VUČIĆ POTPISAO PODRŠKU SNS: Beograd mora da nastavi snažnim korakom velike metropole

Srpska napredna stranka sa koalicionim partnerima počela je danas u podne sa prikupljanjem potpisa podrške za beogradske izbore.

Prikupljanje potpisa se obavlja u opštinskim odborima stranke u Obrenovcu, Zemunu i Savskom vencu.

12.47 - U Zemnun stigao Aleksandar Vučić

Aleksandar Vučić stigao je u Opštinski odbor Zemun.

"Mi smo govorili o ključnim stvarima za budućnost Srbije. Nisam siguran da bez obzira koliko o tome govorili nije moguće da svi razumeju u kakvoj poziciji se Srbija nalazi, ali i Evropa i svet. Potrebno nam je jedinstvo. Pred nama nisu laki dani, od Prištine u Savetu Evrope, do velikih pritisaka u regionu", rekao je Vučić.

"Beograd je važan deo zemlje, živi 23 odsto stanovnika. To nam je privredni motor Srbije. Beograd mora da bude na dobrom putu. Imamo fantastične projekte".

On je naveo da je lista predugačka, ali onaj kraći deo se zove "Aleksandar Vučić - Beograd sutra".

Upitan šta ako opozicija bude bojkotovala izbore, Vučić je rekao:

"Nećemo da učestvujemo u cirkusu. Imamo posla, mora da se radi. Važno je da se posvetimo radu".

"Ti koji bi da bojkotuju su sebe uništili.

"Građani moraju da budu sigurni. Dolazi ODHIR, ispunićemo im sve preporuke o biračkim spiskovima. Da budemo fer, ja se ovim poslom dugo bavim i ne verujem da neko bolje zna od mene stvari oko izbornog procesa. To da im je birački spisak kriv, to su bajke za malu decu".

"Kako glasa mrtav čovek? Neko je spreman da rizikuje 20 godina robije? Jeste li vi ozbiljni? Kao kod sportisti krive sudije ili baklje koje su doletele sa tribina. Tako je i za one koji ne umeju časno i pošteni da čestitaju protvniku. Mnogo posla imamo".

"Već ujutro rano idem za Pariz popodne imamo važne satsanke koji su važni za nas i za SE i UN. Da vam otkrijem juče su neki već pokušali da završe stvari u SE, ali intervencijom dve zemlje je to sprečeno. Važno je da budemo neko ko razume potrebe Srbije ali ko će da nastavi razvoj Beograda. Od IKEE do Džejmija Olivera, od zatvorenih do najposećenijih muzeja. Beograd mora da ide napred. A onda kad Milica i Ivica preuzmu vođstvo, ići ćemo malo ređe na izbore".

"Beograd danas i od pre 10 godina je nebo i zemlja. Beograd mora da nastavi snažnim korakom velike metropole".

"Ljudi mnogo više vole svoju zemlju nego što vole bilo koju stranku".

12.41 - Ana Brnabić: Očekujem još ubedljiviju pobedu

"Nadam se da ćemo po starom dobrom običaju brzo i efikasno prikupiti dovoljan broj potpisa i već sutra predati listu. Očekujem pobedu, da se potvrdi ona pobeda koju smo ostvarili u decembru 2023. i da bude još ubedljivija. Da imamo pun legitimet i da nastavimo da radimo, jer je Beograd pod privremenom upravom neko vreme, a to nije dobro za Beograđane i grad", rekla je Brnabićeva.

Navela je da izlaze na izbore sa puno ideja i projekata, a da je u fokusu EKSPO 2027. godine.

"Da predstavimo Srbiju kao jednu uspešnu, pobedničku zemlju", kaže Brnabićeva.

12.36 - Dačić i Šešelj dali podršku

U Zemunu je ogromna gužva. Došli su i Ivica Dačić i Aleksandar Šešelj.

12.21 - Ana Brnabić na Savskom vencu

Potpredsednica glavnog odbora Ana Brnabič stigala je u Sokolski dom na Savskom vencu. Tu su još i Aleksandar Šapić, Petar Petković, ministri Dubravka Đedović, Irena Vujović, Jelena Tanasković, Goran Vesić, te Marko Kešelj...

12.15 - Ministri u Zemunu

Stigli su i ministri Darija Kisić i Tomislav Momirović.

12.12 - Vučević u Obrenovcu: SNS se ozbiljno sprema za izbore

Predsednik SNS Miloš Vučević došao je u Opštinski odbor u Obrenovcu. On je rekao da je ovo još jedna potvrda da se SNS ozbiljno sprema za nadolazeće izbore u Beogradu i dodao da je potrebno da svi gradski odbori imaju ravnopravan položaj.

12.08 - Orlić stigao u Opštinski odbor u Zemunu

Potpredsednik Glavnog odbora Vladimir Orlić stigao je u Opštinski odbor u Zemunu. Tu je i Zlatibor Lončar, kao i predstavnici koalicionih partnera Milica Đurđević Stamenkovski, Vjerica Radeta...

11.45 - Gužve se već napravile

SNS prikupljanje potpisa za izbore

Iako je početak zakazan za podne, mnogo pre tog termina u opštinskim odborima su se stvorile gužve.

Nada Macura potpisuje podršku SNS

Građani dolaze kako bi pružili podršku SNS.

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević prisustvuje prikupljanju potpisa u Obrenovcu, gde će se naći i potpredsednik Glavnog odbora Marko Đurić.

Potpredsednici Glavnog odbora Ana Brnabić, Irena Vujović i Aleksandar Šapić potpisaće podršku listi Srpske napredne stranke i koalicionih partnera u prostorijama Opštinskog odbora Savski venac.

Aleksandar Vučić će u 12.45 potpisati podršku SNS u Zemunu, gde je i potpredsednik Glavnog odbora Vladimir Orlić.

SNS prikupljanje potpisa za izbore