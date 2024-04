NEZRELO PONAŠANJE! Opozicija PO TREĆI PUT propustila šansu za dogovor! Brnabićeva: Postavili su ultimatum! ROK do podneva!

Pokušaj dijaloga vlasti i opozicije juče, po treći put, ponovo nije uspeo, jer su predstavnici koalicije Dragana Đilasa "Srbija protiv nasilja", predvođeni Marinikom Tepić, napustili sastanak. Umesto razgovora, ovaj deo opozicije je opet postavljao ultimatum, kako je obrazložila predsednica Skupštine Srbije Ana Branbić, koja im je ostavila rok da danas do 12 sati dostave svoje predloge.

Opet "ne"

Ona je posle neuspelog sastanka, trećeg po redu, kazala da je šefovima poslaničkih grupa predstavila konkretne teme, ali da ih je opozicija odbacila i nije želela da razgovara o njima.

foto: ATAImages

- To je bio pokušaj dijaloga, ja znam da ovako ne izgleda dijalog, ali me to neće sprečiti da pokušavam - navela je Brnabićeva i istakla da je predstavnicima opozicionih poslaničkih grupa predstavila izmene Zakona o izboru narodnih poslanika, Zakona o lokalnim izborima, Zakona o finansiranju političkih stranaka, Zakona o sprečavanju korupcije i Zakona o Ustavnom sudu, te da bi se samim izmenama tih zakona ispunilo sedam preporuka ODIHR. - Nisam ih birala, želim da primenim sve preporuke ODIHR - rekla je Brnabićeva i dodala da je juče treći put dobila "ne" od opozicionih poslanika iz koalicije "Srbija protiv nasilja", čiji su predstavnici napustili dijalog.

Dodala je da su se sve vreme vraćali na datum održavanja lokalnih izbora. - Ponovo su postavili ultimatum - ili ćemo mi izaći u susret njihovom zahtevu, da prekršimo zakon kako bi izbori bili istovremeno, sada više ne znam da li 2. juna ili u oktobru, jer je to sad ostalo otvoreno, kad god se "steknu uslovi". Od tog ultimatuma nisu želeli da odustanu, napustili su sastanak - navela je Brnabićeva.

Predsednica parlamenta je rekla da nema pregovora oko datuma izbora u Beogradu i da će se oni održati 2. juna. Ona je podsetila i da je opozicija do pre šest meseci govorila da je osnovna demokratska praksa razdvajanje izbora, a sada žele njihovo spajanje.

Govoreći o daljim koracima, Brnabićeva je rekla da je zamolila skupštinsku službu da delu opozicije oko "Srbije protiv nasilja" pošalje nekoliko zahteva: - Da nam do sutra do 12 sati dostave predlog kako dalje raditi na primeni preporuka ODIHR s jasnim prioritetima da se ne bismo više igrali mačke i miša. Usvojiću svaki njihov predlog. Da nam do 12 sati pošalju predlog svojih predstavnika za komisiju koja će se baviti uvidom, revizijom i kontrolom biračkog spiska. Resorna ministarstva da što pre uvrste komentare organizacija civilnog društva koji su primljeni i, ukoliko stignu komentari poslaničkih grupa, kako bi u narednih pet dana ovi zakoni bili finalizovali, nakon čega bi usledio još jedan sastanak i organizovano javno slušanje, a potom i usvajanje ovih zakona - navela je Brnabićeva.

Ona je zahvalila Zeleno-levom frontu zato što se njihova predstavnica, kako je rekla, osvrtala na preporuke ODIHR, "za razliku od nekih drugih".

Posmatrači

foto: Kurir

Ambasador SAD Kristofer Hil, koji je dijalogu prisustvovao u svojstvu posmatrača, rekao je da je njegova vlada zainteresovana za sprovođenje preporuka OEBS i ODIHR.

- Kao posmatrač mogu da kažem da su ovakve vrste dijaloga značajne i treba da se nastave - rekao je on. Hil je tokom obraćanja otkrio i na koji način međunarodna zajednica gleda na bojkot.

- U međunarodnoj zajednici ne volimo bojkot kao način za prevladavanje bilo čega i mislimo da problem treba da se reši - rekao je on i dodao: - Sve ovo zavisi od Srbije, mi smo posmatrači, i to kako će se problem rešiti zavisi od Srbije i učesnika u dijalogu.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković poručio je za Kurir da opoziciju uopšte ne interesuju ni preporuke ODIHR, ni izbori.

foto: Kurir televizija

- Svesni su da gube tlo pod nogama, da bi politički propali na izborima i zato žele da izazovu političku krizu. Vlast je bila maksimalno fleksibilna dosad, pomeren je datum održavanja beogradskih izbora, omogućen je uvid u birački spisak, dat je maksimalan zakonski rok za raspisivanje beogradskih izbora, da se razgovora i o promeni medijskih uslova, jer opozicija na tome insistira. Pretpostavljam da bi vladajuća koalicija ponudila i neke druge predloge, koji bi konstruktivno prevazišli ovaj jaz između političkih subjekata. Ana Brnabić je predstavila i zakonska rešenja koja Vlada Srbije nudi zapravo za primenu ovih preporuka ODIHR - rekao je on i dodao da prisustvujemo nekom samogašenju jednog dela opozicije.

- Građani nisu spremni na taj politički radikalizam koji zagovaraju neki opozicioni lideri. Prosto atmosfera u društvu nije takva, jer niko ne vidi to kao način političke borbe. Građani od njih očekuju da spreme program i kandidate i da se bore u kampanji, da se eventualno neko opredeli da glasa za njih - poručio je Vuk Stanković.