LEPA BEOGRAĐANKA VERILA SE ZA KOREJCA! Život piše romane: Otišla sama na dalek put, pogledi im se sreli u diskoteci PREUZELA RIZIK

Upuštajući se u nepoznatu avanturu, jedna Beograđanka ispričala je kako joj je prvo solo putovanje promenilo život iz korena i "donelo" ljubav svog života - čak iz Koreje!

Devojka iz Beograda koja se na društvenoj mreži TikTok potpisuje kao "yunandnora" ispričala je kako je sasvim slučajno, poslednjeg dana svog putovanja upoznala dečka iz Koreje i shvatila da je on "onaj pravi".

"Sve se desilo prošle godine, 2023. kada sam otišla sama na solo putovanje u Koreju. Bila sam tamo kratko zbog ispita, možda 8-9 dana a njega sam upoznala zadnji dan. Moja drugarica koju sam upoznala na tom putovanju predlagala je da poslednje večeri idemo u klub. Ja nisam htela, nije mi se išlo, ali me je ona ubeđivala da idemo, kako mi je to poslednji dan i ja sam pristala.

"Pričali smo satima o svemu"

Da ne dužim priču, u klubu smo se primetili i gledali, tako da smo krenuli u priču, a onda smo odlučili da izađemo iz kluba i na miru popričamo o svemu. Bilo je kasno, oko 12- 1 uveče i svi kafići su bili zatvoreni a hteli smo baš da pričamo, tako da smo bukvalno sedeli na ulici od ponoći do 6-7 ujutru. Tada sam već morala da idem u sobu, da se spakujem i pripremim za aerodrom.

On je mene tu ispratio, i nekako, oboje smo imali osećaj kao da smo se poznavali pre, ta neka bliskost, ne znam kako bih opisala", rekla je ona pa dodala da su tada razmenili kontakte ali da nijedno od njih nije znalo kako će se dalje odvijati situacija, posebno zbog plana Korejca koji je kao profesionalni vojnik planirao da napusti svoj posao i pređe u Australiju.

"Odlučili smo da preuzmemo rizik"

Kao neko ko voli Koreju, Beograđanka je i pre ovog susreta planirala da ode i živi tamo, međutim nije planirala baš da to bude uskoro.

"Nismo bili sigurni u početku šta je pametno zbog njegovog plana za Australiju, ali sam ja odlučila da preuzmem rizik i još jednom odem u Koreju. Pre mog dolaska on nije bio siguran jer je baš imao želju da ode u Australiju, ali ja sam rekla 'hajde ja ću da dođem i da radim ako treba, ali hoću da te vidim'. On mi je tada rekao da će mi pomoći šta god mi bude bilo potrebno, da dođem na duži period, da vidimo kako će biti. Tako da sam otišla, bili smo 20 dana zajedno i on je odlučio da ne ode u Australiju zbog mene. Kasnije smo otišli zajedno na još jedno putovanje u Irsku i on me je zaprosio", zaključila je Srpkinja koja na svom profilu često objavljuje video snimke i fotografije sebe i svog momka.

