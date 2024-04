"VUČIĆ NALOŽIO STVARANJE POSEBNOG TIMA, BORBA ĆE BITI TEŠKA": Otkriveno ko će biti u telu za borbu protiv prijema Prištine u SE

Ana Brnabić je tokom obraćanja javnosti posle sednice Predsedništva SNS govorila o timu koji će se boriti protiv prijema Prištine u Savet Evrope.

Ona je istakla da je trenutno potpuni fokus Vlade da se sačuvaju narodni interesi te podrška predsedniku Vučiću u toj borbi.

Dodala je da je Vlada danas organizovala tim na izričit zahtev Vučića kako bi objasnili da članstvo tz. Kosova u SE nema nikakvog smisla. Prema njenim rečima ovo je trenuto primarno, jer je Srbija uvek na prvom mestu a onda sve ostalu, aludirajući na to da Vlada u tehničkom mandatu obavlja svoja posla i zaduženja.

- Tu su svakako članovi kabineta predsednika republike Aleksandra Vučića, ljudi iz ministrastva unutrašnjih poslova, mislim da su kopredsedavajući Ivica Dačić i Petar Petković, naravno čitav tim Kancelarije za KiM. Pored toga i ljudi iz Narodne skupštine i šefica naše delegacije pri Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Bilja Pilja, tako da radimo svi zajedno kao što je zamolio predsednik. I Vlada i kabinet predsednika i Narodna Skupština - rekla je ona.

Dodala je da će to biti teška borba, posto očigledno postoji jasna namera da bez obzira na sve što se dešava na KiM, Aljbin Kurti bude nagrađen od strane određenih velikih sila.

- Posebno je tužno kada znate da se sve to dešava u vreme kada obeležavamo 11 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma čiji je garant EU, potpis visokog predstavnika EU je na tom sporazumu. Jedina obaveza Prištine bilo je formiranje SZO, a od nje ne samo da nema nikakvog govora već je potpuno eksplicitno Aljbin Kurti ostao pri svojoj politici da nikada neće fotmirati Zajednicu srpskih opština i da za njega Briselski sporazum ne postoji. Vidite, to su one stvari koje svakako treba da isteramo na čistac i svakako da vidimo u stvari kako se to desilo da od tri osnovna uslova koje oni imaju za bilo kakav razgovor u SE da svedete na jedan, a on je besmislen, i on je nagrada jer je neko poštovao nakon osam godina neku odluku nečega što oni zovu Ustavni sud. Neverovatno - rekla je Brnabić na pitanje "Novosti".

(Kurir.rs/Novosti/Preneo: Đ. M.)