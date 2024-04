KONAČNO, CENE STANOVA POČELE DA PADAJU! Trend započela jedna beogradska opština, kvadrat pao na 1.480 €! Ovo nas čeka!

Kako je nakon naglog rasta cena nekretnina u prethodnim godinama logično očekivati pad, taj scenario za sada se dogodio jedino na opštini Palilula, navodi Mirjana Nedeljković, Head of Sales u oglasniku Sasomange.rs.

Nedeljkovićeva naglašava da je 2023. godina zaista bila izazov za celokupno tržište nekretnina.

- Promena u ponudi i potražnji usled nepovoljnih ekonomskih dešavanja uticala je na pad prometa, ali pre svega na stagnaciju u poslednjem godišnjem kvartalu. Na našem specijalizovanom portalu Sasomange Nekretnine prosečno oglašena cena kvadrata na Vračaru u starogradnji iznosi 3.460 evra, dok je u novogradnji potrebno izdvojiti u proseku 3.500 evra za kvadrat - navodi sagovornica.

Dodaje da je na Novom Beogradu prosečna cena kvadrata u novogradnji 2.660 evra i trenutno je niža u odnosu na prosečnu cenu u starogradnji, koja iznosi 2.750 evra.

- Kretanje cene kvadrata stanova na Voždovcu je na početku ove godine zadržalo gotovo isti trend kao u 2023. godini i iznosi 2.457 evra. Podaci pokazuju da je u naselju Mirijevo, koja je bila vrlo privlačna i tražena lokacija za život u 2023. godini, trenutno oglašena cena za oko 40 evra niža u odnosu drugu polovinu 2023. godine i da sada iznosi 1.850 evra za kvadrat - kaže Nedeljkovićeva.

Top pet lokacija

Napominje da je zanimljivo da među top pet lokacija u Beogradu koje su u 2023. godini bile najpretraživanije prvo mesto zauzima Borča, gde je trenutna cena kvadrata 1.480 evra i beleži blagi pad u odnosu na drugu polovinu 2023. godine.

- Savski venac je u odnosu na sve navedene lokacije, kada su u pitanju prosečno oglašene cene kvadrata, najskuplji. Prosek cena u starogradnji je 3.785 evra, dok je u novogradnji 4.250 evra. Sam početak 2024. godine, tačnije januar, dao je naznake da bi takav trend mogao da se nastavi i u narednoj godini. Kako je nakon naglog rasta cena nekretnina u prethodnim godinama logično očekivati pad - navodi ona.

Prema podacima kojima ona raspolaže u kategoriji kupoprodaja nekrtenine, zadžan je isti nivo oglašenih cena za skoro sve lokacije, a na teritoriji Beograda jedina opština koja beleži pad cena je Palilula, i to za 10 odsto.

Iskustvo klijenata

- Prema iskustvu naših klijenata, agencija za nekretnine, udeo kreditnih kupaca kod nas je i inače bio mali, a ove godine se dodatno smanjio u odnosu na dve prethodne godine. I u najbolje vreme kreditni kupci su kod nas generisali tek oko 15 odsto tražnje za nekretninama, kod stanova je taj procenat iznosio oko 30 odsto, a ove godine je registrovan znatan pad udela ovih kupaca u ukupnom broju kupaca, koji nije prelazio sedam procenata. Glavni razlog za pad udela kreditnih kupaca je rast euribora, zbog čega oni koji su već uzeli stambene kredite indeksirane u evrima plaćaju veće rate, a oni koji bi da kupe stan iz kredita plaše se da bi im rate bile velike i ne odlučuju se da u ovom trenutku podignu kredit - navodi Nedeljkovićeva:

ALARMANTNI PODACI

Obim prodaje stanova dosta opada

Nedeljkovićeva podseća da je Republički geodetski zavod objavio izveštaj o kretanju indeksa cena stanova u Srbiji za četvrti kvartal 2023. godine:

- Kako ističu, cene stanova su u proseku porasle oko 5,75 odsto na godišnjem nivou. Ipak, u ovom izveštaju RGZ je istakao i nekoliko alarmantnih podataka za domaće tržište nekretnina: obim prodaje stanova u Srbiji evidentno opada, i to dosta. Nakon dvogodišnjeg rasta, da bismo se prisetili, tržište je imalo rast od 30 do 40 odsto, a onda, u poređenju sa takvim periodom, 2023. jeste godina gde je smanjena aktivnost, i to smo imali priliku i da vidimo kroz redovne izveštaje isporučene od strane RGZ. Veoma je teško dati precizne prognoze za naredni period jer one zavise od mnogo faktora. Očekivanja struke su da možemo očekivati blaži pad od 10 do 20 odsto, dok drugi tvrde da je samo u pitanju period stagnacije. Čak se na nekim lokacijama zbog potražnje očekuje i blagi porast cena.