NA STOLU 14 GLAVNIH TEMA! Vučić o sastanku sa Makronom: "Znam koje pitanje ima za mene, pričaćemo i o kupovini NOVIH RAFALA"

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja javnosti govorio o predstojećem sastanku sa Emanuelom Makronom i dodao je da je njegov posao da priča sa najmoćnijim ljudima na svetu.

- Mi ćemo tamo imati 14 tema za razgovor. Tri teme su vezane za veštačku inteligenciju. Mi moramo da radimo na tom pitanju. Radićemo i na softverima sa Francuzima, a pričaćemo sa njima i o nuklearnoj energiji. To je najsigurnija energija. Setiće se neko pa će 2050. godine pustiti ovo što pričam, nećemo imati struje! Raste potreba za strujom, električni automobili, veštačka inteligencija, dalja industrijalizacija. Sve to jede struju. Kada ste ranije mogli da uključite klimu, hladite se vodom. A sada svi nameštaju leti na 18 stepeni. A zimi neće na 18, već na 23. E pošto je to životni standard, da se ne ljutimo na sebe, trebaće nam mnogo više struje - rekao je Vučić.

Vučić je dodao da će biti ponovo nestašica gasa, i da nam je potrebno da imamo sve vrste energenata - kao Južna Koreja.

- Pričaću sa Makronom i o vojnoj industriji. On ima pitanje za mene, znam šta će pitati ali neću da govorim o tome. Nadam se da ćemo završiti ugovore i potpisati, da uzmemo 12 novih Rafala. Da dalje radimo na kupovini važne opreme. Rafal je inače jedan od najboljih aviona na svetu. Najbolji radar, najbolje rakete - otkrio je on.

Vučić je rekao da će i poljoprivreda biti jedna od glavnih tema.

- Malo ko danas hoće da radi 365 dana godišnje. Zato moramo da vidimo šta ćemo sa subvencijama, i tu će nam Francuska biti od pomoći. Pričaćemo i o evropskom putu, i o situaciji na KiM. Ja znam da su njima vezane ruke, ali pomoći će nam koliko mogu. Pričaćemo i o rezoluciji o Srebrenici. Nama stalno govore da se vraćamo u prošlost kada pričamo o 1999. a ja sada pitam što se oni vraćaju u prošlost, i to četiri godine ranije. Nemaju odgovora na to - rekao je predsednik Srbije.

Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić 8. aprila boraviće u Parizu, gde će se sastati s predsednikom Francuske Emanuelom Makronom. Ovaj susret Vučića s njegovim francuskim kolegom od izuzetne je važnosti za Srbiju i u strateškom smislu jedna od najvažnijih poseta u poslednjih 35 godina. Pored očiglednog političkog značaja, ovaj sastanak će imati i ogromnu ekonomsku težinu, merenu desetinama milijardi evra.

Ukoliko dođe do realizacije svih planiranih ugovora, ovaj aprilski događaj u Parizu označiće početak nove ere kako u odnosima Srbije i Francuske, tako i u nastavku ekonomskog prosperiteta naše zemlje, saznaje Kurir.