UDARI SA SVIH STRANA! Pritisci na Srbiju nikad veći! Rezolucija o Srebrenici pokreće novi front borbe za SRPSKE ARGUMENTE

Nemačka i Ruanda formalno su organizovale poduhvat u Ujedinjenim nacijama i uz podršku još 15 zemalja, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, pokušaće da u najvećoj svetskoj organizaciji izglasaju rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je posle sastanka državnog vrha Srbije i Republike Srpske u četvrtak upozorio na brojne štetne posledice ovako osmišljenog plana velikih sila, ali i najavio da će se Srbija sama političkim sredstvima suprotstaviti svim NATO zemljama i boriti do poslednjeg trenutka i za svaki glas.

On je rekao da je jasno da su sponzori ove rezolucije velike sile, NATO države plus Ruanda - Nemačka, Velika Britanija, Amerika, Francuska, Turska... Govoreći o odluci da se baš sad ide na raspravu u UN o Srebrenici, Vučić je poručio da je to zbog toga što "znaju da će da imaju manje vlada koje bi to podržale sledeće godine nego što je to slučaj danas". On je upozorio da će ova inicijativa zapadnih sila dodatno da podeli narode i zemlje u svetu, a takođe će negativno uticati na region.

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić naglasio je juče da je predlaganjem rezolucije o Srebrenici uz podršku BiH narušen Dejtonski sporazum, Ustav BiH i svi principi na kojima počiva mir u toj zemlji, s obzirom na to da Republika Srpska ne samo da nije u tome učestvovala već se niko nije ni konsultovao s njom.

- U UN će 17. aprila biti predstavljena rezolucija koju podnose Nemačka i Ruanda uz podršku misija još 15 zemalja, uključujući i BiH, koja ima lažnu legitimaciju s obzirom na to da srpski deo ne samo da nije pitan, nije ni konsultovan o ovom pitanju. Time se pokazuje da muslimani ne žele mir, da ne žele Srbe za svoje komšije, jer ćete vi živeti sa nekim koga označavate genocidnim - izjavio je Dačić.

Bivši ambasador Milovan Božinović ocenio je za Kurir da je smisao pokretanja ove priče u UN posle 29 godina jasan - da se na Srbiju vrši pritisak sa što više strana, pre svega u vezi s Kosovom.

- Ovde imamo koncentrisane dve stvari - pritisak i povodom Kosova i povodom Republike Srpske. Sve je to posledica onih poruka da će nam neuvođenje sankcija Rusiji otežati situaciju i evo vidimo jedan način kako se to otežava. Banjska je dala povoda da se bude i otvoreniji i grublji. Politička i diplomatska ofanziva Srbije je potpuno prirodna i država je u obavezi da se tako aktivno, a koliko može i ofanzivno, postavi prema toj stvari. Naš je problem što mi u toj ofanzivi ne možemo ništa reći tim državama kojima ćemo se obratiti, a da one to već ne znaju. U teškoj smo situaciji. Zapadne sile su rešile da Kosovo i BiH, ta preostala dva problema koja vuku poreklo još iz raspada Jugoslavije, sad konačno preseku na način koji njima odgovara. Naši argumenti, koliko god su jaki i utemeljeni, u tome se ne čuju - smatra Božinović.

Šaka o sto

On upozorava i da ova rezolucija nikako nije put ka pomirenju.

- Šaka o sto neke velike sile, ma koliko mislila da joj opšte okolnosti idu naruku, neće dovesti do pomirenja. I predsednik Vučić je rekao da nas očekuju pritisci najviše zbog toga što se svetske okolnosti tako menjaju i polarizacije su tako jake da državi koja pokušava da bude neutralna i da traži svoj srednji put to nimalo ne ide naruku - kaže naš sagovornik.

Nekadašnji diplomata Branko Branković smešta rezoluciju o Srebrenici u širi kontekst kao očajnički pokušaj Evrope da sebe izvuče iz postojeće krize oko Ukrajine i da ne prepusti inicijativu za rešavanje ukrajinskog problema Amerikancima.

- Sve je to, naravno, skopčano i s Kosovom, jer oni kopaju na sve strane ne bi li pokušali da ipak zadrže inicijativu i da dođu do prednosti. Evropa je zbog ekonomskih sankcija jako nisko pala i sve političke garniture na vlasti su u riziku da popadaju. Kad se to desi, dobijamo jedan sasvim drugi sadržaj politike vezane za Evropu. Dakle, u ovom trenutku vidimo pokušaje da se dobiju poeni barem negde kako bi se sačuvala vlast. Konkretno, ova rezolucija o Srebrenici je pritisak na Srbe, pre svega u BiH, ali i pritisak na Republiku Srpsku, posebno sa aspekta činjenice da oni imaju visokog predstavnika koji nije legitiman i legalan, zato što ga nije prihvatio SB - podseća Branković.

Manipulacije u procedurama Srbiji više odgovara glasanje dvotrećinskom većinom Kada je reč o procedurama u UN, Srbiji više odgovara da se glasa dvotrećinskom većinom, a ne prostom. Glasanje prostom većinom podrazumeva da se tada računaju samo glasovi "za" i "protiv", dok se uzdržani i oni koji ne učestvuju glasom ne računaju. foto: Printscreen/Youtube/United Nations - Nama svakako više odgovara da bude glasanje dvotrećinskom većinom, jer je njima potrebno da obezbede veći broj glasova. Mi ćemo se, naravno, boriti do kraja... Očigledno je da se određenim manipulacijama, time što se ova tema ne stavlja pod tačku koja se tiče međunarodnog mira i bezbednosti nego se stavlja pod tačku kulture mira, odnosno sećanja, ona prvo izmešta iz Saveta bezbednosti, što je potpuno nelegalno, jer se ne može Generalna skupština baviti temom kojom se već bavi SB - objasnio je Dačić i dodao da je to moguće jedino na predlog SB.

