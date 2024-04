OD SUTRA SE ZATVARA DEO PRVOMAJSKE: Kako će narednih dana saobraćati autobusi 15, 18 i 78

Tokom izvođenja radova na izgradnji kanalizacione mreže u Prvomajskoj ulici (opština Zemun), koje izvodi „Termo tim” d.o.o. iz Beograda, doći će do zatvaranja Prvomajske ulice u zoni raskrsnice Prvomajska - Gornjogradska, duž pešačkog prelaza koji se nalazi u kraku koji dolazi od centra grada od 11. do 15. aprila, saopštili su iz Sekretarijata za javni prevoz. U tom periodu promeniće se režim rada vozila sa linija javnog prevoza: – vozila sa linije 15 će saobraćati u oba smera ulicama Vrtlarskom, Senskim trgom, Ugrinovačkom, Gornjogradskom, Prvomajskom i dalje redovnom trasom; – vozila sa linija 15N, 18 i 78 će u oba smera saobraćati na trasi: Tošin bunar – Ivićeva – Senski trg – Ugrinovačka – Gornjogradska – Prvomajska i dalje redovno. Vozila će na izmenjenom delu trasa koristiti sva postojeća stajališta, kao i novouspostavljena, i to u smeru prema periferiji stajalište „Gornjogradska 1” u Ulici gornjogradskoj, na poziciji drugog EDB stuba koji se nalazi oko 60 metara posle raskrsnice sa Ugrinovačkom ulicom, u visini kućnog broja 63, kao i stajalište „Prvomajska 1” u Gornjogradskoj ulici, na poziciji EDB stuba koji se nalazi oko 60 metara ispred raskrsnice sa Prvomajskom ulicom, u visini kućnog broja 10.

U smeru prema centru grada koristiće se stajalište „Prvomajska 1” u Ulici gornjogradskoj, na poziciji EDB stuba koji se nalazi oko 40 metara posle raskrsnice sa Prvomajskom ulicom, navodi se u saopštenju.

