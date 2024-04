UŽIVO VUČIĆ O PRETNJAMA IZ REGIONA: "Svi sebi daju za pravo da udaraju na Srbiju! Ja se NEĆU IZVINJAVATI i uvek ću im odgovoriti"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje večeras od 21 čas u programu Informer TV, gde će govoriti o najaktuelnijim temama.

Predsednik je na početku razgovora kratko govorio o ubistvu male Danke Ilić, i rekao da su izvršioci zločina mislili da će ostati nekažnjeni.

- To je sve što mogu da kažem. U našoj zemlji ima bezbroj njih koji sve znaju o tome i drugim zločinima, suviše bi bilo da ja o tome govorim. Ja ću reći nešto drugo. Svojevremeno sam se javno zalagao da se razmotri ponovno uvođenje smrtne kazne, a da mi ne budemo kažnjeni. Ovo delo zaslužuje smrtnu kaznu. Ponoviću taj zahtev Vladi Srbije, neka razmotre - rekao je Vučić.

Podseća da je to tražio i posle masakra u Ribnikaru i Duboni.

- Opravdanja onih koji su protiv smrtne kazne su ozbiljna. Ako jednom napravite grešku, i da se ustanovi posle 10 ili 30 godina da ste pogrešili, to je mnogo veći greh nego da nekome date manju kaznu - istakao je predsednik.

On kaže da je jutro kada je saznao da je Danka Ilić ubijena morao da vodi računa o pokazivanju emocija.

foto: Printscreen/Informer

- Pre toga smo mi znali da je dete udareno autom, znao sam još neke detalje. Ali nismo znali konačno. I onda mi je Gašić saopštio, i tada smo saznali da dete nije odmah stradalo od udara automobila, već naknadno. Ako tada pokažete emocije svako će vam sa pravom reći da je to neumesno. Ja ne želim da budem kao neki koji su demonstrirali zbog smrti dece. Kako ste se vi osećali, kada znate da je nevino detence stradalo zbog ludaka i psihopata - zapitao je Vučić.

Dodaje da su se svi nadali da je devojčica u Beču, posebno nakon iskaza najbližih srodnika deteta.

- Rano smo mi dobili poruku austrijske policije da to nije Danka - kazao je on.

Rekao je da želi da izađe iz okvira u kojima mora da se kreće kao predsednik države, na pitanje o politizaciji ubistva male Danke i ličnim napadima na njega.

- Tri godine ste pričali da sam pravio drogu u Jovanjici. To vam kažem zato što ćemo doći do nekih drugih tema, o svemu što su pisali neki drugi mediji. Oko skaj komunikacije. A koga to briga. Kada krenete u fazu nečije kriminalizacije i dehumanizacije, krećete od toga da mu otac nije otac. Slušali smo da mi je majka žena lakog morala, da me je rodila sa Albancem. Pa onda onaj najpokvareniji naslov jednog medija, kada su objavili sliku Fahri Muslijua. To je jedan pristojan čovek, iako imamo različite stavove. Kažu, a ovo je čovek za kog Vučić tvrdi da mu nije otac. Ima li pokvarenijeg naslova od tog - rekao je on.

Dodaje da ga sada optužuju zato što ga je Gašić obavestio da je mala Danka ubijena.

foto: Printscreen/Informer

- Ja sam to saopštio u dve reči, i naložio policiji da nastavi rad. Ne zaboravite, imali ste čitavu hajku koju su proizveli jedan advokat, novinar i policajac. Oko toga ko je Oskar. Oni kažu da su 99 odsto sigurni da sam to ja, ali ima delova gde se priča i o Oskaru, i o Vučiću. Dok danas nismo videli kako da naprave atmosferu u Srbiji, kako da organizuju navijače i novinare da sluše vlast - rekao je Vučić, komentarišući nova saznanja iz Skaj komunikacije kavačkog klana.

Govoreći o pisanju regionalnih medija, pre svega iz Sarajeva, kaže da je svima Vučić za sve kriv.

- Ne moram mnogo da pričam o crnogorskim medijima. U Prištini, da ne govorim. U Zagrebu, od Jutarnjeg, gde svuda ima Šolak prste, a i gde nema nije ni važno. I postavite sebi pitanje. Zašto svi oni mrze jednog jedinog čoveka iz Srbije. Evo najgori sam na svetu, odvratan, grozan, ružan, debeo. Jel moguće da bude kampanja svakoga dana u tim medijima. Razmislite zašto je tako. To je zato što ne mogu da podnesu da Srbija raste i da napreduje, da smo prvi na zapadnom Balkanu. Ne mogu to da podnesu, oni hoće slabu Srbiju, koja puzi i na kolenima je. I tada će im ta Srbija biti tu za ponižavanje - ističe on.

Kaže da mu se niko nije izvinio za pisanje o njegovoj majci, i dodaje da su i Zvicer i Milović na slobodi.

- Što ste lagali narod, pisali da sam ja u ortakluku sa njima. I nema izvinite što smo lagali. Ima bezbroj interesa protiv onoga ko je na vlasti, i na častan način obavlja svoj posao. Otkriću vam nešto. I danas kada sam čitao sve to, i tražio sam informacije iz bezbednosnih službi. Mala je šansa da mi ne dođu glave. Ja ne kukam zbog toga, očekivao sam to 2022. godine, i tada nisam poslušao bezbednosne službe. Kako da se ponašam na otvaranju spomenika Stefanu Nemanji. Oni su odustali u poslednjem trenutku. To su najmoćniji i najopasniji ljudi! Čujem da sada kupuju neke kladionice u Srbiji, da pripreme logistiku za prljave poslove. Svi oni rade uvek uz podršku neke strane službe - kaže Vučić.

foto: Printscreen/Informer

Predsednik dodaje da su Zvicer i Milović pisali i o velikosrpskom nacionalizmu zato što se zna ko je njima šef u regionu.

- A znam i ko im je šef van regiona. Ja da sam na njihovom mestu, ja bih ubio Aleksandra Vučića. To im je najpametnije da urade - kazao je on.

Rekao je i da je njegov sin Vukan mnogo lep, i da tatu voli najviše na svetu, komentarišući optužbe da je njegov najmlađi sin hologram.

- Šta god kažu, džaba im je - rekao je Vučić kroz smeh.

Na pitanje šta će biti u kampanji za beogradske izbore, on kaže da postoje neki ljudi koji misle da im vlast pripada po sili prirode.

- Misle da su najpametniji, i odlučili su da moraju da budu na vlasti. Šta je narod odlučio, baš ih briga. Hajde da se podsetimo nečega. Negde u avgustu, kada su radili istraživanja, prošle godine, oni su stajali u Beogradu bolje i bila je manja razlika. Iako su govorili da izbori ne smeju da se raspisuju, odjednom su promenili ploču, i pretili neredima ako ne raspišemo. To je prvi put urađeno, da prete neredima. Kada smo mi bili opozicija, nikada nisu ispunili naš zahtev za izborima. Kada smo imali demonstracije, stavljali su kordone žandarmerije, pa je Ranko Panić ubijen. Blokirali su auto-puteve, upadali u Skupštinu Grada, mnoge druge stvari - podseća Vučić.

Predsednik kaže da je slušao razna tumačenja iz opozicije, a onda su raspisani svi izbori koje su tražili.

- Onda kada smo pobedili na izborima, mi smo rekli da mi nismo Đilas, i da nećemo da formiramo vlast sa bilo kime. Ne razumem politiku Nestorovića, to je krajnje neodogovoran odnos prema državi Srbiji. To što ti želiš da imaš tri odbornika više, cenu za to ne sme da plaća cela zemlja - kaže on.

Dodaje da smo zatim došli dotle da se raspisuju novi izbori, ali im nije odgovarao termin zbog "holideja".

- To je taj jedan od 10 odmora na koje idu najbogatiji. Srednja klasa i siromašni moraju da rade puno, a ovi što imaju najviše uvek im je država kriva. To je tako u svim državama sveta. Na sve to, oni kažu idemo na "holidej", ne može tada. Mi onda damo da budu izbori 2. juna, poslednji zakonski rok. Onda oni kažu da neće ni 2. juna. Onda posle kažu da im je kasno, da nemaju vremena. Da prevedem ja to na srpski. Znaju oni da gube izbore, imaju istraživanja koja su im uradili Amerikanci. Uradili su Amerikanci još nešto za njih. Oni znaju da im je teže da pobede u Beogradu nego u Nišu recimo - rekao je predsednik.

foto: Printscreen/Informer

Kaže da po istraživanjima SNS ima sigurnu prednost nad opozicijom.

Komentarišući izjavu Dragana Đilasa, ističe da je jasno da oni neće izbore.

- Imali su tri zahteva. Prvi je bio birački spisak, mi smo formirali zajedničku komisiju. Rekli smo da će imati uvid, sve što požele. Pod dva su rekli da su nezadovoljni RTS-om. To izmišljaju, pošto ih na RTS ima kao kusih pasa. Mi smo odmah prisali na njihov zahtev, hajde da vidimo šta može da se uradi. Ja mislim da je RTS njihova najveća podrška. Pod tri, tražili su da izbori budu kada oni kažu. Da li ste ikada čuli da to postoji negde u svetu - zapitao je on.

Ističe da su 100.000 puta pretili građanima na ulici, i zauzimanjem zgrada.

- I šta da zauzmete, postajete vlast? Ja pitam, kao što sam pitao za biračke spiskove. Kako to mrtav glasa, i kako se uzme vlast na ulici. 5. oktobra su radile strane sile ovde. A njihov bojkot neće podržati niko osim jedne, koja će i to potuljeno raditi. Niko ih neće podržati, naći će neke političke imbecile da ih podrže. Grošelja, Juratovića, ove koji nikada više neće biti evroposlanici. Pitamo ih hoće li ODIHR, da primenimo preporuke. Oni kažu ne. Ovaj iz Zeleno-levog fronta još bio pristojan, kao hajde da razmislimo. A Tepićka ga prekida i kaže mi to nećemo prihvatiti. Zna se ko ima snagu u Junajted grupi - dodaje predsednik.

Ističe da se opozicija koristi trikovima, i da je Jovanović najpokvareniji među njima.

- Hoće da ljude otera u zatvor najtežim krivičnim delima. Hoće da muljaju na biračkim mestima, a država će imati odgovor, neće moći da spreče da materijal stigne na biračka mesta. To su tako detinjasti besmisleni trikovi. I na kraju će iz nervoze, pošto znamo sve šta planiraju da rade. Tamo ima odgovornih ljudi, koji neće to da rade. To nosi 10-15 godina robije. Šta ćete, da bijete nekoga ispred biračkog mesta? Šta će, Teodorović da blokira biračka mesta - zapitao je kroz smeh, i rekao "Doći će moj Vukan da ga skloni odatle".

Kratko je rekao i da ga baš briga da li će opozicija izaći na izbore. Gledajući izjave predstavnika opozicije o bojkotu, kaže da ga to podseća na odlazak u cirkus kada je bio mali.

- Niko nije takav idiot da veruje u takve gluposti, oni sami ne veruju u to. Jeste li vi muzičari ili šta ste? Šta god da urade, narod zna zašto ne izlaze na izbore. Ne zbog Republike Srpske ili biračkih spiskova, već zato što znaju da ne mogu da pobede. Narod hoće stabilnost i promene, ali promene koje znače posao, plate i penzije. Narod hoće da vidi veliki trud i rad. Narod neće sukobe, to niko neće, a oni samo pričaju o tome. Mogu da ih izazivaju, samo će nastaviti da gube. Kao što su radili sa onim rezolucijama iz Strazbura. Ljudi žele da vide metro, Nacionalni stadion, akvatik centar... - dodaje on.

Ističe da će akvatik centar biti odmah pored Nacionalnog stadiona, i da ćemo dobijati najveća takmičenja iz vodenih sportova.

foto: Printscreen/Informer

- To će biti izuzetna baza za naše vaterpoliste i plivače. Vidite kako se sada mi u atletici nadamo mnogim medaljama. Tu je i Angelina Topić, i Vilagoš, Milica Gardašević... Očekujemo još medalja, i to možete tek kada stvorite uslove - istakao je predsednik.

Dodaje da mu se mnogi smeju za leteće automobile, i ponovio da ako ne bude većih bezbednosnih problema u međuvremenu, mi ćemo 2027. godine imati leteći taksi kao deo Ekspa.

- Mi ćemo za Ekspo imati leteći taksi, da pokažemo kako to izgleda. Radimo sa dve kompanije, jedna je francuska, jedna je valjda iz Austrije. Smejali su se i za Savanovu, pričali da je to Vučićeva kafana. A Ćuta sada ne izlazi odatle, drmne četiri vinjaka, Bog da ga poživi - kaže Vučić.

Istakao je da ne sme da daje kvalifikacije da li je opozicija antisrpski orijentisana.

- Ali reći ću ovo. Vi i svi mi smo se napravili gluvi i slepi za sve ono što je Jovanović radio dok je bio na vlasti. Pa se sada pitam kako je uspeo da nas ubedi da je rodoljub. On je radio sa Samardžićem, i jedino što imate su krivične prijave za lopovluk na KiM, i da su proveli pogrom nad Srbima. Ćutali su kada je Priština proglasila nezavisnost. Toliko o patriotizmu - kazao je on, i podsetio na to koliko je zemalja povuklo priznanje Kosova od kada je on na vlasti.

Predsednik je rekao da je situacija po pitanju KiM sada potpuno drugačija u odnosu na period od pre 20 godina.

- A oni svi danas ćute. Iako sam precizno rekao i oko Dinka Gruhonjića i Ane Lalić. Štitiću njihovo pravo da kažu šta hoće, štitiću njihov integritet. Ali ti ljudi su najgore i najodvratnije stvari protiv Srbije pričali. I oni su svi na njihovoj strani. To ljudi osećaju, ljudi to svojom glavom i srcem osećaju. I to je jedan od razloga što ljudi ne žele da ih vide - kazao je on.

Vučić je rekao i da nam se sve ovo još od pre Prvog srpskog ustanka i Prvog hatišerifa dešavalo.

- I tada možete da vidite, naročito posle Berlinskog kongresa, velike sile u tom periodu, od Turaka do Britanaca, Nemaca i mnogih drugih, koji uvek u regionu dele Srbe na jednu stranu, a njihove prijatelje na drugu stranu. I uvek će biti mnogo tih malih patuljastih, i zato moraju da ih ujedinjuju u mržnji prema Srbima. I da grade identitet tih država na neprijateljstvu prema Srbiji. To nije neka preterana novost osim što ponekad prevazilazi granice dobrog ukusa - rekao je predsednik.

foto: Printscreen/Informer

On ističe da kada gledate region, vidite veliku ostrašćenost, ali i da sebi daju za pravo da govore protiv Srbije šta god im padne na pamet, a da niko ne sme da im odgovori.

- Tako i Bećirović sa onom svojom knjigom prepunom falsifikata i laži, sa fantazijama. Dozvoljavaju sebi da drže nekome lekcije. I to postoji ne od juče, već decenijama. Zato postojim ja, i neću da se izvinjavam Josipoviću ili Plenkoviću kada hoću u Jasenovac. Mi danas u Hrvatskoj imamo 17.000 Hrvata pravoslavne vere. A ne postoji nijedan, to je još iz perioda NDH, što su radili sa onim svojim "patrijarhom" Germogenom. Pa koga vi zavitlavate. I niko to ne sme da kaže - rekao je predsednik.

Vučić dodaje da neće da hvali Dinka Gruhonjića samo da bi ga pohvalio Žiofre.

- Pa bar kaži izvini, glupa mi je šala. Barem se izvini. Ali šta ima veze. Dinko bar nije menjao ime kao Borko Stefanović - kaže on.

Vučić kaže da je njegova majka od Milovanovih, iz starosedelačke vojvođanske porodice.

- Kakve ona veze ima sa vojvođanskom nacijom. Ova Ana Lalić nema nikakve veze ni sa Vojvodinom, a ne sa vojvođanskom nacijom. Nego moja majka, ona je iz jednog kraja Bečeja, tamo su bili samo Srbi i Mađari. Uvek se znalo, ali niko nije bio Vojvođanin - rekao je predsednik.

On kaže i da niko neće skvotirati u srpskim crkvama, i da se nada da će naša crkva izdržati sve udare.

- Očekujem udare iznutra, upravo zbog takvih stvari. I nadam se da će patrijarh i Sinod uspeti da izdrže sve udare - dodaje Vučić.

Povodom optužbi da ljudi iz Republike Srpske kupuju stanove, zapitao zašto je Dinko Gruhonjić došao iz Banjaluke pa kupio stan.

foto: Printscreen/Informer

- Ko si ti da im zabraniš. Srbija je otadžbina za svakog Srbina, odakle god da dođe. Ali i za svakoga, bilo koje vere, ko je doživljava kao svoju otadžbinu. Oni na celu naciju bacaju anatemu i kolektivnu krivicu. Moš misliti, veliki mangup, mene uvredio - kaže on.