MALA JE ŠANSA DA MI NE DOĐU GLAVE, ALI NE KUKAM ZBOG TOGA Vučić o Zviceru i kavačkom klanu: Svi oni rade uz podršku strane službe

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u svom obraćanju javnosti, komenatrisao je planove kavačkog klana koji su za cilj imali rušenje upravo njega.

Kako je stakao niko mu se nije izvinio za pisanje o njegovoj majci, i dodaje da su i Radoje Zvicer i Milović na slobodi.

- Što ste lagali narod, pisali da sam ja u ortakluku sa njima. I nema izvinite što smo lagali. Ima bezbroj interesa protiv onoga ko je na vlasti, i na častan način obavlja svoj posao. Otkriću vam nešto. I danas kada sam čitao sve to, i tražio sam informacije iz bezbednosnih službi. Mala je šansa da mi ne dođu glave. Ja ne kukam zbog toga, očekivao sam to 2022. godine, i tada nisam poslušao bezbednosne službe. Kako da se ponašam na otvaranju spomenika Stefanu Nemanji. Oni su odustali u poslednjem trenutku. To su najmoćniji i najopasniji ljudi! Čujem da sada kupuju neke kladionice u Srbiji, da pripreme logistiku za prljave poslove. Svi oni rade uvek uz podršku neke strane službe - kaže Vučić.

Predsednik dodaje da su Zvicer i Milović pisali i o velikosrpskom nacionalizmu zato što se zna ko je njima šef u regionu.

- A znam i ko im je šef van regiona. Ja da sam na njihovom mestu, ja bih ubio Aleksandra Vučića. To im je najpametnije da urade - kazao je on.

Podsetimo, vođe kriminalnog kavačkog klana bavile su se međunarodnom politikom, a u raspravama kovali planove za smenu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, čime je potpuno jasno pokazano da su sve vreme imali samo jedan cilj i jednu metu, a to je Vučić.

