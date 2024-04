PROŠIRUJE SE STUDENJAK U BEOGRADU, NOVI BLOK SA 1.000 MESTA! Postoji ideja da se grade i stanovi za mlade naučnike!

Pomoćnik ministra prosvete Milutin Đurović najavio je danas na obeležavanju Dana studenata da je u planu izgradnja novih studentskih domova u Nišu i novog bloka u beogradskom Studentskom gradu.

Na pitanje jednog studenta da li će se graditi stanovi za zaposlene u nauci po nižim cenama, kao što je to slučaj sa službama bezbednosti, Đurović je naveo da je to pitanje za Ministarstvo nauke, ali da ideja postoji.

- Imali smo širu raspravu u Vladi i nekoliko sastanaka, čak je i tadašnja premijerka Ana Brnabić prisustvovala. To nije tema za ministarstvo prosvete, mi se bavimo studentima, svršeni studenti su već briga nauke, te ćete od njih moći da dobijete odgovor, a da se planira siguran sam da je to tako i to u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. Ne bih smeo previše o tome - objasnio je Đurović.

Dodao je da je u Nišu raspisan tender za izgradnju novog studentskog doma u koji će moći da se smesti 400 studenta.

- Rok za završetak tog objekta je 12 meseci. Bitna investicija je i novi blok ovde kod Studentskog grada gde ćemo imati 1.000 novih mesta prve kategorije i to je samo prva faza. Planirana je i rekonstruckoja Studentskog grada. Država pokazuje volju i želju da ono što je bio Studentski grad to i ostane - naveo je Đurović.

