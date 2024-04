ŠTA RADE KONTROLORI KAD PUTNIK NEĆE DA PLATI KARTU: Komunalni milicajac objašnjava šta se dešava s putnikom koji ih ignoriše

Dugačak je spisak ovlašćenja koje imaju "Beli", ili komunalna milicija. Iako brinu o komunalnom redu, ne postoje samo zbog represivnih mera. Od skoro imaju i svoje punktove u gradu. Cilj je da ih bude više i blizu škola.

Kontrolišu kako smo se parkirali, u lokale najčešće ulaze da muzika ne bi bila preglasna, a komšije opominju na kućni red. Postoje nešto više od godinu dana i za to vreme napisali su oko 7.000 kazni za parkiranje i oko 1.000 za buku. Tokom radnog dana čuju i različite jezike, jer usmeravaju zalutale turiste, a nije retkost i da nekoga od sugrađana prevezu do lekara.

"Stranac koji se nalazi u gradu pa ne zna dobro da se snađe, da li je potrebna pomoć nekom licu koje se zdravstveno jako loše oseća, da li je potrebno edukovati lice kako da pošalje SMS za kupovinu vozne karte ili slično. Znači, komunalna milicija nije tu samo zbog represivnih mera, mi smo tu da edukujemo građane, da im pomognemo", objašnjava Aleksandra Stojanović iz Komunalne milicije.

foto: screenshot RTS

Prošle sedmice 1.000 građana nije imalo autobusku kartu

U toku samo jednog radnog dana "Beli" uđu u nekoliko stotina vozila javnog gradskog prevoza kako bi proverili da li putnici imaju kartu. Prošle sedmice, od 42.000 putnika, njih hiljadu nije imalo kartu pa su pisali prekršajne naloge, a to ne prođe uvek mirno.

Aleksandar Živković iz Komunalne milicije kaže da postoje i one situacije u kojima ta lica ne žele da plate kartu, ne žele da komuniciraju s njima, a nalaze se u prekršaju. Ističe da oni moraju da shvate, da kada su u prekršaju, postupanje prema njima mora da se izvrši do kraja.

foto: screenshot RTS

"Moraju svoj identifikacioni dokument, pasoš ili ličnu kartu da daju na uvid komunalnom milicioneru, da bi on sačinio prekršajni nalog. Ukoliko oni to ne urade, onda sledi ono što smo mogli na pojedinim snimcima na društvenim mrežama videti, takva lica se vode u najbližu policijsku ispostavu radi nastavka procedure i izvršavanja službene radnje do kraja", navodi Živković.

"Beli" na još sto lokacija

"Beli" od skora imaju i svoje punktove u gradu. U planu je da se stanice postave na više od 100 lokacija.

"Cilj je da na taj način budu umreženi ne samo organi komunalne milicije u smislu komunalnog reda nego i MUP-a Republike Srbije zbog bezbednosti građana. Svaka škola će biti povezana sa stanicom Komunalne milicije gde ćemo moći pravovremeno da reagujemo i da obavestimo nadležni organ MUP-a ukoliko je nešto iz njihove nadležnosti, a ukoliko je iz naše nadležnosti da pravovremeno reagujemo", pojašnjava Sonja Božović, sekretarka Sekretarijata za inspekciju, nadzor i komunikaciju.

foto: screenshot RTS

Ovlašćenja "Belih" regulisana su zakonom o komunalnoj miliciji. Dug je spisak njihovih zaduženja, kontrolišu javne površine, obale reka, parkove, radno vreme, taksiste, ali mogu da budu i spasioci u elementarnim nepogodama.

Od 220 novih komunalnih milicajaca koji su zaposleni u prethodnom periodu neki su još na obuci, a u planu su i novi konkursi.

Kurir.rs/RTS