BOJKOT IZBORA VODI U AUTODESTRUKCIJU OPOZICIJE POSEBNO LOKALNIH STRANAKA! Dogovor vlasti i opozicije najbolja opcija za građane

Raspisivanje beogradskih izbora za 2. april smanjilo je prostor za postizanje dogovora vlasti i opozicije, ali je do njega i dalje moguće doći i tehnički i politički.

Mogućnost da deo opozicionog bloka bojkotuje izbore, što glasno zagovaraju koalicije "Srbija protiv nasilja" i NADA ukoliko ne dobiju spajanje beogradskih sa svih lokalnim izborima na jesen, mogao bi voditi ka autodestrukciji mnogih stranaka i pokreta, posebno onih koji na predstojećim lokalnim izborima tek treba da izbore mesto u lokalnim parlamentima, ocenjuju sagovornici Kurira.

Rizik

Programski direktor agencije Faktor plus Predrag Lacmanović kaže za Kurir da opozicija u ovoj situaciji treba da bude razumna ako im se ponude rešenja i bolji izborni uslovi.

- Svako plaća cenu svojih poteza i odluka. Platiće i opozicija ako se upusti u bojkot. Ove veće stranke koje su već u parlamentu imaju sredstva od države sa kojima mogu da se finansiraju. Pretpostavljam da im je i to neka računica da mogu da podnesu i da to njima ne bi bilo potpuno političko samoubistvo. Vidljivi su u parlamentu i mogu da grade neku svoju priču tamo. Pošto se o svima nama radi, najbolje po sve građane Srbije bi bilo da se postigne neki kompromis koji zadovoljava ili u potpunosti ili delimično obe strane. Opozicija treba da bude razumna ako im se ponude određena rešenja i bolji uslovi. Na neku idealnu situaciju verovatno ne mogu da računaju u smislu da bude ono što samo njima odgovara. Retko kada se u bilo kojoj pregovaračkoj situaciji dobija sve, posebno od strane jačeg. Nisam siguran da će opozicija istrajati u ideji bojkota. Taj potez svakako nosi rizik - smatra on.

Lacmanović kaže da je nešto drugačija situacija sa lokalnim listama koje bi bojkotom izgubile više.

- Ukoliko bude odluka da se bojkotuje, neke lokalne partije i liste će uraditi tako, a neke neće. A cenu će platiti svi pošto će deo birača poslušati poziv na bojkot, a deo neće. Dakle, lokalne liste će pretrpeti manjak glasača. Zavisiće i od samih lokalnih sredina i političke snage određene lokalne liste, od klime u kojoj funkcionišu i atmosfere koja bude bila u kampanji - objašnjava naš sagovornik.

Žongliranje

Aleksandar M. Gajić iz Centra za društvenu stabilnost ocenjuje da kompromis u ovom slučaju zavisi od ozbiljnosti, odnosno neozbiljnosti opozicije.

- Ukoliko je opozicija spremna da učestvuje na izborima, oni će izaći. Međutim, u ovom kontekstu se nazire nešto drugo. Euforiju u vezi sa nastupom na decembarskim izborima zamenio je strah zbog izbornog neuspeha koji su ostvarili. Shvataju i oni da nemaju podršku građana i da je sav skupštinski cirkus u kojem kolektivno žongliraju samo izlazni scenario, jer moraju nekako da zadrže fokus na sebi, iako se evidentno osipaju. Pokušaj bojkota je apsolutno neisključiv, jer je to modus operandi stranih službi. Kreiranje haosa je ključna agenda i kec iz rukava na koji se igra. Sve u svemu, autodestruktivno ponašanje opozicije će se negativno odraziti po demokratičnost i politički razvoj srpskog društva - smatra Gajić.

Podsetimo, opozicija ne odustaje od spajanja izbora, što pokušava da izdejstvuje ili kroz leks specijalis ili kroz izmenu Zakona o lokalnim izborima. Oni uporno ponavljaju da je 18. april krajnji rok da se izmeni pomenuti zakon, čime bi se stekli uslovi da se i ostali lokalni izbori održe 2. juna. Potrebno je da se izmeni član 35 i definiše da se odluka o izborima može doneti najranije 150 umesto sadašnjih 120 dana. Pošto od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proći manje od 45, ni više od 60 dana, 18. april figurira kao krajnji rok da se i ova dilema reši.

Vučić Vladi i Brnabićevoj Nastavite da nudite kompromise foto: Zorana Jevtić Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da zahteva od članova Vlade i predsednice parlamenta Ane Brnabić da nastave da rade na primeni ODIHR-ovih preporuka i na pripremi za predstojeće beogradske i lokalne izbore, ali i da ne pristaju na ultimatume opozicije. - Nastavite da nudite kompromise, a to što neko drugi ne želi kompromis, nego misli da je moguće da ultimatumima i ucenama nešto dobiju, to neka ti drugi rade. Za vas je važno da razgovarate. Naravno, zakoni zemlje moraju da se poštuju, ali da razgovarate, da popravljamo političko i zakonsko okruženje, sve u skladu sa preporukama ODIHR. Da im nudite rešenja i kompromise, a oni hoće - hoće, neće - neće - rekao je on. Osvrnuo se i na najave da bi opozicija mogla fizički da spreči održavanje izbora. - Te bajke o tome kako će neko da vrši krivična dela, ostvari svoja prava, pa će da zaustavljaju ljude, za to su predviđene ogromne zatvorske kazne. To su priče za malu decu što sam vam govorio i 2020. godine, tako da, u demokratskoj atmosferi, sprovedite te izbore - poručio je Vučić.

Ana Brnabić Nadam se da će opozicija izaći na izbore, nećemo dopustiti nerede foto: Printscreen/Video Plus Predsedica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da se nada da će opozicija ipak izaći na beogradske izbore. Ona je poručila da su njena vrata za dijalog uvek otvorena i naglasila da neredi neće biti dopušteni ne samo u Beogradu, već ni u bilo kojoj drugoj lokalnoj samoupravi. - Molim da se svi pridržavaju demokratskih vrednosti, a to su izbori. Dakle, nemojte samo da pretite ljudima da ćete pokušati da sprečite održavanje izbora. Ukoliko ne želite da učestvujete na njima, to je vaša politička želja i politička odluka i mi ćemo je kao takvu poštovati, ali nemojte da pretite da ćete sprečavati druge ljude da glasaju, jer se to neće desiti. Srbija je zemlja vladavine prava, jakih institucija i ljudima će se omogućiti da glasaju - izjavila je ona za TV Hepi. Ona je ponovila da se lokalni izbori neće objediniti, jer bi to bi bilo jasno kršenje ne samo zakona, već i demokratskih normi i principa.

