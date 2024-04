"NJIMA JE SRPSKA NABAVKA RAFALA OD 3 MILIJARDE TRN U OKU" Eksperti za Kurir: Sada imamo najzaštićeniji vazdušni prostor u regionu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić završio je sinoć dvodnevnu diplomatsku posetu Parizu, a o njegovom susretu sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, izveštavali su tamošnji mediji.

Predsednik Francuske Emanuel Makron objavio je fotografiju sa Aleksandrom Vučićem na društvenoj mreži "X". - Francuska je posvećena evropskoj budućnosti Srbije, budućnosti koja se sada piše - napisao je Makron na ćirilici.

foto: EPA Sarah Meyssonnier Pool

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su analizirali pomenuti susret lidera bili su Đorđe Milićević,ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom, potom prof. dr Miroslav Bjegović, specijalista za terorizam i organizovani kriminal i Vladimir Dobrosavljević, politički analitičar.

Bjegović je komentarisao najave da će se potpisati sporazum o kupovini borbenih aviona "Rafal", pa je odgonetnuo zbog čega je ovaj segment toliko ušao u fokus ove posete.

- Prvenstveno, u tom pogledu se radi o zaštiti naše nacionalne bezbednosti, odnosno našeg vazdušnog prostora u onom segmentu koji je nama nedostajao. Dakle, poznato je da smo do sada imali kičmu, nosioca, zaštite vazdušnog prostora, a to je četrnaest komada "MIG 29", ali ipak oni ne spadaju u segment lovačko-bombarderske avijacije. Upravo nabavkom 12 komada aviona "Rafal", od čega je 10 jednosed, a dva dvosed, naš vazdušni prostor će biti najzaštećeniji na prostoru bivše Jugoslavije, ali i šire. To jedino zlonamernima može da bude trn u oku, oni će da kažu da se Srbija naoružava. To radi jedino u smislu da zaštiti svoj prostor kao vojno neutralna zemlja - započeo je Bjegović, pa je izneo zanimljive detalje o samom avionu:

- Radi se o avionu četvrte plus generacije, koji je ipsred "MIG 29" i "F16", a njegova samonosivost je oko 9 i po tona tereta, što je jedan i po put veće od njegove ukupne mase. Neka procena je na oko 3 milijarde, jer ne kupuju se samo ti aparati, već i dodatna oprema koja ide u tom segmentu.

Milićević se osvrnuo na fokus i saradnju Francuske i Srbije u naredno vreme:

- Predsednik je bio potpuno jasan o saradnji u narednom vremenskom periodu. Živimo u okruženju koje nije baš blagonaklono, te svaka nabavka oružja i svako jačanje namenske industrije, oni tumače kao da se spremamo za rat ili nekoga da napadnemo. Srbija nikada nije vodila osvajačke, uvek je vodila odbrambene ratove. Srbija je uvek htela da bude deo rešenja, a ne uzrok problema, nikada nije zveckala oružjem, dakle mi prosto jačamo i to je predsednik govorio veoma precizno, jačamo vojsku da bi očuvali mir, stabilnost i bezbednost. Ne možete da se ne otmete utisku, kada vidite počasti kojima je dočekan predsednik Republike Srbije od strane Francuskih prijatelja, predsednika Makorna, ne možete reći da niste ponosni kao Srbin. S druge strane, predsednik nastavlja diplomatsku ofanzivu, bori se za svoj narod i državu, i u takvoj borbi ne moguće je, a da ne dođete do ishoda.

Dobrosavljević se osvrnuo na beogradske predstojeće izbore, pa je odgonetnuo zbog čega opoziciji izbori više nisu cilj:

- Mislim da je zapravo mnogo praktičnija stvar, da je pokazano da se rezultati nisu preterano promenili od onih iz decembra meseca. S druge strane, po meni, veliki problem opoziciji je što će na ovaj način prepustiti šest gradskih opština koje je mogla da osvoji na osnovu decembarskih rezultata. Ostaviće svoje birače izneverene. Treće, ja bih se ugledao na njihove kolege iz Turske, koji su pokazali kako se u lošim izbornim noćima može doći do lokalne samouprave.

