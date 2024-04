SASTANAK VUČIĆA I MAKRONA DONOSI DESETINE MILIJARDI EVRA SRBIJI! Jedna od najvažnijih poseta u poslednjih 35 godina

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić 8. aprila boraviće u Parizu, gde će se sastati s predsednikom Francuske Emanuelom Makronom. Ovaj susret Vučića s njegovim francuskim kolegom od izuzetne je važnosti za Srbiju i u strateškom smislu jedna od najvažnijih poseta u poslednjih 35 godina. Pored očiglednog političkog značaja, ovaj sastanak će imati i ogromnu ekonomsku težinu, merenu desetinama milijardi evra.

foto: Kancelarija predsednika, Predsedništvo

Ukoliko dođe do realizacije svih planiranih ugovora, ovaj aprilski događaj u Parizu označiće početak nove ere kako u odnosima Srbije i Francuske, tako i u nastavku ekonomskog prosperiteta naše zemlje, saznaje Kurir.

- Naš tim s predsednikom Vučićem na čelu odlično se spremio kako bi, između ostalog, doprineo i da se još brže promeni ekonomska slika Srbije i u evropskim, a ne samo regionalnim okvirima, gde smo lideri i gde i dalje ostvarujemo fantastične rezultate. Predsednik će biti dočekan uz najviše državne počasti i to je samo delić onoga što će ukazati koliko Makron ceni svog srpskog kolegu i koliko je i Francuskoj stvaranje strateškog partnerstva sa Srbijom izuzetno važno. Ovaj susret pokrenuće i niz sastanaka u različitim oblastima, a vrednost svih ugovora, kada do njihove realizacije dođe, iznosi više desetina milijardi evra - navodi izvor Kurira iz vrha države.

Ključne teme

Naš sagovornik ističe da neke od ključnih tema o kojima će se razgovarati jesu nuklearna energija, namenska industrija, postrojenja za prečišćavanje vode, gejming industrija, stočna proizvodnja, obrazovanje, zdravstvo i drugo. - Nuklearna energija je izuzetno važna tema za nas, o čemu je u više navrata govorio i sam predsednik. U planu je i da s francuskim kompanijama radimo na izgradnji postrojenja za prečišćavanje vode. Tim postrojenjem bi u narednih 10 do 20 godina upravljali Francuzi, koji su lideri u toj oblasti. Plan je i saradnja u oblasti podizanja stočne proizvodnje - dodaje on.

Miladin Kovačević Srbija novorastuća industrijska ekonomija Ekonomista Miladin Kovačević za Kurir ističe da je Francuska, kada je Evropa u pitanju, u namenskoj industriji najnaprednija. foto: screenshot - Možda je među nekoliko zemalja s najvećim izvozom u smislu oružja i oruđa i sistema potrebnih za odbranu. Jasno je da je na evropskom tlu Francuska jedan od najrelevantnijih potencijalnih partnera na tom polju - istakao je on i dodao da druga važna stvar kada je u pitanju ovaj sastanak jeste energetika. - Jasno je da se zapravo bez nuklearki ne može rešiti problem energetske bezbednosti i zadovoljavanja potreba, posebno za zemlje koje su u industrijskom usponu, a to jeste Srbija, ona je novorastuća industrijska ekonomija - kaže Kovačević i napominje da nuklearna energija jeste zelena energija.

Vučić o sastanku

foto: Printscreen/Pink

Inače, šef države najavio je juče na vanrednoj sednici Vlade da će se sastati s Makronom 8. aprila, uz podsećanje da je prethodno s njim imao čak 19 sastanaka, a da će ovaj biti strateški i jedan od najvažnijih dosad. Kako je predsednik izjavio, očekuju se veliki razgovori s Makronom. Kaže da su se obe strane pripremile i da će se teme ticati raznih oblasti, a da će s njim u Pariz ići i ministar finansija Siniša Mali.

- Jedna od tema je namenska industrija i saradnja naših namenskih industrija. Srbija neće nijednu svoju fabriku (namensku) da proda nekome i da taj neko ima 50 odsto ili više od 50 odsto učešća u akcijama. Naša vojna industrija mora da poraste tri puta u narednom periodu - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da će u okviru te teme razgovarati i o kupovini "rafala", ali i drugih instrumenata.

Kako je najavio, biće ubrzana i saradnja o pitanju helikoptera "erbas". Istakao je da će jedna od tema razgovora biti i nuklearna energija, ali da je neophodno pripremiti zakonske okvire za to.

- Francuska je najveća evropska nuklearna energetska sila. Ona 70 odsto struje dobije iz nuklearne energije. Oni su spaseni što se toga tiče. Želim samo da znate da ćemo mi do 2050. godine četiri puta više električne energije da trošimo nego danas. Mi nikakvu šansu nemamo. Šta god radili, kako god radili, nikakvu šansu nemamo ukoliko brzo ne krenemo u rešavanje tog problema. A rešavanje tog problema jedino je moguće izgradnjom velikih i malih nuklearki - rekao je Vučić.

Rekao je i da će se u Francuskoj razgovarati o IT sektoru, razvoju veštačke inteligencije, gejming industriji, automobilima i proizvodnji baterija, inovacijama, startapovima i izgradnji i upravljanju postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda.

- Ono što je za nas važno, Kinezi i Francuzi su jedini sposobni za ono što je naš cilj, a to je da za Ekspo 2027. imamo leteći taksi i leteće automobile u Beogradu, i to će biti jedna od tema - rekao je on.

Pored toga, naveo je i da bi u našim školama moglo biti više francuskog jezika, a dodatno će se razgovarati i o temama iz zdravstva, tačnije o onkologiji.

Najvažnija poseta

foto: Kurir televizija

Darko Obradović iz Centra za strateške analize kaže da najavljena poseta predsednika Vučića Francuskoj predstavlja jasnu potvrdu strateškog partnerstva dve države.

- Najavljeni su kolosalni projekti koji se mogu realizovati samo u okviru strateškog partnerstva. Najava saradnje na polju nuklearne energije, kupovine "Erbasovih" helikoptera, kao i nagoveštaji kupovine borbenih aviona predstavlja jasan nagoveštaj spoljnopolitičke orijentacije Srbije. Za našu namensku industriju od posebne važnosti je mogućnost zajedničkih projekata u oblasti namenske industrije, čime podižemo kvalitet i tehnološki nivo sopstvene industrije - rekao je on za Kurir i naveo da će ova poseta dodatno ojačati evropske integracije Srbije jer "Francuska je ipak jedna od retkih velikih sila sa pravom veta u EU".

foto: Kurir televizija

Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije, navodi za Kurir da je reč o susretu dva državnika i dobra prijatelja.

- Srbija želi da unapređuje odnose s Francuskom i u tom svetlu će predstojeći susret i proteći. Ovo se, pre svega, odnosi na saradnju u sferi ekonomske razmene, s posebnim akcentom na vojnoj saradnji i energetici. Osim toga, siguran sam da će se razgovarati o gorućim političkim temama (KiM, BiH), pri čemu se od Makrona i Francuske očekuje veće razumevanje nego od drugih zemalja Kvinte - navodi on.

foto: Kurir televizija

Spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić, između ostalog, navodi da u novom geopolitičkom raspredu Evrope, što se tiče Srbije, Francuska zamenjuje Nemačku. On podseća da je Berlin zaoštrio svoju politiku prema Beogradu i da je Makron, vođen svojim ambicijama da bude prvi lider Evrope, spreman da se, gde god može, suprotstavi Nemcima. Jakšić ističe i da će ovaj sastanak biti prilika da se iskaže podrška Srbiji na putu ka Evropskoj uniji.

- Znatna je količina fraza koje smo dosad u raznim prilikama imali da čujemo, ali je važno da one sada dolaze od Francuske, koja očigledno sada preuzima ulogu Nemačke i postaje najvažniji saveznik Srbije u Evropskoj uniji - napominje Jakšić.

Kurir.rs

Bonus video:

00:27 Makron pozdravio Vučića