SVEČANI DOČEK ZA PREDSEDNIKA SRBIJE ISPRED JELISEJSKE PALATE Makron dočekao Vučića uz najviše državne počasti (VIDEO/FOTO)

Predsednik Makron priredio je svečani doček za predsednika Srbije u Jelisejskoj palati.

Nakon srdačnog pozdrava i zagrljaja dvojica predsednika ušla su u palatu, odakle je usledio obraćanje.

Tokom dana, predsednik Srbije imao je niz važnih sastanaka u Parizu.

Na početku posete, Vučić je stigao u Palatu invalida u Parizu, gde su ga dočekali vojni guverner Pariza general Kristof Abad i Frank Roster, delegirani ministar za spoljnu trgovinu, privlačenje investicija, frankofoniju i Francuze u inostranstvu pri Ministarstvu za Evropu i spoljne poslove Francuske. Za predsednika Vučića ispred Palate invalida priređena je ceremonija svečanog dočeka sa vojnim počastima, a potom su intonirane himne Srbije i Francuske. Nakon toga Vučić je položio venac na spomen-ploču "Vernost za vernost", koja je posvećena srpskim vojnicima.

Potom se lider Srbije sastao sa predstavnicima francuske kompanije "Daso", sa kojima je razgovarao o namenskoj industriji i kupovini 12 francuskih borbenih aviona "rafali".

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima iz Pariza:

- Počeli smo sa važnim sastancima od suštinskog značaja za našu zemlju. Posle ceremonije ispred "Invalida" i odavanja pošte srpskim borcima iz Prvog svetskog rata, što je važno za nas, ali i našim francuskim domaćinima, imali smo sastanke sa predstavnicima "Daso" grupe, gde smo pričali i o "Rafalima". Nadam se da ćemo finalizirati sve do večeras. Imamo jedno ili dva pitanja koja nismo zaključili, ali verujem da ćemo to uraditi do poslepodneva. To bi značilo ogromnu novu snagu za našu zemlju, i neuporedivo veću budućnost za naše građane - rekao je on.