"MALO KO BI OŠTRO ODGOVORIO PREDSEDNIKU FRANCUSKE" Vučić: Nisam to uradio zbog hrabrosti nego zbog zemlje koju vodim

PARIZ - Više od tri sata razgovora s francuskim predsednikom, ostali smo nasamo, skoro do 23.15 sati... Srećan sam zbog tog razgovora a postigli smo i neke konkretne dogovore, blizu smo potpisivanja ugovora za "rafale", to je strašno važno za nas jer mi u ovom trenutku ne možemo da dobijemo tako sofisticirane lovce... To nam otvara vrata i za saradnju s drugim kompanijama poput Talesa i Erbasa - kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju uživo posle jutrošnjih sastanaka, drugog dana zvanične posete Francuskoj koja je danas i završena.

Odgovarajući na pitanja domaćih novinara koji su pratili njegovu posetu Parizu, izjavio je "da bi malo ko odgovorio oštro predsedniku Francuske kao što je on učinio sinoć. Pojasnio je i da je to uradio ne zbog hrabrosti, već zato što razmišlja o zemlji koju vodi.

Novinare je zanimalo i a li mu je Makron rekao nešto pošto je predsednik reagovao na njegove reči da su i Beograd i Priština ponešto učinile i ispunile.

Kazao je i da bi uvek isto uradio.

Imao sam napisan govor... On je objasnio i da se, iako je imao napisan govor, za sastanak pripremio i da na kraju nije ni pogledao u papir i da je sve promenio jer je, kako je rekao, situacija za naš narod nepodnošljiva i da je to morao da kaže. Vučić je rekao i da su posle toga, tokom večere, dva sata govorili o Kosovu i regionu i o svemu "što nas tišti" i naglasio da su svi poštovali njegovu otvorenost i iskrenost.

"Promenio sam šest garnitura u Prištini"

"Možete da pošaljete nekog na televiziju ko me ne voli i ko će svašta da priča o meni, ali ja sam taj koji je tu 12 godina na svim razgovorima (sa Prištinom). Ja sam kao enciklopedija, za to šta se dešavalo. Ne postoji niko na svetu ko to zna kao ja, niko nije prisustvovao razgovorima. Promenio sam šest garnitura u Prištini, znam tačno ko je šta rekao i vodim beleške, deo preuzmu službe, deo ostane", rekao je Vučić u obraćanju uživo iz Pariza posle svih sastanaka.

Vučić je istakao da je Makron tokom večere bio fer i da je imao pitanja o ZSO.

- Mislim da smo uspeli da objasnimo poziciju Srbije, videćete. Meni je posao da se borim za zemlju i uživam u počastima pričinjenim, ne za mene, već za našu zemlju. Hvala Makronu što je rekao da veruje i u mene lično, kazao je Vučić pa pomenuo i direktora Kancelarije za KiM Petra Petkovića dodavši da je tim ljudi koji se bori za Srbiju u međunarodnim okvirima ''pun boraca''.

- Da ste mogli da vidite neke zatvorene sastanke, rekli biste - neverovatno je koliko se neki ljudi bore za zemlju i kakve borce imamo. Znajući karakter Petra Petkovića, kako se bori, i drugi ljudi. Nekad je to neprijatno i teško, ali to je posao', rekao je Vučić.

