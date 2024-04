ZEČEVIĆ O ZNAČAJU VUČIĆEVE POSETE PARIZU: Ovo je znak da u Evropi nismo sami

Foto: Printscreen/Video Plus

Slobodan Zečević sa Instituta za evropske studije rekao je da poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Francuskoj znači da mi u Evropi nismo sami, nismo usamljeni i da imamo jednu moćnu zemlju u Evropskoj uniji, koja je naš istorijski partner i prijatelj.

On je gostujući na RTS-u rekao da je tokom boravka predsednika Srbije u Parizu učinjena velika čast srpskom narodu i da ova poseta ima nekoliko segmenata.

- Pre svega predsednik Vučić je otišao u jedan veliki kompleks na obali Sene, koji se zove Invalidi. U stvari, to je mesto gde su lečeni francuski ranjenici. To je bila velika bolnica još od 18. veka. Danas je to Muzej francuske vojske i tu ima Srpska vojska posebnu plaketu. Zatim je imao razgovore sa predsednikom Senata Gornjeg doma Francuskog parlamenta. I na kraju, vrhunac svega je bio odlazak na večeru kod predsednika Makrona, što je na neki način čast i pažnja koju se ukazuje prijateljskoj zemlji i prijateljima - rekao je Zečević.

Ocenjuje da sve ovo znači da mi u Evropi nismo sami, nismo usamljeni, da imamo jednu veliku zemlju, moćnu zemlju u Evropskoj uniji, koja je naš istorijski partner i prijatelj.

Istakao je da je ovo jedan dobar korak u određenom pravcu modernizacije raznih segmenata srpske privrede i društva.

- Tu pre svega mislim na modernizaciju naše vojske, i bilo je krajnje vreme da se to uredi. S druge strane, modernizacija u perspektivi elektroprivrede Srbije i modernizacija i nekih drugih segmenata, pre svega poljoprivrede, vodoprivrede - naveo je on za RTS.

Primećuje da odluka da se nabavi moderni lovac francuske proizvodnje rafal, sadrži i političke i ekonomske segmente.

- Vi ne možete nabaviti jedan lovac, morate da nabavite bar 12 da biste imali efikasnu zaštitu svog neba. Mi prelazimo sad sa sovjetske opreme na modernu evropsku opremu što govori o modernizaciji naše vojske - napomenuo je Zečević.

Predsednik Srbije je, na sastanku sa francuskim predsednikom, taksativno nabrojao šta je to Beograd učinio, a šta sve Priština nije učinila.

Zečević ovu reakciju srpskog predsednika ocenjuje kao hrabar potez.

- Hrabar potez, govorio je istinu pred javnošću i pred predsednikom Francuske. Činjenica je sve ono što je on rekao, činjenica je da Priština ništa nije ispunila. I na žalost, imamo opet u Zapadnom svetu taj narativ koji govori stalno – Beograd i Priština bi trebalo da nešto urade, a uopšte se ne gleda šta je uradila jedna, a šta je uradila druga strana - kaže Zečević.

Napominje da je ambijent kad je reč o KiM u tim zemljama drugačiji i oni stalno pokušavaju da afirmišu tu tzv. kosovsku nezavisnost i mi se zaista borimo sa jednim vrlo teškim problemom.

Kada je reč o inicijativi da se Priština primi u Savet Evrope, Zečević kaže da su snažni argumenti da Priština apsolutno ne zaslužuje nikakvo članstvo u Savetu Evrope.

Govoreći o izgradnji metroa u Beogradu, koji će raditi Francuzi, Zečević kaže da je to dobra vest zato što nije samo problem da izgradite metro, to je i velika investicija i veliki građevinski poduhvat.

Posetom Parizu, kako je rekao, Srbija pokazuje želju da bude na evropskom putu.

- To znači da želi da napravi korak ka Evropskoj uniji, da je spremna da se uključi i privredno i tehnološki u procese unutar Evropske unije. Međutim, naravno, ostaju ti problemi na stolu koje smo imali i do sada – Kosovo i Metohija i odnos prema Rusiji - naglasio je Zečević.

Kurir.rs / RTS

