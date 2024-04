Profesor na Fakultetu političkih nauka Dušan Vučićević bio je gost emisije Crveni karton na Kurir televiziji.

Autora i voditelja Svetislava Basaru zanimalo je čemu se nada ova opozicija.

- Verujem da se nada da će uspeti da načne vlast Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, makar u Beogradu. Da li će to biti izvesno, nisam baš siguran. Možemo da pretpostavimo da se rezultati izbora neće previše razlikovati u odnosu na one iz decembra i da će u svakoj kombinaciji pokret profesora Nestorovića opet biti taj tas na vagi koja će presuđivati ko će formirati vlast i u Beogradu. Za sad ne deluje naravno da su ljudi iz tog pokreta spremni na saradnju sa opozicijom. Ne znam da li su spremni na saradnju sa SNS-om, pokazali su u ovom prethodnom periodu da nisu. Naravno može biti nekih iznenađenja u naredna dva, tri meseca. Mogu se pojaviti neka nova lica na političkoj sceni koja bi nešto drastičnije promenila. Ali kako sada stvari stoje, ne bih rekao da je previše izvesno da će opozicija uspeti da u toku ove godine ostvari pobedu u Beogradu, a verovatno i u većini ovih lokalnih samouprava gde nam izbori slede.

03:35 NIJE IZVESNO DA ĆE OPOZICIJA POBEDITI U BEOGRADU Profesor Vučićević kod Basare: Verujem da će rezultati biti kao u decembru

Na konstataciju Basare da opoziciji smeta kampanja SNS od vrata do vrata, Vučićević kaže:

- Da, ali možda ne baš u toj meri kao ovde kod nas i na taj način kao kod nas, hajde, vratiću se možda kasnije i na to. Sve zavisi šta podrazumevamo pod opozicijom, zato što s jedne strane mi imamo taj blok građanske opozicije, koji je nešto veći od ovog drugog bloka, koji je takođe vrlo raznorodan, a u kojem se nalazi desetak različitih partija, od kojih dobar deo njih nema neke prevelike ideološke razlike, mada bi se moglo izdvojiti nekoliko koje možda i jesu specifične, i gde u stvari postojanje tolikog broja partija jeste verovatno pre svega posledica nekih ličnih ambicija političkih lidera u tim partijama i to je jedna od, jedna od stvari koja im ja mislim vrlo mnogo odmaže u tome da bi se efikasnije suprostavili Srpskoj naprednoj stranci na izborima, jer kada dođemo recimo do toga da organizujete neku kampanju i da probate recimo da radite kampanju od vrata do vrata, mnogo je teže to organizovati kada imate različitih deset političkih subjekata koji onda treba da naprave međusobni dogovor kako će to da izgleda, nego da imate jednu ili dve jakih političkih stranaka.

