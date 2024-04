DOLAZE KIŠE, VETROVI I PAD TEMPERATURA: Kuvanje neće potrajati, uskoro DRASTIČNO ZAHLAĐENJE, evo do kada će trajati aprilsko leto

April podseća na kraj maja i jun, a temperature vazduha će i ove sedmice biti letnje i dostizaće oko 30 stepeni Celzijusa. Daleko smo od leta, a ono što se većina sada pita jeste kada će zahlađenje, jer ovolike temperature u ovo doba godine zaista nisu nešto što je normalno.

Zbog visokih temperatura na snazi je i žuti meteoalarm i u vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) najavljeno je da će do sredine aprila biti toplo, sunčano i uglavnom stabilno vreme, a najviša dnevna temperatura u većini mesta kretaće se od 28 do 31 stepeni. Sve do 15. aprila se očekuje da bude toplo, a zatim sledi pad temperature za više od 10 stepeni.

foto: T. Ilić

U Srbiji je i visoko UV zračenje, a na ovom linku pogledajte gde je taj indeks najveći.

Za početak sedmice preko 30 stepeni

U Srbiji će u utorak biti pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab, u košavskom području umeren i jak, južni i jugoistočni.

Najniža temperatura će biti od 5 do 15 stepeni, a najviša od 27 do 31 stepeni Celzijusa, isto kao i danas.

U sredu razvoj oblačnosti, ali i dalje toplo

U sredu će biti pretežno sunčano i toplo uz lokalni umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće slab i umeren, istočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata još pre podne povremeno jak. Pre podne na severozapadu, a do kraja dana i u većini ostalih krajeva biće u skretanju na severni i severoistočni.

Najniža temperatura će biti od 6 do 16 stepeni, a najviša od 26 do 29 stepeni.

I u četvrtak će biti pretežno sunčano i toplo uz lokalni umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 13 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni.

Prvi znaci promene vremena i zahlađenje

RHMZ je najavio da će od 12. do 16. aprila biti pretežno sunčano i toplo, samo se u petak, 12. aprila u brdsko-planinskim, a krajem perioda i ponegde i u ostalim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak.

foto: Aleksandar Jovanović

Za vikend se očekuje da bude ponovo toplo sa temperaturama oko 30 stepeni.

Jače zahlađenje od 16. aprila

Meteorolozi očekuju da oko 16. aprila do Srbije stigne jače zahlađenje, kiša, pljuskovi, moguća je i grmljavina i jači vetar.

Prema vremenskoj prognozi RHMZ za april, za 30 dana, od 17. do 20. aprila su naglašeni kišni dani, i jači pad temperature, ispod 20 stepeni. Ovo naglo zahlađenje bi oborile temperature skoro celu sedmicu, a zatim bi ponovo došlo do porasta dnevnih vrednosti, prema kraju meseca sve izraženije do temperatura koje imamo sada.

Za kraj aprila temperature iznad proseka

U poslednjoj dekadi, od 22. aprila se očekuje da najniže temperature vazduha budu od 8 do 12 stepeni, na višim brdsko – planinskim predelima od 1 do 7 stepeni. Najviše dnevne temperature će biti u Srbiji krajem aprila od 20 do 24 stepena u nižim predelima, i od 10 do 18 stepeni u višim krajevima zemlje.

foto: T. Ilić

- Od 21. do 30. aprila biće postepeno toplije i uglavnom suvo vreme sa ređom pojavom kiše ili pljuskova uz mogućnost grmljavine. Minimalna temperatura od 12 do 19, maksimalna od 22 do 28 stepeni. Srednja dnevna temperatura će biti od 16 početkom do 24 krajem perioda, što je iznad i znatno iznad višegodišnjeg proseka – najavio je ranije RHMZ.

Kurir.rs/Blic.rs