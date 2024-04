Srpska lista protiv izlaska na referendum za smenu gradonačenika: Kurti učinio sve da glasanje ne uspe

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je danas da je stav te političke partije da se ne izlazi na predstojeći referendum na kojem će se odlučivati o smeni četvorice, kako ističe, nelegitimnih gradonačelnika na severu Kosova, jer je Aljbin Kurti učinio sve da taj referendum ne uspe.

Jedna lasta ne čini proleće, rekao je Elek na pres konferenciji i izrazio uverenje da njihov stav oslikava i stav srpskog naroda na severu Kosova. Naveo je i da nije video nijedan referendum na koji se izlazi „uz prisustvo kamera“.

Elek je istakao da su Srpska lista i Srbi bili konstruktivni, u želji da učestvuju u procesu referenduma kako bi bili smenjeni gradonačelnici koji nemaju legitimitet, što su dokazali tokom potpisivanja peticija, i pored toga što je i tada Kurti sprovodio jednostrane elskalatorne poteze na severu Kosova.

Podsetio je da su gradonačelnci izabrani 23. aprila prošle godine, na izborima na kojima je ukupno glasalo 1. 567 birača, od čega 13 Srba. To je svega 3,47 odsto upisanih birača.

Na te izbore izašlo je 0,029 odsto Srba, iako oni na severu čine više od 97 odsto stanovništva, podvukao je Elek.

Naveo je i da je Amdinistrativno uputstvo, koje je Priština donela 5. septembra prošle godine - komplikovano za sprovođenje zbog opstrukcija predsednika skupština opština.

"I pored maksimalne represije policije, koja je snimala i zvala ljude na razgovore one koji su pokrenuli peticiju, ona je sprovedena uspešno i prikuljeno je više od 20 odsto glasova koji su bili neophodni“, podseća Elek i dodaje da je nakon toga CIK-u bilo potrebno čak 45 dana da te potpise samo prebroje.

Elek je istakao i da su za glasanje za smenu gradonačelnika 21. aprila predviđene nemoguće procedure. Podaci kažu da severu ima 46. 248 birača, a prema uputstvu CIK-a neopohodno je da izađe 50 osto birača plus jedan glas.

"U više navrata, prilikom sastanaka sa predstavnicima zamalja Kvinte i ambasadorima, upozoravali smo da ovi podaci nisu tačni i da ne održavaju pravo stanje na terenu, jer se u poslednjih nekoliko meseci iseslilo više od 15 odsto ljudi sa severa Kosova i Metohije. Nažalost, nismo naišli na razumevanje“, rekao je Elek i dodao da postoji niz drugih procesa koji su mogli da budu upotrebljeni za smenu gradonačelnika, poput njihovoh opoziva.

Ukazao je i da birački spiskovi ne oslikavaju realno stanje na terenu. U poslednje vreme, kaže, veći je broj Albanaca na biračkim spiskovima, jer je za dva meseca u svim opštinama, broj birača nesrazmerno povećan, za čak 433 odsto.

Naveo je i precizne brojke albanskih birača po opštinama, ali i delovima gradova na severu, navodeći ih kao nepravilnosti koje su primetili na terenu.

Elek kaže da postoji niz manjkavosti operativnog plana CIK-a, jer je birački spisak zaključen 8. aprila, dok je 4. aprila objavljen preliminarni spisak birača van Kosova koji se ažurira nakon žalbi. Prijava je trajala od 5. aprila, a onlajn aplikacija je do 3. aprila. Registracija za birače van Kosova trajala je osam dana, od 29. marta, do 5. aprila.

"Nelogično je da su jedan dan ostavili da se spisak birača ažurira nakon odluka Kosovskog panela za žalbe da li prihvata pojedinačne žalbe, dok su 45 dana su proveravali našu peticiju. Zamislite naše stare sugrađane koji ne žive ovde i koji žele onlajn da se prijave, oni moraju da budu toliko informatički edukovani, možda i više od nas, da bi uspeli da se prijave. Tu gubimo određeni broj glasača“, pozorio je Elek, dodajući da prijave putem pošte u prošlosti nisu bile uspešne.

Elek je rekao i da veliki broj albanskih političara sumnja da li je referendum regularno pitanje.

"Možda džabe izlazimo na referenfum i maltretiramo građane koji su dovoljno izmaltretirani represijama režima u Prištini. I to pitanje se postavlja - da li je referendum validan po ustavu. Jedna lasta ne čini proleće. Dolaskom četiri naših gradonačelnika, ostaju odbornici Albanci do kraja njihovog mandata“, rekao je i dodao da su i na to skrenuli pažnju stranim ambasadorima.

Posebno je istakao kao paradoks na severu Kosova - sastav izbornih komisija, jer je CIK formirala odnos - četiri Albanca "prema" jednom Srbinu, a sve odluke se donose - prostom većinom.

Naglasio je i da nikada nije video da se na referendumu glasa uz kamere.

"Nisam video da se na neki referendum izlazi pod prisustvom kamera. Predlog je da se referendum sprovede u školama koje su u sisteme prosvete Srbije. Albanci žele da se u svakoj učionici i hodniku instaliraju kamere, pa su određeni broj kamera pozajmili od CIK-a u Albaniji. Narod s pravom postavlja pitanje šta će kamere na izbornim mestima, ako imamo izborne komisije i toliku kontrolu, a sad su potrebne još i kamere“, ukazao je Elek.

Razlog mu je jasan:

"Snimaće se svaki naš građanin, što će sutra sigurno koristiti kao materijal Dželjaju Svečlji i njegovim pulenima, da zovu narod na razgovore u policiju, kao što se i dešavalo do sada“.

Čak i da referendum uspe, podseća da kosovska predsednica Vjosa Osmani ima rok do kada treba da raspiše glasanje za smenu gradonačelnika. Zato je siguran da će gradonačelnici ostati do kraja svog mandara, bez obzira da li na referendum izađe 40, 50, 70 ili 100 odsto građana.

Posebno ga zabrinjava što se u Leposaviću građanima preti uskraćivanjem socijalnih davanja i penzija od strane prištinskih vlasti.

"Učešće u tim pretnjama imaju i lokalni Srbi. Ljudi sa strahom pitaju da li će biti skinuti sa spiska, jer im se pretilo kad su potpisivali peticiju, a imamo i informacije da su određeni uklonjeni sa tih spiskova. Stav Srpske liste je da se ne učestvuje na referendumu koji je raspisao Aljbin Kurti, jer je učinio sve da taj referendum ne uspe. Ovaj stav mislim da oslikava stav srpskog naroda na severu Kosova“, poručio je Elek.