljotresima, ali pored Balkana su podložne Grčka i Italija i Turska takođe."

U principu naučnici ne mogu da predvide zemljotrese u budućnosti, ali se zna da je ovo područje rizično? - Upravo tako, ali znate zemjotresi ne mogu da ubiju ljude, već zgrade u kojima se ljudi nalaze prilikom potresa. Tako da ako se nalazite u prirodi, ništa vam se ne može dogoditi, osim ako se obruši neko kamenje, ali ste napolju i možete da se pomerite. Upravo zbog toga najbolji način zaštite jeste obezbeđivanje objekata, koji se zahvaljujući tim bezbednosnim merama, neće srušiti od potresa velikih magnituda. Ako pogledate šta se dogodilo na Tajvanu, to je bio jedan veliki zemljotres magnitude 7,4 stepena po Rihterovoj skali. Znate ako se magnituda poveća za stepen sa šest na sedam stepeni to vam je 32 puta veći potres zapravo kada se posmatra jačina oslobođene energije. Raspon zemljotresa na Tajvanu je bio 8 kilometara i ondeo je mnoge živote. To je slično sa zemljotresima u Japanu koji je investirao u sigurnost zgrada. Kada se tako posmatra i ako su države obezbedile mere predostrožnosti, uticaj je umeren.

