"ČAK 80 ODSTO FRANCUSKIH INVESTICIJA NA ZAPADNOM BALKANU JE U SRBIJI" Vučić: Verujem da će se ti brojevi povećavati u našu korist

PARIZ - Čak 80 odsto francuskih investicija na zapadnom Balkanu je u Srbiji. Verujem da će se ti brojevi povećavati u našu korist - kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u današnjem obraćanju uživo iz Pariza gde boravi u zvaničnoj dvodnevnoj poseti.

On je dodao i da slede sastanci sa energetskom kompanijom EDF, te istakao značaj ulaganja u energetiku.

- To su dugoročna ulaganja, morate čekati i po deceniju da se to vrati. Srbija nije parazitska zemlja, već ima svoju industriju koja raste. Investitori dolaze najviše, i zato je strašno važno da ovo obezbedimo. Potpisaćemo danas memorandum o razumevanju sa EDF-om, i verujem da ćemo mnogo uraditi sa njima. U današnjem svetu, kada ste u okruženju zemalja koje ne gledaju uvek blagonaklono na vas, morate gledati kako da radite razne stvari. Ako je nuklearna energija u pitanju, kako da nabavite nuklearno gorivo. To je samo deo stvari - naglasio je predsednik.

1 / 5 Foto: Kurir

Podsetimo, neposredno pre obraćanja predsednik Vučić se sastao sa predstavnicima francuskog vojnog koncerna "Daso" ("Dassault").

- Počeli smo sa važnim sastancima od suštinskog značaja za našu zemlju. Posle ceremonije ispred "Invalida" i odavanja pošte srpskim borcima iz Prvog svetskog rata, što je važno za nas, ali i našim francuskim domaćinima, imali smo sastanke sa predstavnicima "Daso" grupe, gde smo pričali i o "rafalima". Nadam se da ćemo finalizirati sve do večeras. Imamo jedno ili dva pitanja koja nismo zaključili, ali verujem da ćemo to uraditi do poslepodneva. To bi značilo ogromnu novu snagu za našu zemlju, i neuporedivo veću budućnost za naše građane - rekao je on.

Bonus video:

02:24 FRANCUSKA SE POZICIONIRA KAO ZEMLJA PREDVODNICA U EVROPI Todorov: U interesu Srbije da ima saradnju sa najmoćnijom privredom EU